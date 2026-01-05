Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям

Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Моя семья » Красота и стиль

Модная индустрия постепенно отказывается от крайностей, делая ставку на универсальность и комфорт. В 2026 году дизайнеры сходятся во мнении: именно эта модель джинсов станет основой повседневного гардероба. Тренд уже заметен в коллекциях ведущих брендов и на улицах модных столиц, сообщает ND+.

Девушка в широких джинсах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в широких джинсах

Отказ от крайностей: что приходит на смену скинни

Еще недавно узкие джинсы считались безусловной базой, однако их эпоха подходит к концу. В 2026 году им на смену уверенно приходят джинсы прямого кроя, которые сочетают в себе эстетику города и практичность. Они выглядят сдержанно, не перегружают образ и подходят для разных сезонов — от прохладной весны до зимы.

Летние капри по-прежнему остаются актуальными для жаркой погоды, но именно прямые джинсы рассматриваются как универсальное решение на весь год. Такой крой легко вписывается как в повседневные образы, так и в рабочий дресс-код, особенно в сочетании с лаконичной обувью и верхней одеждой.

Влияние 90-х и новая интерпретация минимализма

Дизайнеры все чаще обращаются к минимализму 1990-х годов, переосмысливая его в современном ключе. Прямые джинсы становятся логичным продолжением этой тенденции: строгие линии, плотный деним и отсутствие лишнего декора.

Оттенки также играют важную роль. В 2026 году акцент делается на темно-синие, индиговые и насыщенные классические цвета. Такие джинсы выглядят аккуратно и уместно в любой обстановке — от прогулки по городу до деловой встречи.

Какие детали делают джинсы актуальными

Современные модели отличаются продуманным кроем и качественными материалами. В них практически не используется эластан, характерный для старых скинни. Плотная ткань держит форму и ровно ниспадает до щиколотки, создавая аккуратный силуэт.

Дополнительный интерес придают нестандартные виды отделки. Среди них — покрытия с эффектом смолы, текстуры под замшу и другие варианты обработки денима. Такие решения повышают износостойкость изделия и делают его более выразительным без лишней вычурности.

Прямые джинсы и узкие модели

Прямые джинсы выигрывают за счет универсальности и комфорта. Они не сковывают движения, подходят разным типам фигуры и легко комбинируются с базовыми вещами. Узкие джинсы, напротив, выглядят менее актуально и часто уступают по удобству, особенно при активном образе жизни.

Кроме того, прямой крой лучше вписывается в современные модные тенденции, ориентированные на расслабленные силуэты и долговечные материалы.

Советы по выбору и стилизации

  • Обращайте внимание на плотность денима — ткань должна держать форму.
  • Выбирайте классические оттенки, если планируете носить джинсы круглый год.
  • Сочетайте прямой крой с объемным верхом, чтобы сохранить баланс пропорций.
  • Дополняйте образ лаконичной обувью и минималистичными аксессуарами.

Популярные вопросы

Как выбрать прямые джинсы для повседневной носки

Стоит ориентироваться на плотный деним, нейтральный цвет и комфортную посадку по талии.

Сколько стоят актуальные модели в 2026 году

Цена зависит от бренда и качества ткани, но базовые модели доступны в среднем ценовом сегменте.

Что лучше для офиса — прямые или узкие джинсы

Прямой крой выглядит более сдержанно и аккуратно, поэтому лучше подходит для делового стиля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима стиль весна одежда красота гардероб
Новости Все >
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor
Пыль и отпечатки пальцев снижают качество изображения ТВ — Southern Living
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic
Сейчас читают
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Красота и стиль
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Последние материалы
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красный снег в Альпах вызвала водоросль Sanguina nivaloides — CNRS
Ретро-Меркурий чаще выявляет старые ошибки, чем создаёт новые
Эпицион охотился на древних верблюдов и носорогов — Science&Vie
Храмы Владивостока откроют ночные службы на Рождество
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.