Светлана Нерадовская

Осветляющий шампунь играет в доброго волшебника: как не довести волосы до радикальной стрижки

Осветляющий шампунь не рекомендуется использовать чаще трёх раз в неделю
Осветляющий шампунь часто рекламируют как щадящую альтернативу стойкому окрашиванию, но его реальная эффективность вызывает вопросы. Такие средства обещают постепенно осветлить волосы без агрессивной химии, используя природные компоненты вроде ромашки или корицы. Однако специалисты предупреждают, что любое вмешательство, меняющее цвет, неизбежно влияет на структуру волос. Об этом сообщает клиника Fleury Medicina e Saúde со ссылкой на дерматолога Таис Мацуды.

Мытье головы
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытье головы

Как работает осветляющий шампунь и когда он эффективен

Принцип действия таких шампуней зависит от их состава. Средства на основе растительных экстрактов (ромашка, корица, лимон) действуют поверхностно. Они могут добавить блеск, золотистые или медовые оттенки уже светлым, натуральным блондинам или рыжим волосам, а также временно тонировать седину, придавая ей менее выраженный белый оттенок.

"Любая процедура, которая навсегда или надолго изменяет цвет волос, наносит им вред, поскольку она раскрывает структуру волосяного волокна, удаляя меланин", — объясняет дерматолог Таис Мацуды.

Для кардинального осветления тёмных волос (шатен, брюнет) или снятия стойкой краски необходимы более сильные агенты — пероксид водорода (перекись) или аммиак. Они приоткрывают кутикулу волоса и окисляют природный пигмент. Шампуни с их содержанием могут дать постепенный осветляющий эффект, но он будет менее выраженным и контролируемым, чем при окрашивании краской с проявителем.

Ключевые меры предосторожности и уход

Использование шампуней с осветляющими компонентами требует соблюдения строгих правил. Средства с перекисью или аммиаком нельзя применять чаще 2-3 раз в неделю, так как они сушат и ослабляют волосы, делая их ломкими.

После каждого мытья таким шампунем критически важно использовать интенсивный увлажняющий кондиционер или маску. Это поможет частично закрыть кутикулу и компенсировать потерю влаги. Дополнительно рекомендуется раз в 1-2 недели применять глубоко восстанавливающие процедуры с кератином или протеинами, советует Minhavida.

Противопоказания и возможные риски

Главным противопоказанием является индивидуальная аллергия или чувствительность к компонентам состава. Даже небольшие концентрации перекиси или аммиака могут вызвать раздражение кожи головы, проявляющееся зудом, покраснением или сыпью.
Использовать подобные шампуни не рекомендуется:

  • При наличии повреждений, ранок или сильного раздражения на коже головы.

  • На очень сухих, ломких или уже химически повреждённых волосах (после недавнего окрашивания, завивки или выпрямления).

  • Без предварительного проведения аллерготеста (нанести немного средства на кожу за ухом на 24-48 часов).
    При появлении любых негативных реакций следует немедленно прекратить использование и обратиться к дерматологу или трихологу.

Сравнение: осветляющий шампунь vs. стойкое окрашивание

Выбор между этими двумя методами зависит от цели и состояния волос. Осветляющий шампунь — это щадящий, но медленный и ограниченный по результату вариант. Он подходит для поддержания тона светлых волос, тонирования седины или для тех, кто боится резкой перемены. Его главные минусы — кумулятивный эффект сухости и непредсказуемость итогового оттенка.
Стойкое окрашивание краской с окислителем даёт быстрый, контролируемый и выраженный результат даже на тёмных волосах. Однако это более агрессивный процесс, сильнее повреждающий структуру. Он требует профессионального подхода, регулярного подкрашивания корней и ещё более интенсивного ухода для поддержания здоровья волос.

Частые вопросы об осветляющих шампунях

Может ли такой шампунь полностью смыть чёрную краску?

Нет, не может. Шампуни не предназначены для кардинального удаления стойкого пигмента. Они могут лишь слегка смягчить цвет или придать оттенку вид волос, выгоревших на солнце. Для снятия чёрной краски необходимы специальные смывки или процедуры у колориста.

Как часто можно использовать шампунь с ромашкой для поддержания блеска?

Шампуни на натуральных экстрактах без агрессивных окислителей можно использовать регулярно, как обычное средство для мытья. Однако даже они могут слегка сушить волосы, поэтому их стоит чередовать с увлажняющим шампунем и всегда применять кондиционер.

Что эффективнее для осветления на солнце: специальный шампунь или спрей?

Оба средства часто имеют схожий принцип действия (содержат перекись водорода). Спрей или мусс может быть удобнее для точечного нанесения (например, на челку или кончики). Шампунь воздействует на все волосы равномерно. Эффективность зависит не от формы, а от концентрации активных веществ. Любое из этих средств, активируемых солнцем, требует осторожности, так как может привести к неровному осветлению.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
