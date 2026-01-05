Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Антресоли стали новым бутиком: как стилизовать забытые вещи так, чтобы выглядеть как икона стиля

Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Молодежная мода неожиданно обернулась в прошлое и нашла там свежие идеи для настоящего. Зумеры все чаще собирают образы из вещей, которые когда-то носили их родители, и делают это осознанно и иронично. Винтаж из антресолей перестал быть странностью и превратился в стильный инструмент самовыражения.

Почему чужое прошлое стало модным

Интерес к винтажу вырос на фоне усталости от однотипных коллекций и безопасного минимализма. Вещи с историей выделяются фактурой, посадкой и характером, которого часто не хватает новым моделям. Потертый свитер, старая дубленка или меховая шапка выглядят живыми и индивидуальными, а не безликими.

Кроме того, винтаж логично вписывается в идею осознанного потребления. Повторное использование одежды снижает потребность в новом производстве и позволяет по-новому взглянуть на уже существующие вещи.

Кардиганы, лосины и корсеты: как носить без эффекта ретро

Массивные вязаные кардиганы ценятся за объем и ручную работу. Чтобы они выглядели актуально, важно играть на контрастах: сочетать их с прямыми джинсами, атласными юбками или даже джоггерами и грубой обувью.

Лосины вернулись в роли базового слоя. Сегодня их носят как альтернативу плотным колготкам — с удлиненными жакетами, юбками или платьями. Главное правило — лаконичный цвет и отсутствие декора.

Корсеты утратили функцию утягивания и стали стилистическим акцентом. Их надевают поверх рубашек, топов и платьев, комбинируя с джинсами или кожаными миди-юбками, снимая с образа излишний глянец.

Джинсы-клеш и обувь на платформе

Клеш снова в центре внимания благодаря способности визуально вытягивать силуэт. Современные модели отличаются высокой посадкой и спокойной цветовой гаммой, а сочетают их уже не только с каблуками, но и с массивной обувью.

Платформа стала универсальным решением: она удобна, добавляет роста и легко комбинируется с винтажной одеждой. Здесь важно соблюдать пропорции, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Винтажные вещи и современный масс-маркет

Винтаж выигрывает за счет уникальности и качества материалов. Такие вещи часто служат дольше и позволяют собрать нестандартный образ. Масс-маркет проще и доступнее, но чаще повторяет одни и те же формы и цвета, из-за чего теряется индивидуальность, сообщает Woman.ru.

Как собрать актуальный винтажный образ

  1. Выберите одну вещь с характером и сделайте ее центром образа.

  2. Добавьте современные базовые элементы без декора.

  3. Следите за пропорциями и длинами.

  4. Используйте аксессуары умеренно, чтобы не перегрузить образ.

Популярные вопросы

Как выбрать винтажную вещь, чтобы она выглядела современно

Ориентируйтесь на крой, плотность ткани и нейтральные цвета.

Что лучше: винтаж или эко-мех

Оба варианта уместны, если вещь хорошо вписывается в образ и выглядит аккуратно.

Сколько стоит собрать образ из винтажных вещей

Цена сильно варьируется: многое можно найти бесплатно в семейных гардеробах или по доступной стоимости в секонд-хендах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
