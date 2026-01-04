Он исчез на 20 лет, но теперь рвёт тренды в клочья: волосы перестают ломаться буквально за неделю

Он был символом 90-х, а теперь стремительно возвращается в современный стиль, помогая создавать аккуратные укладки без лишних усилий. Простая заколка-крабик снова стала универсальным решением для тех, кто хочет ухоженный образ и бережное отношение к волосам. Об этом сообщает ND Mais.
Заколка-крабик уверенно выходит за рамки ностальгии: ее используют в повседневных прическах, на светских мероприятиях и в модных фотосессиях. В отличие от маленьких заколок-бабочек, которые получили новое прочтение в последние годы, крабик стал удобным аналогом резинки, подходящим и для делового образа, и для расслабленного городского стиля. Он моментально фиксирует пряди, создавая аккуратный силуэт без лишних усилий.
Популярность аксессуара поддерживают иконы цифровой моды — он появляется в street style-съёмках и вдохновляет поклонников на эксперименты с укладками. Удобство, скорость фиксации и мягкое воздействие на волосы сделали крабик фаворитом нового сезона.
По данным InStyle, исследования показывают: постоянное использование тугих резинок может ослаблять структуру волос, оставлять заломы и провоцировать ломкость. Заколка-крабик распределяет нагрузку равномерно, удерживает пряди без натяжения и подходит для ежедневного использования. При этом укладка сохраняется долго, а волосы остаются гладкими и защищёнными.
В 2025 году аксессуар получил обновленный дизайн, и эта тенденция укрепилась в 2026-м. Производители расширили ассортимент моделей, уделяя внимание не только функциональности, но и эстетике.
Современные варианты учитывают разные типы волос и особенности укладки. Плоские модели удобны для тех, кто работает за компьютером или часто опирается головой на поверхность. Крупные заколки подходят для густых и длинных волос, где требуется надёжная фиксация. А органические формы — аксессуары, вдохновленные природными линиями — становятся выразительным элементом образа.
Трендовые материалы и цветовые решения позволяют подобрать вариант под любой стиль — от минимализма до романтических укладок.
Для тонких волос выбирайте модели со средним захватом — они фиксируют бережно, не утяжеляя прическу. Длинные и густые волосы лучше собирать крупной заколкой с усиленными зубцами. Для офиса подойдут плоские аксессуары, которые не создают давления, если вы опираетесь головой.
Та, что равномерно распределяет нагрузку и не затягивает пряди.
Крабик снижает давление и сохраняет объём, поэтому он бережнее.
Да, современные модели позволяют создавать стильные акценты и легко вписываются в праздничный образ.
Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.