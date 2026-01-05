Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трюк, который заменяет хайлайтеры и филлеры: вирусный способ макияжа делает скулы ярче за секунды

Тренд "румяна-пончик" создают эффект сияющей и молодой кожи
В мире красоты появился прием, который обещает мгновенно освежить лицо и добавить ему юношеского сияния. Новый вирусный тренд делает акцент не на сложной технике, а на правильной форме и текстуре макияжа. Он уже стал хитом социальных сетей и активно обсуждается бьюти-экспертами, сообщает Marianne.

Румянец "желейный пончик"
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Почему TikTok снова задает правила

Социальные сети давно превратились в главную лабораторию бьюти-трендов. Именно там появляются идеи, которые быстро расходятся по всему миру и попадают в косметички миллионов людей. Новый прием с румянами стал очередным доказательством: чтобы выглядеть свежо, не всегда нужны сложные схемы макияжа и десятки продуктов.

Тренд получил название "румяна в форме желейного пончика" и быстро стал популярным благодаря эффекту сияющей, отдохнувшей кожи. Он особенно актуален в холодное время года, когда лицо часто выглядит уставшим из-за сухости кожи и нехватки солнца.

Что означает желейный пончик в макияже

Название тренда складывается из нескольких образов. Речь идет о румянце, насыщенном и сочном, как ягодный джем, и одновременно о блеске, напоминающем сахарную глазурь. В результате кожа выглядит живой, увлажненной и визуально более молодой.

Главная идея — не просто добавить цвет щекам, а создать эффект внутреннего свечения. Макияж должен выглядеть естественно, без резких границ и плотного покрытия.

Как работает этот бьюти-трюк

Для выполнения техники используются всего два продукта: жидкие румяна и жидкий хайлайтер. Сначала на зону скул наносится круг хайлайтера, а в центр — точка румян. Визуально эта схема действительно напоминает пончик.

Затем оба средства аккуратно растушевываются кистью или спонжем, захватывая область от скул к вискам. Важно не торопиться и дать продуктам "слиться" между собой, создавая мягкий градиент без четких линий, который хорошо сочетается с естественным макияжем.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  1. Выбирайте жидкие или кремовые текстуры — они выглядят наиболее естественно.

  2. Подбирайте оттенок румян с ягодным или розовым подтоном.

  3. Растушевывайте средства мягкими движениями, не нажимая на кожу.

  4. Закрепляйте макияж легкой пудрой только при необходимости.

Популярные вопросы

Подходит ли этот макияж для зрелой кожи

Да, сияющие текстуры визуально освежают лицо и смягчают черты.

Какие продукты лучше использовать

Оптимальны жидкие румяна и хайлайтер с мелким, а не крупным шиммером.

Можно ли повторить тренд без хайлайтера

Эффект будет менее выраженным, но при использовании сияющих румян техника все равно сработает.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы tiktok мода стиль макияж красота
