Лисий взгляд создают не только стрелки: техника макияжа, которая прощает любые ошибки

Техника V в макияже глаз основана на затемнении внешнего уголка

Идеальный макияж глаз часто кажется сложной задачей, требующей навыков и времени. Однако есть техники, которые позволяют добиться впечатляющего результата без многолетнего опыта. Одна из них — метод V или "галочки", который помогает создать выразительный, гармоничный взгляд с эффектом глубины и лёгкого сияния.

Фото: Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка с блестящими губами

Суть техники V и почему она работает

Эта техника заключается в нанесении теней в форме буквы V во внешний уголок глаза. Этот простой приём визуально "приподнимает" разрез глаз, добавляет им выразительности и объёма. Метод универсален: он подходит для разных форм глаз, а варьируя оттенки, можно создать как мягкий дневной, так и насыщенный вечерний образ.

"Этот макияж подойдет как для праздника, так и на каждый день. Мы считаем, что для зимы он оптимален", — отмечает визажист и бьюти-блогер, автор VK-сообщества "Настасья Бьюти".

Техника работает по принципу контраста: темный акцент во внешнем уголке создает глубину, а светлые и блестящие оттенки в центре века — привлекающий внимание объем. Такой подход гарантирует сбалансированный и элегантный результат.

Что понадобится для макияжа

Для создания этого образа нужен минимальный набор косметики, который, скорее всего, уже есть в вашей косметичке:

Светлые жидкие или рассыпчатые тени с блеском (бежевые, персиковые, шампань). Тёмные матовые или сатиновые тени (коричневые, серые, сливовые). Блестящие тени любого оттенка (золотые, розовые, серебристые). Мягкий коричневый карандаш для глаз или подводка. Объемная черная тушь для ресниц.

Пошаговая инструкция по созданию макияжа

База и светлый тон. На подготовленное веко нанесите светлые блестящие тени. Распределите их пальцем или кистью по всей подвижной части века, от линии ресниц до брови. Это создаст ровное сияющее основание. Прорисовка "галочки". Возьмите темные тени на плоскую скошенную кисть. Посмотрите прямо в зеркало и отметьте точку на внешнем уголке глаза. Аккуратно проведите линию от этой точки вдоль естественной складки века к центру, а вторую — вдоль нижнего века, соединив их. Должна получиться мягкая галочка или буква V. Тщательно растушуйте границы круговыми движениями чистой пушистой кистью. Подводка и стрелка. Мягким коричневым карандашом подчеркните межресничное пространство, слегка утолщая линию к внешнему уголку. Продлите ее в небольшую стрелку, продолжая контур "галочки". Это усилит эффект. Акцент сияния. Подушечкой пальца или плоской кистью нанесите самые блестящие тени точно в центр века, поверх светлой основы. Это придаст взгляду особый лоск и объем. Оформление ресниц. Хорошо прокрасьте верхние ресницы тушью. Нижние ресницы подчеркните только во внешней трети, создавая модный "лисий" эффект, который гармонично дополняет "галочку".

Сравнение с другими техниками макияжа глаз

Техника V — это золотая середина между простотой и эффектностью.

Классический однотонный макияж проще в исполнении, но выглядит более плоским и не дает такого корректирующего эффекта.

проще в исполнении, но выглядит более плоским и не дает такого корректирующего эффекта. Сложный градиент или смоки-айс визуально увеличивают глаза еще больше, но требуют высокого мастерства и больше времени на растушевку.

визуально увеличивают глаза еще больше, но требуют высокого мастерства и больше времени на растушевку. Макияж с чёткой стрелкой безупречен для вечернего образа, но ошибка в проведении линии более заметна, а сама техника требует твёрдой руки.

V-техника прощает небольшие погрешности в растушёвке и гарантирует гармоничный результат.

Популярные вопросы о технике V

Какие кисти нужны для этого макияжа?

Достаточно двух: плоской скошенной кисти для нанесения и прорисовки темного угла и пушистой кисти для растушевки (блендера). Светлые и блестящие тени можно наносить пальцем для лучшей пигментации.

Как подобрать оттенки под цвет глаз?

Для карих глаз подойдут тёплые медные, золотые и шоколадные оттенки. Для голубых и серых — холодные таупы, серые и серебристые. Зеленые глаза выигрышно подчеркнут фиолетовые и сливовые тона в темном секторе.

Что делать, если тени осыпаются или скатываются?

Обязательно используйте праймер для век или нанесите немного тональной основы/консилера на веко и растушуйте. Это выровняет поверхность, усилит стойкость и цветопередачу теней, предотвратит скатывание в складку.