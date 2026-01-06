Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж

Очки с прозрачной оправой признаны самой актуальной моделью

Тренд на прозрачные оправы уверенно занимает первое место в списке аксессуаров 2026 года. Эти очки давно перестали быть только функциональной деталью образа — они трансформировались в элемент стиля, который подчёркивает индивидуальность и легко вписывается в любой гардероб. Такой интерес не случаен: мода на интеллектуальный минимализм и аккуратные офисные силуэты усилила внимание к аксессуарам, создающим образ уверенного, собранного человека.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Модель в очках

Как прозрачные оправы стали главным трендом

Несколько сезонов назад модели без диоптрий воспринимались как эксперимент, но популярность росла стремительно. Прозрачные очки начали появляться у крупных инфлюенсеров и в коллекциях ведущих домов. Их универсальность и способность корректировать черты лица сделали такие оправы одним из самых востребованных аксессуаров нового сезона.

Стили офисного направления, а также минималистичная эстетика, представленная рядом дизайнеров, придали тренду устойчивость. Очки стали важным дополнением образа, подчёркивающим аккуратность пропорций и создающим ощущение завершённости даже в повседневных сочетаниях.

Особенно ярко аксессуар проявил себя в коллекциях осень-зима 2025/26, где дизайнеры сделали ставку на строгие формы, прозрачные материалы и мягкие оттенки.

Почему прозрачные очки подходят почти каждому

Одно из преимуществ аксессуара — способность адаптироваться под индивидуальные особенности внешности. Правильно выбранная форма оправы помогает смягчить контуры или, наоборот, добавить выразительности.

Массивные авиаторы визуально балансируют широкий лоб, модели "кошачий глаз" делают взгляд более открытым, а лаконичные геометрические варианты подчёркивают точёные черты лица.

При этом такие очки хорошо сочетаются как с деловыми комплектами, так и с расслабленными образами на каждый день. В отличие от солнцезащитных моделей, прозрачные оправы не перетягивают на себя внимание, а вписываются в общий стиль максимально органично.

Современные бренды предлагают множество вариаций — от массивных форм до тонких рамок, что делает поиск подходящего аксессуара проще.

Какие бренды сегодня предлагают самые актуальные модели

Прозрачные оправы стали частью коллекций как люксовых марок, так и массовых брендов. Популярны изделия с крупной геометрией, мягкими линиями или выраженной архитектурой. Их можно встретить как в фирменных бутиках, так и у небольших марок, специализирующихся на аскетичных аксессуарах.

Среди наиболее востребованных направлений — прозрачные ацетатные оправы, модели с лёгким оттенком, а также минималистичные варианты, вдохновлённые подиумами аксессуаров нового сезона. Многие используют их как основу для создания образа, акцентируя внимание на чистоте линий и универсальности формы.

Как выбрать подходящую оправу

При подборе очков важно учитывать не только моду, но и особенности лица. Овальной форме подходят почти все модели, квадратному типу идут округлые или овальные варианты, треугольному — оправы с расширенной верхней частью, а круглому — геометрия с чёткими линиями.

Важно также учитывать цвет кожи и волос: прозрачные или молочные оправы создают мягкий эффект, а модели с легким оттенком добавляют выразительности.

Целесообразно примерять несколько вариантов и оценивать их в разном освещении — именно так можно понять, насколько органично аксессуар вписывается в образ, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Подойдут ли прозрачные очки для делового стиля

Да, благодаря минималистичной эстетике они легко сочетаются с офисными костюмами и строгими ансамблями.

Можно ли носить их без диоптрий

Да. Такие очки используются как модный аксессуар и не требуют медицинских функций.

Какие оправы выбрать для небольшого лица

Подойдут аккуратные геометрические модели или тонкие рамки, которые не перегружают черты.