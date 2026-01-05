Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям

Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году

Модная индустрия постепенно отказывается от крайностей, делая ставку на универсальность и комфорт. В 2026 году дизайнеры сходятся во мнении: именно эта модель джинсов станет основой повседневного гардероба. Тренд уже заметен в коллекциях ведущих брендов и на улицах модных столиц, сообщает ND+.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах

Отказ от крайностей: что приходит на смену скинни

Еще недавно узкие джинсы считались безусловной базой, однако их эпоха подходит к концу. В 2026 году им на смену уверенно приходят джинсы прямого кроя, которые сочетают в себе эстетику города и практичность. Они выглядят сдержанно, не перегружают образ и подходят для разных сезонов — от прохладной весны до зимы.

Летние капри по-прежнему остаются актуальными для жаркой погоды, но именно прямые джинсы рассматриваются как универсальное решение на весь год. Такой крой легко вписывается как в повседневные образы, так и в рабочий дресс-код, особенно в сочетании с лаконичной обувью и верхней одеждой.

Влияние 90-х и новая интерпретация минимализма

Дизайнеры все чаще обращаются к минимализму 1990-х годов, переосмысливая его в современном ключе. Прямые джинсы становятся логичным продолжением этой тенденции: строгие линии, плотный деним и отсутствие лишнего декора.

Оттенки также играют важную роль. В 2026 году акцент делается на темно-синие, индиговые и насыщенные классические цвета. Такие джинсы выглядят аккуратно и уместно в любой обстановке — от прогулки по городу до деловой встречи.

Какие детали делают джинсы актуальными

Современные модели отличаются продуманным кроем и качественными материалами. В них практически не используется эластан, характерный для старых скинни. Плотная ткань держит форму и ровно ниспадает до щиколотки, создавая аккуратный силуэт.

Дополнительный интерес придают нестандартные виды отделки. Среди них — покрытия с эффектом смолы, текстуры под замшу и другие варианты обработки денима. Такие решения повышают износостойкость изделия и делают его более выразительным без лишней вычурности.

Прямые джинсы и узкие модели

Прямые джинсы выигрывают за счет универсальности и комфорта. Они не сковывают движения, подходят разным типам фигуры и легко комбинируются с базовыми вещами. Узкие джинсы, напротив, выглядят менее актуально и часто уступают по удобству, особенно при активном образе жизни.

Кроме того, прямой крой лучше вписывается в современные модные тенденции, ориентированные на расслабленные силуэты и долговечные материалы.

Советы по выбору и стилизации

Обращайте внимание на плотность денима — ткань должна держать форму.

Выбирайте классические оттенки, если планируете носить джинсы круглый год.

Сочетайте прямой крой с объемным верхом, чтобы сохранить баланс пропорций.

Дополняйте образ лаконичной обувью и минималистичными аксессуарами.

Популярные вопросы

Как выбрать прямые джинсы для повседневной носки

Стоит ориентироваться на плотный деним, нейтральный цвет и комфортную посадку по талии.

Сколько стоят актуальные модели в 2026 году

Цена зависит от бренда и качества ткани, но базовые модели доступны в среднем ценовом сегменте.

Что лучше для офиса — прямые или узкие джинсы

Прямой крой выглядит более сдержанно и аккуратно, поэтому лучше подходит для делового стиля.