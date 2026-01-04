Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эта пара делает ноги бесконечными: самые удобные сапоги сезона скрывают один дерзкий секрет

Кожаные ботфорты подходят для минималистичных образов — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Высокие сапоги уверенно держат позицию одного из самых выразительных элементов зимнего гардероба. Они не только визуально вытягивают силуэт, но и позволяют создавать стильные образы без сложных усилий. В сезоне 2026 дизайнеры представили модели, в которых комфорт сочетается с актуальными линиями и мягкими материалами, сообщает Elle.

Высокие сапоги
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Высокие сапоги

Почему ботфорты снова стали ключевой моделью сезона

Сапоги выше колена помогают формировать цельный силуэт даже в минималистичных комплектах. Облегающие и мягкие модели подчёркивают линию ноги, структурные варианты придают образу графичность. Замша гармонирует с шерстяными пальто и трикотажем, а гладкая кожа усиливает современный характер комплекта.

Сдержанные детали вроде аккуратных пряжек или лёгкой сборки голенища делают ботфорты комфортными для повседневной носки и расширяют количество вариантов сочетаний.

Какие материалы и цвета актуальны

Замша создаёт мягкую фактуру и делает сапоги более уютными. Кожа остаётся универсальным решением, подходящим для смены погодных условий. Текстурированные варианты добавляют глубины и практичности, поскольку устойчивее к небольшим внешним воздействиям.

Цветовая палитра ориентирована на нейтральные и тёплые оттенки: чёрный, шоколадный, серо-коричневый и светлый беж. Эти цвета легко вписываются в базу и гармонируют с плотными зимними тканями.

Как выбрать высоту каблука

Для активного дня подойдут пары на низком или широком каблуке: они обеспечивают устойчивость и комфорт. Средняя высота делает образ элегантнее, сохраняя удобство, а высокий каблук усиливает вытянутый силуэт и подходит для особых случаев.

Сапоги выше колена vs модели до колена

  • Ботфорты сильнее удлиняют ноги.
  • Сапоги до колена универсальны, но дают более нейтральный силуэт.
  • Высокие модели позволяют носить мини, сохраняя пропорции, тогда как модели до колена чаще сочетаются с широкими брюками.

Такое сравнение демонстрирует, почему ботфорты вновь оказались в центре зимних тенденций.

Плюсы и минусы сапог выше колена

Плюсы

  • Визуальное удлинение силуэта.
  • Разнообразие фасонов.
  • Выразительность образа.
  • Подходят для дневных и вечерних комплектов.

Минусы

  • Требуют точного подбора по объёму голени.
  • Плотные материалы могут ограничивать подвижность.
  • Не все модели подходят к объёмному верхнему слою.

Советы по выбору сапог

  • Для ежедневного использования выбирайте низкий каблук или устойчивую подошву.
  • Обращайте внимание на гибкость голенища — оно должно повторять форму ноги.
  • Замшевые модели лучше носить в сухую погоду; кожа лучше подходит для переменчивых условий.

При выборе также важно учитывать общую структуру гардероба: выстроенный подход к подбору вещей, как и при грамотной работе с базовым гардеробом, помогает создать продуманные сочетания.

Популярные вопросы

Можно ли носить такие сапоги с юбкой миди

Да, при условии, что между подолом и сапогом остаётся небольшой просвет.

Подходят ли ботфорты для офиса

Да, если выбирать спокойные тона, минималистичную отделку и устойчивый каблук.

С чем сочетать высокие сапоги зимой

С прямыми пальто, мягкими свитерами, трикотажными платьями и плотными колготками.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль обувь одежда советы красота гардероб
Новости Все >
Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France
Якамейн — традиционный суп Нового Орлеана на говяжьем бульоне — Allrecipes
Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
3D-анализ костей показал двуногое передвижение Sahelanthropus tchadensis
Сорняки на участке стали источником мульчи и удобрений
Повышенная влажность в квартире приводит к конденсату и повреждению отделки
Обмороки и аритмия перед внезапной остановкой сердца — кардиолог Яковлев
Лимонно-горчичный соус подчеркивает вкус рукколы — кулинары
Щетка и скребок зимой обеспечили обзор и соблюдение ПДД
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Последние материалы
Собаки усваивают команды и названия предметов быстрее кошек — этолог Мартин
Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Audi отзывает 27 768 автомобилей 2025 года выпуска — Carscoops
Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France
Физическая активность зимой повышает уровень серотонина — Fit for Fun
Марсианские дренажные системы превышают 100 тыс. км² — PNAS
Кожаные ботфорты подходят для минималистичных образов — Elle
Якамейн — традиционный суп Нового Орлеана на говяжьем бульоне — Allrecipes
Мульча из грушевых листьев удерживает влагу в почве
Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.