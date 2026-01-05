Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сексуальность без извинений: бандажные платья неожиданно снова в центре модных трендов сезона

Бандажные платья вернулись в вечернюю моду в 2025 году — Marie Claire
Мода на нулевые в 2025 году выходит на новый виток и захватывает вечерний гардероб. То, что еще недавно считалось устаревшим, снова становится объектом желания и обсуждений. Бандажные платья, символ гламура двухтысячных, уверенно возвращаются в повестку.

Почему бандажные платья снова актуальны

В последние годы мода последовательно реабилитирует знаковые элементы начала XXI века. Джинсы с низкой посадкой, облегающие силуэты, балетки — все они уже вернулись в образы инфлюенсеров и масс-маркета. Этот процесс во многом перекликается с тем, как поколение Z переосмысливает эстетику прошлого, делая ставку на иронию и свободу выбора, что хорошо заметно в тенденции антимоды.

Логичным продолжением этой волны стало бандажное платье, которое долгое время оставалось в статусе спорного тренда. Сегодня его воспринимают не как вызов, а как инструмент самовыражения. В центре внимания — уверенность, а не следование строгим правилам.

История культовой модели

Бандажное платье появилось задолго до эпохи соцсетей. Его автор — дизайнер Эрве Леру, основатель бренда Hervé Léger. В 1992 году он представил модель в коллекции прет-а-порте, а на подиуме ее показала Татьяна Патитц. Сочетание архитектурного кроя и женственного силуэта моментально привлекло внимание индустрии.

По данным WWD, продажи бренда достигали 10,6 млн долларов, а после покупки марки компанией BCBG в 1998 году платье стало доступным и массовому покупателю. В двухтысячных оно превратилось в обязательный элемент светской хроники и красных дорожек.

Как зумеры переосмыслили тренд

Новую волну интереса к бандажным платьям запустило поколение Z. Социальные сети, особенно TikTok, стали площадкой для обсуждений, стилизаций и ностальгии по эстетике нулевых. По данным Google Trends, летом 2025 года запрос "бандажное платье" достиг максимальных значений за всю историю наблюдений.

Современные образы все чаще строятся на контрастах. Облегающий вечерний силуэт могут сочетать с грубой обувью, минималистичными аксессуарами или верхней одеждой, рассчитанной на холодный сезон, — по тому же принципу, по которому в зимних гардеробах уверенно закрепилось платье-свитер. Такой подход делает тренд более гибким и пригодным для повседневной жизни.

Сравнение бандажных платьев: нулевые и 2025 год

В двухтысячных бандажное платье ассоциировалось с ультрасексуальностью и гламуром. Его носили с высокими каблуками, мини-сумками и активным макияжем. В 2025 году акценты сместились в сторону стилистического баланса. Платье комбинируют с жакетами, спокойным макияжем и лаконичными украшениями.

Современные модели чаще выполнены из более эластичных и дышащих материалов. Это делает их пригодными не только для вечеринок, но и для мероприятий с более расслабленным дресс-кодом. Об этом сообщает Marie Claire.

Плюсы и минусы бандажных платьев

У этой модели есть свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при выборе.

Преимущества

  • подчеркивает фигуру и создает четкий силуэт;
  • визуально корректирует пропорции;
  • подходит для вечерних выходов и фотосессий;
  • легко сочетается с базовыми аксессуарами.

Недостатки

  • может сковывать движения при неправильном размере;
  • требует аккуратного подбора белья;
  • не всегда комфортно для длительного ношения.

Советы по выбору бандажного платья

  1. Обращайте внимание на плотность материала — он должен держать форму, но не пережимать.
  2. Выбирайте размер строго по фигуре, избегая слишком тесной посадки.
  3. Для первого образа лучше остановиться на нейтральных цветах, а трендовые оттенки добавлять постепенно.
  4. Продумывайте обувь и аксессуары заранее, чтобы образ выглядел целостно.

Популярные вопросы о бандажных платьях

Подходит ли бандажное платье для повседневных образов?

Да, если сочетать его с жакетом, объемным кардиганом или обувью без каблука.

Сколько стоит качественное бандажное платье?

Цена зависит от бренда и материала, но такие модели чаще относятся к среднему и премиальному сегменту.

Что лучше выбрать: винтаж или новую модель?

Винтаж ценится за аутентичность, а современные версии выигрывают в комфорте и посадке.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
