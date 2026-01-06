Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Отёки цепляются за лицо, как будто назло: странный утренний приём работает лучше кремов

Ледяная вода для лица уменьшает отёки за счёт сужения сосудов — Southern Living
Моя семья » Красота и стиль

С утра зеркало фиксирует все последствия предыдущего дня: недосып, стресс, солёную еду или алкоголь. Отёчность и воспаление кожи в таких случаях — распространённая реакция, но времени ждать, пока лицо самостоятельно восстановится, обычно нет, а кофе помогает не всегда. В качестве альтернативы всё чаще вспоминают приём, который использовали задолго до появления сывороток, патчей и СПА-процедур: погружение лица в ледяную воду, об этом сообщает Southern Living.

Девушка умывает лицо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка умывает лицо

"Разбуди лицо": простой ритуал из прошлого

Метод выглядит максимально простым: лицо опускают в холодную воду на короткое время. Процедура сопровождается ощутимым дискомфортом, однако эффект проявляется достаточно быстро. При регулярном использовании в течение недели утреннее погружение лица в ледяную воду примерно на 30 секунд заметно снижает выраженность отёков, особенно в те дни, когда они проявляются сильнее обычного.

Визуально кожа выглядит более свежей и собранной, а ощущение бодрости появляется быстрее, чем после стандартного многоэтапного ухода с кремами и сыворотками. Такой старт утра особенно удобен в ситуациях, когда макияж нужно наносить рано или предстоит важное мероприятие.

Даже после бессонной ночи или лёгкого обезвоживания этот приём может работать как быстрый перезапуск. Кратковременный дискомфорт компенсируется результатом и подтверждает, что некоторые бьюти-практики старой школы остаются актуальными.

Почему холод действительно работает

Отёчность и покраснение кожи чаще всего связаны с воспалительными процессами. Холодная вода способствует сужению сосудов, за счёт чего уменьшается приток жидкости и снижается выраженность отёков. Кожа при этом выглядит более плотной и ровной, а поры — менее заметными.

По мере того как сосуды постепенно расширяются, появляется естественный румянец. Именно поэтому умывание ледяной водой часто ассоциируют с эффектом сияния кожи. Дополнительным плюсом становится снижение выработки себума в течение дня, что особенно актуально перед макияжем и в период, когда зимний уход за кожей требует более точного баланса между защитой и лёгкими текстурами.

Косметолог и эксперт по уходу за кожей Рене Руло рекомендует усиливать эффект с помощью растительных компонентов:

"Холод сужает капилляры и стимулирует отток жидкости, а гамамелис обладает естественными противовоспалительными свойствами и уменьшает отечность", — пишет косметолог и эксперт по уходу за кожей Рене Руло.

Как сделать ледяную маску для лица дома

Процедура не требует специального оборудования и легко вписывается в утреннюю рутину.

  1. В миску наливают холодную воду и добавляют лёд, дожидаясь, пока температура стабилизируется.

  2. Лицо опускают в воду примерно на 30 секунд — сразу или постепенно, в зависимости от комфорта.

  3. После процедуры уход можно дополнить лёгким массажем роликом или гуаша, двигаясь по массажным линиям для ускорения оттока жидкости. Такой подход знаком тем, кто практикует массаж гуаша для лица.

Сравнение: ледяная вода и популярные средства от отёков

Ледяная вода даёт мгновенный эффект и не требует дополнительных затрат, в отличие от патчей, охлаждающих масок и специальных кремов. Косметические средства чаще работают накопительно и усиливают результат при регулярном применении, однако без базового дренажного эффекта их действие может быть менее выраженным. В этом смысле холодная вода служит быстрым стартом, а сыворотки и кремы — логичным продолжением ухода.

Советы по безопасному применению

Чтобы метод приносил пользу, не стоит увеличивать время погружения или использовать экстремально холодную воду. После процедуры рекомендуется нанести увлажняющий крем или сыворотку, особенно в холодное время года. При склонности кожи к покраснениям или сосудистым реакциям лучше ограничиться холодными компрессами.

Популярные вопросы о погружении лица в ледяную воду

Можно ли делать процедуру каждый день?

При нормальной реакции кожи процедуру допускается выполнять ежедневно. Для чувствительной кожи оптимально 2-3 раза в неделю.

Что эффективнее от отёков — ледяная вода или патчи?

Ледяная вода обеспечивает быстрый эффект за счёт сужения сосудов. Патчи действуют мягче и дольше при регулярном использовании.

Сколько держится эффект?

Визуальный результат заметен сразу и сохраняется несколько часов, особенно при последующем использовании крема или сыворотки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы лицо кожа
Новости Все >
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Красота и стиль
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Немцы планировали разместить в леднике город на 1500 человек
Кохия идеальный вариант для быстрого озеленения сада
Молчаливая поддержка помогает детям регулировать свои эмоции и быть счастливыми
Таиланд самое выгодное направление в январе
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Стресс усиливает тягу к сладкому из-за кортизола и дофамина — iGlanc
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.