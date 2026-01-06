Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эта обувь из 1950-х снова на пике: в 2026 году её будут носить все — от модниц до минималистов

Балетные туфли с округлым носком станут трендом 2026 — ND+
Красота и стиль

Балетные туфли снова оказались в центре внимания — и в 2026 году обещают стать одной из самых обсуждаемых моделей. Их возвращение отражает стремление моды к комфорту, лёгкости и мягким линиям, которые легко адаптируются к повседневным образам. Об этом сообщает издание ND+.

Чёрные балетки
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Чёрные балетки

Как балетки прошли путь от сцены до улиц

Первые модели в балетном стиле появились ещё в середине XX века, когда мода стремилась к женственности и простоте. Иконы экрана, такие как Одри Хепбёрн и Брижит Бардо, превратили эту обувь в часть городского гардероба. В 2026 году интерес к балетной эстетике усиливается благодаря новому взгляду на комфорт и пластичность форм.

Современные коллекции делают акцент на округлых линиях и мягких материалах. По наблюдениям модных аналитиков, это заметно изменяет общий силуэт обуви — вместо жёстких носков актуальными становятся плавные линии, привычные для классических балетных моделей.

Что такое стиль балеткор

Балеткор объединяет элементы классического танца и повседневной моды. Ленты, банты, атласные фактуры и лёгкие материалы переходят из репетиционных залов в городские луки. Важной частью направления стали и "гибридные" пары — модели, вдохновленные балетками, но выполненные на более устойчивой спортивной подошве.

Эта идея сформировала популярный формат Mary Jane-сникеров, который уже занял нишу между эстетикой ретро и современным удобством. В 2026 году такие модели сохраняют позиции благодаря практичности и визуальной мягкости.

Как носить балетки в новом сезоне

Балетки легко вписываются в повседневные и более формальные образы. Для гармоничного силуэта стилисты предлагают сочетать изящные пары с расслабленными вещами: прямыми джинсами, свободными жакетами или объёмными рубашками.

Белые носки, надетые поверх или нарочито на виду, усиливают настроение ретро и оттеняют школьную эстетику, которая вновь становится актуальной. Бренды предлагают сочетания атласных материалов, плотной подошвы и нестандартной отделки — этот контраст делает обувь визуально интересной.

Какие модели будут определять 2026 год

Ключевое направление — удобство и функциональность. Балетки становятся частью широкой тенденции к технологичным материалам, гибким конструкциям и лёгкому весу. Некоторые марки уже представляют варианты из сетчатых тканей или металлизированных материалов, сохраняя при этом мягкий силуэт.

Гибридные пары, сочетающие спортивную амортизацию и деликатный дизайн, также укрепляют свои позиции и всё чаще появляются в коллекциях брендов, работающих на стыке моды и функциональности.

Советы по выбору

При выборе стоит учитывать материал и форму стопы. Мягкие ткани подойдут для нежных образов, более плотные — для активных дней. Для длительной носки лучше выбирать пары с усиленной стелькой или спортивной подошвой. Контрастные детали — банты, ремешки или текстильные вставки — акцентируют внимание и помогают собрать гармоничный образ.

Популярные вопросы

Подходят ли балетки для повседневной носки

Да. Современные модели адаптированы под городской ритм и сочетаются с разными стилями одежды.

Можно ли носить их зимой

Да, если выбирать модели из плотных материалов и сочетать их с тёплыми носками или гольфами.

Какие балетки будут самыми актуальными

В 2026 году выделяются округлые формы, гибридные конструкции и вариации Mary Jane.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода обувь весна стиль красота гардероб
