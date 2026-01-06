Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Секрет, который знают колористы: кому блонд добавит возраста, а кому — подарит скандинавскую красоту

Блонд не подходит женщинам с тёплым цветотипом внешности
Интуитивно кажется, что светлая краска — идеальный камуфляж для седых волос. Многие верят, что она сделает седые пряди менее заметными на общем фоне. Но на практике этот выбор может стать серьезной ошибкой, которая не скроет, а лишь подчеркнет возрастные изменения, сделав лицо уставшим и безжизненным.

Окрашивание в блонд
Почему светлый цвет старит

Главная проблема светлых оттенков для маскировки седины кроется в их визуальном воздействии. Парикмахеры отмечают, что блонд обладает свойством "вытягивать" цвет с лица.

"Часто светлые волосы делают женщину визуально старше — блонд словно подчеркивает морщинки и покраснения, придавая усталый вид", — объясняет парикмахер-колорист Наталья Кононова, автор блога "Женщинам о красоте".

Белесые, пепельные или платиновые тона, особенно если они подобраны без учета природного колорита, создают резкий контраст с кожей. Они могут визуально "смыть" румянец, сделать кожу бледной и прозрачной, а морщины — более рельефными. Кроме того, неправильно подобранный блонд может придать лицу сероватый или желтоватый нездоровый оттенок.

Кому категорически не подходит блонд

Существует несколько типов внешности, для которых окрашивание в светлые тона для маскировки седины будет особенно неудачным решением.

Женщины теплого цветотипа ("весна", "осень"). Их кожа имеет золотистый, персиковый или медовый подтон. Холодный блонд вступит в диссонанс с этой теплотой, сделает лицо тусклым и подчеркнет любые покраснения или сосудистую сеточку.

Контрастные и выразительные черты лица. Если природа наградила вас яркими темными бровями, выразительными губами или четкими скулами, блонд может "обесцветить" всё лицо, лишив его естественной гармонии и глубины. Черты потеряют свою яркость и сольются с общим фоном.

Обладательницы тонких и редких волос. Процесс осветления повреждает структуру волоса, делая его более сухим и пористым. На тонких волосах это особенно заметно: они могут потерять остатки объёма, стать непослушными и "пушистыми", что испортит любую стрижку.

Кому светлые оттенки могут подойти

В некоторых случаях светлая гамма может стать удачным выбором. Как правило, это женщины холодного цветотипа ("зима", "лето"). У них от природы фарфоровая, розоватая или оливковая кожа с холодным подтоном, а глаза — серые, голубые или холодные зеленые. Пепельные и жемчужные блонды могут подчеркнуть эту аристократическую холодность, сделав образ свежим и современным.

Также блонд может быть вариантом, когда седина составляет 80% и более. В этой ситуации борьба с ней малоэффективна. Вместо радикального однотонного окрашивания парикмахеры рекомендуют сложное мелирование или колорирование, вплетающее прядки, близкие по тону к натуральной седине. Это создает естественный эффект и плавный переход. Однако такой метод требует постоянного и дорогостоящего профессионального ухода и тонирования.

Плюсы и минусы окрашивания седины в блонд

Светлые тона действительно могут визуально сливаться с седыми прядями, делая отросшие корни менее заметными, что увеличивает интервал между окрашиваниями. Современные пепельные и жемчужные оттенки могут выглядеть очень стильно и актуально.

Однако минусов у такого выбора больше. Неправильно подобранный блонд сильно старит, добавляя лицу усталости. Осветление — агрессивный процесс, который повреждает и без того более сухие и жесткие седые волосы. Чтобы поддерживать красивый холодный оттенок без желтизны, требуются дорогие профессиональные средства — тонирующие шампуни и маски. И главное: универсального "омолаживающего" цвета не существует, а слепое следование стереотипам часто портит внешность.

Сравнение техник окрашивания седых волос

  • Радикальный однотонный блонд — рискованный выбор, который часто старит и требует сложного ухода за волосами.
  • Мелирование и колорирование близкими к седине оттенками — более щадящий и естественный метод, который маскирует седину, создавая объем и игру света, но требует регулярной коррекции у мастера.
  • Глубокие натуральные оттенки (каштановые, шоколадные, темно-русые) — часто самый выигрышный вариант, так как они добавляют контраста лицу, делая кожу светлее, а глаза — ярче.
  • Уход за натуральной сединой (стрижка, тонирование в серебристый или жемчужный) — смелый и современный тренд, который при правильном уходе выглядит дорого и стильно, подчеркивая уверенность.

Популярные вопросы о седине и окрашивании

Какой цвет действительно молодит?

Специалисты сходятся во мнении, что чаще всего молодит не светлый, а на 1-2 тона темнее натурального насыщенный цвет с тёплым или нейтральным подтоном: карамель, орех, теплый шоколад, медный блонд. Он добавляет лицу контраста и здорового сияния.

Можно ли красить седину хной?

Натуральная хна дает стойкий цвет и укрепляет волосы, но имеет ограниченную палитру (рыжие, каштановые оттенки). Она плохо смывается и несовместима с химическими красками в будущем. Перед использованием лучше провести тест на пряди, так как итоговый цвет на седине может быть непредсказуемым.

Что делать, если блонд мне не подошёл и выглядит жёлтым?

Исправить ситуацию помогут профессиональные тонирующие средства — фиолетовые или серебристые шампуни и маски, которые нейтрализуют нежелательный желтый пигмент. Для кардинальной смены цвета лучше обратиться к колористу для профессионального перекрашивания в более подходящий оттенок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
