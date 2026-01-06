Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой всё носят тёмное — и зря: белые брюки неожиданно стали главным антистрессом сезона

Белые брюки стали ключевым элементом зимних образов - Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Белые брюки этой зимой неожиданно выходят на первый план и становятся настоящим модным антистрессом. Они освежают образ, выделяются на фоне привычной тёмной палитры и дают ощущение лёгкости даже в холодное время года. Дизайнеры и стилисты предлагают больше не убирать их до весны, а смело включать в зимний гардероб.

Девушка в белых брюках
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в белых брюках

Почему белые брюки снова актуальны зимой

Традиционно белые брюки ассоциируются с тёплым сезоном, но зимой они начинают играть по новым правилам. На фоне серых улиц и тёмных пальто такая вещь выглядит особенно свежо и подчёркивает внимание к деталям. Светлые модели всё чаще рассматриваются как альтернатива привычным чёрным и серым вариантам, что перекликается с трендом на светлые фактурные брюки.

Ещё один плюс — универсальность. Белые брюки легко вписываются в офисные комплекты, подходят для праздничных выходов и повседневных прогулок. Всё зависит от ткани, посадки и выбранных аксессуаров.

Трикотажные брюки и свитер в тон

Самый уютный и при этом стильный вариант — сочетать трикотажные белые брюки со свитером в той же цветовой гамме. Такой образ выглядит цельно и спокойно, не перегружая внешний вид. Сверху достаточно накинуть объёмную верхнюю одежду: пальто, дублёнку или короткий пуховик.

Чтобы образ смотрелся более собранным, стилисты советуют выбирать кожаную обувь с чёткой формой и заправлять в неё брюки. Этот приём стал заметным акцентом на подиумах и уверенно закрепился в зимних образах.

Белые брюки для особых случаев

Для вечерних выходов белые брюки легко адаптируются под более нарядный формат. Сверкающий топ, люрекс или пайетки делают образ праздничным, а жакет позволяет сохранить деловой баланс в дневное время. Цветовые акценты тоже работают на настроение: пастельные оттенки добавляют мягкости, а глубокие тёмные цвета создают контраст.

Контрастная верхняя одежда

Белые брюки особенно эффектно смотрятся в сочетании с верхней одеждой насыщенных оттенков. Объёмная шуба или пальто шоколадного, карамельного или графитового цвета усиливают контраст и делают образ выразительным. Такой приём часто используют стилисты, работающие с трендом на зимний гардероб после 40, где важно сочетание свежести и сдержанности.

Акцент на талии

Монохромные образы с белыми брюками легко оживить с помощью акцента на талии. Цветной пояс, ремень или даже повязанный поверх свитер смещают фокус и делают силуэт более собранным. Этот приём остаётся актуальным и в повседневных, и в более нарядных комплектах. Об этом сообщает Marie Claire.

Плюсы и минусы белых брюк зимой

Белые брюки способны преобразить зимний гардероб, но требуют внимания.

Плюсы:

  • свежий внешний вид,
  • универсальность,
  • широкий простор для стилизации.

Минусы:

  • необходимость аккуратной носки и
  • продуманный выбор тканей.

Советы по носке белых брюк

  1. Выбирайте плотные материалы, подходящие для холодной погоды.
  2. Сочетайте белые брюки с фактурным верхом и контрастной обувью.
  3. Используйте аксессуары для акцентов и баланса образа.
  4. Учитывайте погодные условия и уход за тканью.

Популярные вопросы о белых брюках зимой

Можно ли носить белые брюки в слякоть?

Лучше выбирать сухую погоду и модели из плотных тканей.

Подойдут ли белые брюки для офиса?

Да, в сочетании с нейтральным верхом и классической обувью.

Актуальны ли они для повседневных образов?

При правильной стилизации белые брюки легко вписываются в casual-гардероб.

