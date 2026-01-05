Корейская косметика ломает многоступенчатый уход: ингредиенты, которые заменят полку банок

Корейская косметика в 2026 году сокращает многоступенчатый уход — Elle

Корейская косметика давно перестала быть просто трендом — она изменила само понимание ухода за кожей и волосами. Понятия "стеклянная кожа", эссенции и многоступенчатые ритуалы научили нас смотреть на красоту как на процесс, а не быстрый результат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Увлажнение кожи утром

В 2026 году корейский подход делает новый поворот — в сторону осознанности, научной точности и минимализма.

Интеллектуальный минимализм вместо перегруженных ритуалов

Основной вектор развития корейской косметики в 2026 году — отказ от избыточных этапов ухода. Основательница бренда Mizz Korea Кэролайн Чой описывает это как "интеллектуальный минимализм": меньше шагов, но больше смысла и эффективности.

"Роскошный, многофункциональный и интуитивно понятный уход за кожей", — говорит Кэролайн Чой в интервью журналу Elle.

Потребители все чаще выбирают средства, которые решают сразу несколько задач, не перегружая кожу и не требуя сложных схем применения.

Эссенции выходят за пределы ухода за кожей

Увлажняющие тоники и эссенции давно стали основой корейского ухода за лицом. В 2026 году этот формат активно осваивает и уход за волосами.

По словам доктора Чжэ Ён Бана, дерматолога и медицинского директора клиники Banobagi, рынок эссенций для волос будет стремительно расти.

"Особенно перспективны формулы с центеллой азиатской для успокоения кожи головы и эссенции для укрепления корней, направленные на снижение выпадения волос", — отмечает Бан.

PDRN: ингредиент, о котором будут говорить все

PDRN, получаемый из фрагментов ДНК сперматозоидов лосося, уже используется в профессиональной косметологии и постепенно выходит в массовый уход.

Доктор Бан подчеркивает, что этот компонент обладает выраженными противовоспалительными, регенерирующими и коллагеностимулирующими свойствами. В 2026 году ожидается рост числа сывороток и кремов с PDRN в составе.

Экзосомы: следующий шаг в биокосметике

Ещё один ингредиент, который будет активно развиваться, — экзосомы. Это микроскопические везикулы, отвечающие за "общение" между клетками и транспорт биологически активных веществ.

В уходе за кожей они способствуют восстановлению тканей и стимуляции выработки коллагена. Однако эксперты подчеркивают, что тема экзосом остается сложной из-за вопросов происхождения и качества сырья. В ответ на это бренды все чаще рассматривают биоинженерные экзосомы как более контролируемую альтернативу.

Защита кожного барьера — ключевая категория

Сертифицированный дерматолог И. Клэр Чанг из клиники UnionDerm в Нью-Йорке отмечает, что продукты для восстановления и укрепления кожного барьера станут одной из самых быстрорастущих категорий до 2026 года.

"Это отражает подход корейских дерматологов, которые уже много лет делают ставку на мягкий, регулярный уход, ориентированный на здоровье кожи", — подчеркивает Чанг.

PLLA: от инъекций к уходу за кожей

Поли-L-молочная кислота (PLLA), известная по инъекционному филлеру Sculptra, начинает появляться и в средствах для домашнего ухода.

По словам Бана, при наружном применении PLLA не заменяет инъекции, но помогает мягко отшелушивать кожу, улучшать увлажнение и со временем повышать ее упругость, создавая эффект более гладкой поверхности.

Растительные активы с научным обоснованием

Растительные ингредиенты остаются важной частью корейской косметики, но акцент смещается на их биодоступность и эффективность.

"Овсяный протеин удерживает влагу, укрепляет кожный барьер и успокаивает раздражения, а гидролизованные протеины повышают упругость кожи", — говорит Чой.

Особое внимание также уделяется экстракту растительных стволовых клеток орхидеи, который стимулирует выработку коллагена и поддерживает эластичность кожи, помогая достичь естественного сияния.

От стеклянной кожи к стеклянным волосам

Концепция "стеклянной кожи" никуда не исчезает, но в 2026 году она распространяется и на уход за волосами. Речь идёт не только о блеске, а о глубоком здоровье кожи головы.

По словам Чанг, внимание смещается к микробиому кожи головы и восстановлению барьерных функций, а такие ингредиенты, как PDRN, экзосомы и пептиды, переходят из ухода за кожей в формулы для волос.

Популярные вопросы о корейской косметике 2026 года

Исчезнет ли многоступенчатый уход?

Нет, но он станет короче и более продуманным.

Безопасны ли экзосомы в косметике?

Эффективность зависит от происхождения и технологии производства.

Подходит ли корейский уход для чувствительной кожи?

Да, особенно формулы, ориентированные на барьер и минимализм.