Ангелина Ефремова

Стресс включает древний режим выживания — и рука тянется к сладкому быстрее разума

Желание съесть что-нибудь сладкое редко возникает на пустом месте и почти никогда не связано с "слабым характером". В реальности за тягой к сахару стоят биология, стресс и отработанные эволюцией механизмы выживания. Мозг ищет быстрый источник энергии и эмоциональной разрядки, а сладкое оказывается самым доступным вариантом, об этом сообщает iGlanc.

Почему рука тянется к сладкому в стрессовые периоды

Когда человек сталкивается с напряжением, в организме активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Этот процесс запускает выработку кортизола — гормона стресса, который, помимо прочего, усиливает аппетит. В таком состоянии мозг начинает отдавать приоритет высококалорийной пище, прежде всего продуктам с сахаром и жирами.

С точки зрения нейробиологии это объяснимо: организму нужно быстро восполнить энергию. Сахар обеспечивает стремительный приток глюкозы в кровь, а значит — "топливо" для мозга. Схожим образом работает и аппетит в холодное время года, когда тело ищет быстрые источники калорий для поддержания ресурсов.

Как сахар влияет на мозг и эмоции

Сладкие продукты активируют так называемые центры вознаграждения в мозге. Их стимуляция сопровождается выбросом дофамина — нейромедиатора, связанного с ощущением удовольствия и удовлетворения. Именно поэтому после десерта часто появляется кратковременное чувство спокойствия и комфорта.

Этот эффект похож на реакцию мозга при других приятных стимулах. Однако он краткосрочный: эмоциональный спад после него может быть ещё сильнее, что формирует замкнутый круг "стресс — сладкое — временное облегчение".

Стресс, привычки и риск переедания

Исследования показывают, что в дни повышенного напряжения люди чаще выбирают сладкую и углеводную пищу, чем в спокойные периоды. При сильном стрессе мозг переключается на экономный режим мышления и стремится получить энергию максимально быстро. Похожий механизм лежит в основе того, как сахар влияет на состояние кожи, ускоряя процессы, которые мы не всегда связываем с питанием напрямую.

В условиях постоянного давления, дедлайнов и свободного доступа к десертам этот древний механизм трансформируется в устойчивую привычку. Со временем она может привести к перееданию и набору веса, даже если изначально человек не ставил перед собой такой цели.

Сравнение: быстрые углеводы и сложные источники энергии

Быстрые углеводы, такие как сахар и сладости, дают мгновенный прилив энергии, но эффект быстро сходит на нет. Сложные углеводы — крупы, овощи, цельнозерновые продукты — усваиваются медленнее и поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови. Именно поэтому они лучше подходят для длительной концентрации и снижения резких пищевых срывов.

Плюсы и минусы сладкого как "антистресса"

Использование сладостей в стрессовых ситуациях кажется логичным, но у этого подхода есть обратная сторона.
К плюсам можно отнести быстрое улучшение настроения и ощущение комфорта. Сладкое действительно помогает на короткое время снизить эмоциональное напряжение.
Минусы проявляются при регулярном использовании: формирование привычки, скачки сахара в крови и риск переедания. Со временем эффект ослабевает, а потребность в сладком только растёт.

Советы шаг за шагом: как снизить тягу к сладкому

  1. Обратите внимание на уровень стресса и режим сна — хроническая усталость усиливает тягу к сахару.

  2. Добавляйте в рацион продукты с медленными углеводами и белком.

  3. Ищите альтернативные способы разрядки: прогулки, физическая активность, дыхательные практики.

  4. Не запрещайте сладкое полностью, чтобы избежать эффекта срыва.

Популярные вопросы о тяге к сладкому

Почему сладкого хочется именно вечером?
К концу дня накапливается усталость и снижается самоконтроль, а мозг ищет быстрый способ расслабиться.

Можно ли полностью отказаться от сахара?
Резкий отказ возможен, но он подходит не всем. Чаще эффективнее умеренное потребление без жёстких ограничений.

Что лучше при стрессе — сладкое или фрукты?
Фрукты содержат сахар, но дополнительно дают клетчатку и витамины, поэтому являются более сбалансированным вариантом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
