Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Лисий взгляд создают не только стрелки: техника макияжа, которая прощает любые ошибки

Техника V в макияже глаз основана на затемнении внешнего уголка
Моя семья » Красота и стиль

Идеальный макияж глаз часто кажется сложной задачей, требующей навыков и времени. Однако есть техники, которые позволяют добиться впечатляющего результата без многолетнего опыта. Одна из них — метод V или "галочки", который помогает создать выразительный, гармоничный взгляд с эффектом глубины и лёгкого сияния.

Девушка с блестящими губами
Фото: Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с блестящими губами

Суть техники V и почему она работает

Эта техника заключается в нанесении теней в форме буквы V во внешний уголок глаза. Этот простой приём визуально "приподнимает" разрез глаз, добавляет им выразительности и объёма. Метод универсален: он подходит для разных форм глаз, а варьируя оттенки, можно создать как мягкий дневной, так и насыщенный вечерний образ.

"Этот макияж подойдет как для праздника, так и на каждый день. Мы считаем, что для зимы он оптимален", — отмечает визажист и бьюти-блогер, автор VK-сообщества "Настасья Бьюти".

Техника работает по принципу контраста: темный акцент во внешнем уголке создает глубину, а светлые и блестящие оттенки в центре века — привлекающий внимание объем. Такой подход гарантирует сбалансированный и элегантный результат.

Что понадобится для макияжа

Для создания этого образа нужен минимальный набор косметики, который, скорее всего, уже есть в вашей косметичке:

  1. Светлые жидкие или рассыпчатые тени с блеском (бежевые, персиковые, шампань).

  2. Тёмные матовые или сатиновые тени (коричневые, серые, сливовые).

  3. Блестящие тени любого оттенка (золотые, розовые, серебристые).

  4. Мягкий коричневый карандаш для глаз или подводка.

  5. Объемная черная тушь для ресниц.

Пошаговая инструкция по созданию макияжа

  1. База и светлый тон. На подготовленное веко нанесите светлые блестящие тени. Распределите их пальцем или кистью по всей подвижной части века, от линии ресниц до брови. Это создаст ровное сияющее основание.

  2. Прорисовка "галочки". Возьмите темные тени на плоскую скошенную кисть. Посмотрите прямо в зеркало и отметьте точку на внешнем уголке глаза. Аккуратно проведите линию от этой точки вдоль естественной складки века к центру, а вторую — вдоль нижнего века, соединив их. Должна получиться мягкая галочка или буква V. Тщательно растушуйте границы круговыми движениями чистой пушистой кистью.

  3. Подводка и стрелка. Мягким коричневым карандашом подчеркните межресничное пространство, слегка утолщая линию к внешнему уголку. Продлите ее в небольшую стрелку, продолжая контур "галочки". Это усилит эффект.

  4. Акцент сияния. Подушечкой пальца или плоской кистью нанесите самые блестящие тени точно в центр века, поверх светлой основы. Это придаст взгляду особый лоск и объем.

  5. Оформление ресниц. Хорошо прокрасьте верхние ресницы тушью. Нижние ресницы подчеркните только во внешней трети, создавая модный "лисий" эффект, который гармонично дополняет "галочку".

Сравнение с другими техниками макияжа глаз

Техника V — это золотая середина между простотой и эффектностью.

  • Классический однотонный макияж проще в исполнении, но выглядит более плоским и не дает такого корректирующего эффекта.
  • Сложный градиент или смоки-айс визуально увеличивают глаза еще больше, но требуют высокого мастерства и больше времени на растушевку.
  • Макияж с чёткой стрелкой безупречен для вечернего образа, но ошибка в проведении линии более заметна, а сама техника требует твёрдой руки.

V-техника прощает небольшие погрешности в растушёвке и гарантирует гармоничный результат.

Популярные вопросы о технике V

Какие кисти нужны для этого макияжа?

Достаточно двух: плоской скошенной кисти для нанесения и прорисовки темного угла и пушистой кисти для растушевки (блендера). Светлые и блестящие тени можно наносить пальцем для лучшей пигментации.

Как подобрать оттенки под цвет глаз?

Для карих глаз подойдут тёплые медные, золотые и шоколадные оттенки. Для голубых и серых — холодные таупы, серые и серебристые. Зеленые глаза выигрышно подчеркнут фиолетовые и сливовые тона в темном секторе.

Что делать, если тени осыпаются или скатываются?

Обязательно используйте праймер для век или нанесите немного тональной основы/консилера на веко и растушуйте. Это выровняет поверхность, усилит стойкость и цветопередачу теней, предотвратит скатывание в складку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы глаза макияж красота
Новости Все >
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Археологи обнаружили элементы входа Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Красота и стиль
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Популярное
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма

Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.

Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Последние материалы
Техника V в макияже глаз основана на затемнении внешнего уголка
Чёрный паслён используют для варенья и начинок
Рязань стала столицей Нового года 2026 и привлекает зимних туристов
Калатея теряет окраску листьев при прямом солнце
Бабушкин кардиган стал актуальной вещью зимнего гардероба — стилист Ведерникова
Сливочная курица с рисом готовиться за 30 минут
Ретроградный Меркурий вызывает внезапные сбои в общении
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Елочные черви развили зрение в жабрах для обнаружения хищников — биолог Скейлс
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.