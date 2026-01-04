Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Диета после Нового года часто всё портит: спокойный подход работает лучше радикальных мер

Диетолог рекомендовала растительный старт после праздников — ELLE
После праздников возвращение к форме становится почти таким же ритуалом, как панеттоне и пандоро на рождественском столе. Весы напоминают о гастрономических излишествах, а желание "сесть на диету" традиционно входит в список новогодних обещаний.

Однако быстрые и радикальные решения чаще вредят, чем помогают. Об этом рассказывает диетолог Аннамария Аквавива.

Почему резкие диеты не работают

После длительных застолий многие выбирают экстремальные стратегии: голодание, пропуск приемов пищи, заменители еды или чрезмерные тренировки. Такой подход ослабляет организм и нарушает обмен веществ. Сама идея "диеты" часто воспринимается как череда запретов, хотя изначально это слово означает "образ жизни".

Аннамария Аквавива подчеркивает, что восстановление после праздников должно быть постепенным. Резкое сокращение калорий и углеводов усиливает стресс для организма, тогда как плавное возвращение к сбалансированному питанию помогает восстановить энергию и самочувствие, пишет итальянский ELLE.

"Главное — постепенность. Возвращение к здоровому образу жизни после праздников требует мягкого и осознанного подхода", — комментирует диетолог Аннамария Аквавива.

Как начать возвращение к здоровым привычкам

Первый шаг — упростить рацион, сделав акцент на растительной пище и ограничив избыточные углеводы. Овощи часто недооценивают, хотя они богаты клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами. В виде салатов, соусов и супов они помогают восстановить баланс и поддержать пищеварение.

Специалисты также обращают внимание на режим дня. Во время праздников многие сбиваются с привычного графика сна и питания, заменяя полноценные приемы пищи частыми перекусами с сахаром и жирами. Такие привычки легко закрепляются и сложнее поддаются коррекции в будущем.

"Начало года с новыми привычками — это основа образа жизни, ориентированного на долголетие и общее благополучие", — отмечает Аквавива.

Идеальный завтрак после праздников

Особое значение имеет первый прием пищи. Завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови и задать тон всему дню.

"Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и питательным", — объясняет Аннамария Аквавива.

Он должен включать источник белка (яйца или йогурт), сложные углеводы (цельнозерновые продукты) и порцию фруктов или овощей. В качестве примера специалист приводит йогурт с калифорнийским черносливом, богатым клетчаткой. Такой продукт поддерживает пищеварение, имеет низкий гликемический индекс и, по данным исследований, способствует контролю холестерина и поддержанию здоровья костей.

Детокс: что это на самом деле

Термин "детокс" часто ассоциируется с жесткими ограничениями, но на практике он означает поддержку естественных процессов очищения организма.

"Детокс — это не экстремальная диета, а программа, направленная на физическое и психическое благополучие", — поясняет диетолог.

После праздников детокс-период может помочь восстановить чувство голода и сытости, нарушенное избытком сахара. В его основе — цельные продукты, отказ от переработанной пищи, добавленного сахара и алкоголя, достаточное потребление воды и регулярная физическая активность.

Продукты, которым стоит отдать приоритет

После праздников рацион рекомендуется строить вокруг простых и натуральных продуктов.

Ключевые категории:

  • свежие фрукты и овощи (цитрусовые, яблоки, морковь, шпинат, капуста);
  • продукты, богатые клетчаткой, включая калифорнийский чернослив;
  • детокс-напитки без сахара — вода, чай, травяные настои.

"Лимонная вода не творит чудес, но помогает мягко запустить пищеварение с утра", — отмечает Аквавива.

Пример однодневного детокс-рациона

Детокс-день не требует строгих ограничений, но предполагает осознанный выбор продуктов.

В течение дня рекомендуется:

  • начинать утро со стакана воды с лимоном;
  • выбирать легкий растительный завтрак;
  • делать упор на овощи, нежирные белки и супы;
  • начинать прием пищи с овощей или салата;
  • избегать хлеба и хлебных палочек как лишнего источника углеводов.

Чай и травяные настои

Для поддержания водного баланса и снижения задержки жидкости полезны травяные чаи.

"Зеленый чай, мята, имбирь, одуванчик, крапива или артишок могут стать хорошим дополнением к рациону", — говорит диетолог.

При этом специалист подчеркивает, что их эффект ограничен и работает только в сочетании со сбалансированным питанием и движением.

Сравнение: радикальная диета и постепенный подход

Резкие диеты дают краткосрочный эффект и усиливают нагрузку на организм. Постепенное восстановление питания помогает сохранить энергию, избежать срывов и закрепить полезные привычки.

Плюсы и минусы мягкого подхода

Осознанное возвращение к здоровому рациону имеет свои особенности.

  • Плюсы: устойчивый результат, поддержка пищеварения, меньше стресса.
  • Минусы: требуется время и терпение, эффект не мгновенный.

Советы по восстановлению шаг за шагом

  1. Не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови.

  2. Начинайте трапезу с овощей или супов.

  3. Поддерживайте водный баланс и добавляйте умеренную физическую активность.

Популярные вопросы о послепраздничной диете

Нужно ли полностью исключать углеводы?

Нет, важно лишь сократить их количество и выбирать сложные источники.

Работает ли детокс без спорта?

Физическая активность усиливает эффект, но даже умеренное движение приносит пользу.

Что важнее — питание или режим?

Наилучший результат дает их сочетание.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы диета питание здоровье
