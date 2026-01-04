Эта пара делает ноги бесконечными: самые удобные сапоги сезона скрывают один дерзкий секрет

Кожаные ботфорты подходят для минималистичных образов — Elle

Высокие сапоги уверенно держат позицию одного из самых выразительных элементов зимнего гардероба. Они не только визуально вытягивают силуэт, но и позволяют создавать стильные образы без сложных усилий. В сезоне 2026 дизайнеры представили модели, в которых комфорт сочетается с актуальными линиями и мягкими материалами, сообщает Elle.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Высокие сапоги

Почему ботфорты снова стали ключевой моделью сезона

Сапоги выше колена помогают формировать цельный силуэт даже в минималистичных комплектах. Облегающие и мягкие модели подчёркивают линию ноги, структурные варианты придают образу графичность. Замша гармонирует с шерстяными пальто и трикотажем, а гладкая кожа усиливает современный характер комплекта.

Сдержанные детали вроде аккуратных пряжек или лёгкой сборки голенища делают ботфорты комфортными для повседневной носки и расширяют количество вариантов сочетаний.

Какие материалы и цвета актуальны

Замша создаёт мягкую фактуру и делает сапоги более уютными. Кожа остаётся универсальным решением, подходящим для смены погодных условий. Текстурированные варианты добавляют глубины и практичности, поскольку устойчивее к небольшим внешним воздействиям.

Цветовая палитра ориентирована на нейтральные и тёплые оттенки: чёрный, шоколадный, серо-коричневый и светлый беж. Эти цвета легко вписываются в базу и гармонируют с плотными зимними тканями.

Как выбрать высоту каблука

Для активного дня подойдут пары на низком или широком каблуке: они обеспечивают устойчивость и комфорт. Средняя высота делает образ элегантнее, сохраняя удобство, а высокий каблук усиливает вытянутый силуэт и подходит для особых случаев.

Сапоги выше колена vs модели до колена

Ботфорты сильнее удлиняют ноги.

Сапоги до колена универсальны, но дают более нейтральный силуэт.

Высокие модели позволяют носить мини, сохраняя пропорции, тогда как модели до колена чаще сочетаются с широкими брюками.

Такое сравнение демонстрирует, почему ботфорты вновь оказались в центре зимних тенденций.

Плюсы и минусы сапог выше колена

Плюсы

Визуальное удлинение силуэта.

Разнообразие фасонов.

Выразительность образа.

Подходят для дневных и вечерних комплектов.

Минусы

Требуют точного подбора по объёму голени.

Плотные материалы могут ограничивать подвижность.

Не все модели подходят к объёмному верхнему слою.

Советы по выбору сапог

Для ежедневного использования выбирайте низкий каблук или устойчивую подошву.

Обращайте внимание на гибкость голенища — оно должно повторять форму ноги.

Замшевые модели лучше носить в сухую погоду; кожа лучше подходит для переменчивых условий.

При выборе также важно учитывать общую структуру гардероба: выстроенный подход к подбору вещей, как и при грамотной работе с базовым гардеробом, помогает создать продуманные сочетания.

Популярные вопросы

Можно ли носить такие сапоги с юбкой миди

Да, при условии, что между подолом и сапогом остаётся небольшой просвет.

Подходят ли ботфорты для офиса

Да, если выбирать спокойные тона, минималистичную отделку и устойчивый каблук.

С чем сочетать высокие сапоги зимой

С прямыми пальто, мягкими свитерами, трикотажными платьями и плотными колготками.