Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее

Казалось, мода окончательно рассталась с облегающими моделями, уступив место широким силуэтам и расслабленным фасонам. Но тренды снова делают поворот в сторону классики: в 2026 году узкие джинсы возвращаются в обновлённом формате. Джинсы-сигареты стали их современной интерпретацией и предлагают стиль, комфорт и множество вариантов сочетаний, сообщает Marianne.

Что такое джинсы-сигареты и почему они заменили скинни

Несколько лет назад узкие джинсы считались почти обязательным элементом гардероба, пока их не вытеснили свободные фасоны. Однако новый вариант кроя решил прежние проблемы. Джинсы-сигареты плотнее сидят по линии бедра, но ниже колена становятся прямыми. Это создаёт вытянутый силуэт, который выглядит аккуратно и современно, а носить его гораздо удобнее, чем привычные скинни.

Благодаря более мягкой посадке джинсы-сигареты легко сочетаются с разной обувью - от кед до каблуков.

Спортивные кроссовки: комфортный городской образ

Поскольку джинсы-сигареты не плотно облегают ногу, они прекрасно подходят для активного дня. Спортивные кроссовки создают расслабленную, но при этом стильную комбинацию, работающую в любой сезон. Достаточно добавить футболку, свитер или кожаную куртку — и получается практичный образ для города.

Правильно подобранная обувь придаёт комплекту динамику, а прямой низ джинсов делает силуэт аккуратным и неброским.

Туфли на каблуке: современная классика

Если заменить кроссовки на туфли, образ мгновенно становится нарядным. В отличие от скинни, джинсы-сигареты не собираются складками у щиколотки, поэтому красиво подчёркивают обувь. Лаковые модели, яркие оттенки или острый носок помогают создать элегантный акцент и легко превратить повседневный комплект в вечерний.

Комбинация особенно гармонична с пальто, блейзером или минималистичными украшениями.

Низкий каблук: баланс между удобством и стилем

Тем, кто предпочитает комфорт, подойдут туфли на небольшом каблуке. Они вытягивают силуэт и остаются удобными в течение дня. Джинсы-сигареты не перекрывают линию обуви, формируя аккуратный образ для офиса и встреч, требующих собранного внешнего вида.

Балетки: вдохновение от стиля Одри Хепбёрн

Джинсы-сигареты прекрасно сочетаются с балетками. Такой дуэт делает образ лёгким и женственным. Мягкие оттенки, простые линии и лаконичные аксессуары позволяют создать элегантный комплект, который легко приспособить к любому сезону. Особенно выразительно эта формула работает с объёмными пальто и структурированными сумками.

Ботинки челси и лоферы: универсальные решения

Тем, кто предпочитает лаконичную обувь, подойдут челси: их строгий силуэт подчёркивает прямую линию джинсов и создаёт чистый, современный образ. Лоферы — выбор для любителей классики: они выдерживают баланс между удобством и формальностью, одинаково хорошо подходя для рабочих будней и повседневных дел.

Советы по выбору обуви к джинсам

  • Для повседневного образа подойдут лёгкие кроссовки или лоферы.
  • Для вечера выбирайте туфли на каблуке с акцентной отделкой.
  • В прохладный сезон сочетайте модель с челси или высокими ботинками.

Популярные вопросы

Подходят ли они невысокому росту

Да, прямой низ визуально удлиняет ногу.

Можно ли носить их зимой

Да, они хорошо смотрятся с челси, утеплёнными лоферами и плотными пальто.

Чем они отличаются от скинни

Сигареты свободнее ниже колена и создают более комфортный силуэт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль обувь одежда советы гардероб
