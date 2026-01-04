Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Он исчез на 20 лет, но теперь рвёт тренды в клочья: волосы перестают ломаться буквально за неделю

Заколка-крабик из 90-х вернулась в модные образы 2026 года — ND Mais
Моя семья » Красота и стиль

Он был символом 90-х, а теперь стремительно возвращается в современный стиль, помогая создавать аккуратные укладки без лишних усилий. Простая заколка-крабик снова стала универсальным решением для тех, кто хочет ухоженный образ и бережное отношение к волосам. Об этом сообщает ND Mais.

Прическа с заколкой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Прическа с заколкой

Возвращение культового аксессуара

Заколка-крабик уверенно выходит за рамки ностальгии: ее используют в повседневных прическах, на светских мероприятиях и в модных фотосессиях. В отличие от маленьких заколок-бабочек, которые получили новое прочтение в последние годы, крабик стал удобным аналогом резинки, подходящим и для делового образа, и для расслабленного городского стиля. Он моментально фиксирует пряди, создавая аккуратный силуэт без лишних усилий.

Популярность аксессуара поддерживают иконы цифровой моды — он появляется в street style-съёмках и вдохновляет поклонников на эксперименты с укладками. Удобство, скорость фиксации и мягкое воздействие на волосы сделали крабик фаворитом нового сезона.

Почему заколка так полезна для здоровья волос

По данным InStyle, исследования показывают: постоянное использование тугих резинок может ослаблять структуру волос, оставлять заломы и провоцировать ломкость. Заколка-крабик распределяет нагрузку равномерно, удерживает пряди без натяжения и подходит для ежедневного использования. При этом укладка сохраняется долго, а волосы остаются гладкими и защищёнными.

В 2025 году аксессуар получил обновленный дизайн, и эта тенденция укрепилась в 2026-м. Производители расширили ассортимент моделей, уделяя внимание не только функциональности, но и эстетике.

Новые формы и материалы

Современные варианты учитывают разные типы волос и особенности укладки. Плоские модели удобны для тех, кто работает за компьютером или часто опирается головой на поверхность. Крупные заколки подходят для густых и длинных волос, где требуется надёжная фиксация. А органические формы — аксессуары, вдохновленные природными линиями — становятся выразительным элементом образа.

Трендовые материалы и цветовые решения позволяют подобрать вариант под любой стиль — от минимализма до романтических укладок.

Советы по выбору заколки-крабика

Для тонких волос выбирайте модели со средним захватом — они фиксируют бережно, не утяжеляя прическу. Длинные и густые волосы лучше собирать крупной заколкой с усиленными зубцами. Для офиса подойдут плоские аксессуары, которые не создают давления, если вы опираетесь головой.

Популярные вопросы

Какая заколка лучше всего защищает волосы от ломкости

Та, что равномерно распределяет нагрузку и не затягивает пряди.

Что выбрать для длинных волос — резинку или крабик

Крабик снижает давление и сохраняет объём, поэтому он бережнее.

Подходит ли заколка-крабик для вечерних укладок

Да, современные модели позволяют создавать стильные акценты и легко вписываются в праздничный образ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль волосы красота здоровье
Новости Все >
Имитация дорогих материалов часто удешевляет интерьер визуально
Агава прожила до 40 лет перед единственным цветением — Ciceksel
Носок с солью используют для снижения влажности в ванной — Be
Запрещённый сибутрамин нашли в чае для похудения из соцсетей
Россия стала крупнейшим импортёром мандаринов в мире
Мауи-дельфина зафиксировали у западного побережья Северного острова Новой Зеландии
Турбина, ТНВД и DPF чаще всего выходят из строя у дизельных моторов — Car And Motor
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных
Растения синтезировали запахи для выживания и размножения — Ciceksel
Сейчас читают
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Последние материалы
Белый металл усиливает чистоту блеска бриллиантов — геммолог Германова
Носок с солью используют для снижения влажности в ванной — Be
Запрещённый сибутрамин нашли в чае для похудения из соцсетей
Россия стала крупнейшим импортёром мандаринов в мире
Мауи-дельфина зафиксировали у западного побережья Северного острова Новой Зеландии
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Турбина, ТНВД и DPF чаще всего выходят из строя у дизельных моторов — Car And Motor
Салат Принцесса готовят из слабосолёной рыбы, яблок и картофеля
Прижим дворников уменьшается из-за износа пружины
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.