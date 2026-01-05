Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Говорят, это чит-код стиля: добавьте одну деталь — и даже старое пальто превратится в провокацию

Меховой воротник признан самым эффектным аксессуаром зимы
Моя семья » Красота и стиль

Зимой 2025/2026 в моду вернулась деталь, способная за секунды изменить любой образ. Фэшн-сообщество единодушно назвало ее самым выразительным аксессуаром сезона. Речь идет о предмете, который одновременно выглядит эффектно и решает практические задачи.

Женщина в пальто с меховым воротником
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина в пальто с меховым воротником

Почему меховой воротник снова в центре внимания

Съемный меховой воротник неожиданно стал ключевым элементом зимних образов. Он легко превращает базовый комплект в запоминающийся аутфит и при этом не требует сложной стилизации. Такой аксессуар можно надеть поверх пальто, шерстяного жакета, трикотажного платья или водолазки — каждый раз получая новый визуальный эффект.

Мировые модные дома также сделали ставку на точечное использование меха. В актуальных коллекциях Chloé и Valentino мех появляется именно в формате съемных воротников, которые не перегружают образ, но добавляют ему выразительности и хорошо вписываются в зимние модные тренды.

Экомех как разумный выбор

Отдельного внимания заслуживают модели из искусственного меха. Сегодня они выглядят достойно, хорошо держат форму и практически не уступают по внешнему эффекту натуральным вариантам. При этом экомех делает аксессуар более доступным и универсальным.

Меховой воротник из такого материала не относится к разряду дорогих покупок, но визуально работает как полноценный акцент. Именно поэтому его часто выбирают для обновления зимнего гардероба без серьезных затрат и в рамках осознанного подхода к моде.

Кастомизация и индивидуальность

Стритстайл давно показал: меховой воротник можно и нужно персонализировать. Многие дополняют его крупными брошами или лаконичными декоративными элементами, делая аксессуар самостоятельной деталью образа. Здесь важно соблюдать меру, чтобы воротник оставался стильным акцентом, а не перегружал общий вид.

Практичность и тепло

Помимо эстетики, меховой воротник выполняет и утилитарную функцию. Он защищает шею от холода и может стать альтернативой шарфу. Даже модели из экомеха хорошо сохраняют тепло и комфортны в носке, сообщает the Voice.

Как носить меховой воротник

  • Выбирайте нейтральный цвет, если планируете сочетать его с разной одеждой.
  • Надевайте воротник поверх лаконичных вещей, чтобы он стал главным акцентом.
  • Используйте броши и украшения дозированно.
  • Следите за балансом объема между верхом и аксессуаром.

Популярные вопросы

Как выбрать меховой воротник на каждый день

Лучше остановиться на модели средней длины и плотности, которая легко комбинируется с пальто и жакетами.

Что практичнее — натуральный или искусственный мех

Экомех проще в уходе и доступнее по цене, при этом выглядит современно и актуально.

Сколько стоит модный меховой воротник зимой 2025/2026

Цена зависит от бренда и материала, но базовые модели из экомеха находятся в среднем ценовом сегменте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Мебель, ковры и шторы снижают уровень бытового шума в квартире — Dum&Zahrada
Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Томатный суп с фасолью и сливками даёт кремовую текстуру без муки — Allrecipes
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor
Сейчас читают
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Красота и стиль
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Последние материалы
Мебель, ковры и шторы снижают уровень бытового шума в квартире — Dum&Zahrada
Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Меховой воротник признан самым эффектным аксессуаром зимы
Томатный суп с фасолью и сливками даёт кремовую текстуру без муки — Allrecipes
Пик исчезновения ледников наступит в 2041 году — Nature Climate Change
Ярославль вошел в топ зимних направлений для коротких путешествий
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Тренд "румяна-пончик" создают эффект сияющей и молодой кожи
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Детям разрешено кормить питомцев самостоятельно с пяти лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.