Говорят, это чит-код стиля: добавьте одну деталь — и даже старое пальто превратится в провокацию

Меховой воротник признан самым эффектным аксессуаром зимы

Зимой 2025/2026 в моду вернулась деталь, способная за секунды изменить любой образ. Фэшн-сообщество единодушно назвало ее самым выразительным аксессуаром сезона. Речь идет о предмете, который одновременно выглядит эффектно и решает практические задачи.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Женщина в пальто с меховым воротником

Почему меховой воротник снова в центре внимания

Съемный меховой воротник неожиданно стал ключевым элементом зимних образов. Он легко превращает базовый комплект в запоминающийся аутфит и при этом не требует сложной стилизации. Такой аксессуар можно надеть поверх пальто, шерстяного жакета, трикотажного платья или водолазки — каждый раз получая новый визуальный эффект.

Мировые модные дома также сделали ставку на точечное использование меха. В актуальных коллекциях Chloé и Valentino мех появляется именно в формате съемных воротников, которые не перегружают образ, но добавляют ему выразительности и хорошо вписываются в зимние модные тренды.

Экомех как разумный выбор

Отдельного внимания заслуживают модели из искусственного меха. Сегодня они выглядят достойно, хорошо держат форму и практически не уступают по внешнему эффекту натуральным вариантам. При этом экомех делает аксессуар более доступным и универсальным.

Меховой воротник из такого материала не относится к разряду дорогих покупок, но визуально работает как полноценный акцент. Именно поэтому его часто выбирают для обновления зимнего гардероба без серьезных затрат и в рамках осознанного подхода к моде.

Кастомизация и индивидуальность

Стритстайл давно показал: меховой воротник можно и нужно персонализировать. Многие дополняют его крупными брошами или лаконичными декоративными элементами, делая аксессуар самостоятельной деталью образа. Здесь важно соблюдать меру, чтобы воротник оставался стильным акцентом, а не перегружал общий вид.

Практичность и тепло

Помимо эстетики, меховой воротник выполняет и утилитарную функцию. Он защищает шею от холода и может стать альтернативой шарфу. Даже модели из экомеха хорошо сохраняют тепло и комфортны в носке, сообщает the Voice.

Как носить меховой воротник

Выбирайте нейтральный цвет, если планируете сочетать его с разной одеждой.

Надевайте воротник поверх лаконичных вещей, чтобы он стал главным акцентом.

Используйте броши и украшения дозированно.

Следите за балансом объема между верхом и аксессуаром.

Популярные вопросы

Как выбрать меховой воротник на каждый день

Лучше остановиться на модели средней длины и плотности, которая легко комбинируется с пальто и жакетами.

Что практичнее — натуральный или искусственный мех

Экомех проще в уходе и доступнее по цене, при этом выглядит современно и актуально.

Сколько стоит модный меховой воротник зимой 2025/2026

Цена зависит от бренда и материала, но базовые модели из экомеха находятся в среднем ценовом сегменте.