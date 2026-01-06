Зимой всё носят тёмное — и зря: белые брюки неожиданно стали главным антистрессом сезона

Белые брюки этой зимой неожиданно выходят на первый план и становятся настоящим модным антистрессом. Они освежают образ, выделяются на фоне привычной тёмной палитры и дают ощущение лёгкости даже в холодное время года. Дизайнеры и стилисты предлагают больше не убирать их до весны, а смело включать в зимний гардероб.
Традиционно белые брюки ассоциируются с тёплым сезоном, но зимой они начинают играть по новым правилам. На фоне серых улиц и тёмных пальто такая вещь выглядит особенно свежо и подчёркивает внимание к деталям. Светлые модели всё чаще рассматриваются как альтернатива привычным чёрным и серым вариантам, что перекликается с трендом на светлые фактурные брюки.
Ещё один плюс — универсальность. Белые брюки легко вписываются в офисные комплекты, подходят для праздничных выходов и повседневных прогулок. Всё зависит от ткани, посадки и выбранных аксессуаров.
Самый уютный и при этом стильный вариант — сочетать трикотажные белые брюки со свитером в той же цветовой гамме. Такой образ выглядит цельно и спокойно, не перегружая внешний вид. Сверху достаточно накинуть объёмную верхнюю одежду: пальто, дублёнку или короткий пуховик.
Чтобы образ смотрелся более собранным, стилисты советуют выбирать кожаную обувь с чёткой формой и заправлять в неё брюки. Этот приём стал заметным акцентом на подиумах и уверенно закрепился в зимних образах.
Для вечерних выходов белые брюки легко адаптируются под более нарядный формат. Сверкающий топ, люрекс или пайетки делают образ праздничным, а жакет позволяет сохранить деловой баланс в дневное время. Цветовые акценты тоже работают на настроение: пастельные оттенки добавляют мягкости, а глубокие тёмные цвета создают контраст.
Белые брюки особенно эффектно смотрятся в сочетании с верхней одеждой насыщенных оттенков. Объёмная шуба или пальто шоколадного, карамельного или графитового цвета усиливают контраст и делают образ выразительным. Такой приём часто используют стилисты, работающие с трендом на зимний гардероб после 40, где важно сочетание свежести и сдержанности.
Монохромные образы с белыми брюками легко оживить с помощью акцента на талии. Цветной пояс, ремень или даже повязанный поверх свитер смещают фокус и делают силуэт более собранным. Этот приём остаётся актуальным и в повседневных, и в более нарядных комплектах. Об этом сообщает Marie Claire.
Белые брюки способны преобразить зимний гардероб, но требуют внимания.
Плюсы:
Минусы:
Лучше выбирать сухую погоду и модели из плотных тканей.
Да, в сочетании с нейтральным верхом и классической обувью.
При правильной стилизации белые брюки легко вписываются в casual-гардероб.
