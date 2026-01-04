Когда хочется выглядеть дороже, чем есть на самом деле: аксессуары сезона с мгновенным эффектом

Широкие ремни корсетного типа включили в зимние показы

Именно аксессуары чаще всего задают настроение всему образу и делают его по-настоящему завершённым. При этом многие трендовые детали сегодня доступны по цене и не требуют серьёзных вложений. Грамотно расставленные акценты способны визуально "собрать" комплект и добавить ему элегантности.

Почему аксессуары решают всё

Даже самый продуманный наряд может потерять эффект, если в нём не хватает выразительных деталей. Аксессуары работают как финальный штрих: подчёркивают фигуру, задают пропорции и делают образ актуальным. При этом речь идёт не о полной смене гардероба, а о точечных покупках.

Дизайнеры всё чаще делают ставку именно на такие элементы, превращая их в стилеобразующие вещи. В результате даже базовое пальто или лаконичный костюм начинают выглядеть иначе, уверяет дзен-канал Lady's Style.

Трендовые аксессуары, которые меняют образ

Меховая горжетка или воротник

Мех уверенно закрепился в аксессуарах и больше не воспринимается как редкость. Горжетки мгновенно добавляют образу статусности и делают его визуально богаче. Неудивительно, что они появились в осенне-зимних коллекциях Dior, Elie Saab и Prada.

Ремень поверх верхней одежды

Кожаный ремень поверх пальто, тренча или даже шубы — простой способ подчеркнуть талию. Такой приём активно использовали Celine и Bally. Он помогает скорректировать пропорции и добавить образу архитектурности.

Широкий ремень

Широкие модели работают почти как корсет, формируя чёткий силуэт. Именно такие варианты показали Patou и Bally. Это скорее акцент для особых случаев, но эффект от него заметен сразу.

Солнцезащитные очки

Очки давно вышли за рамки летнего аксессуара. Они завершают образ, скрывают следы усталости и визуально омолаживают лицо. В холодных коллекциях можно было увидеть авиаторы и массивные оправы от Ferrari, Coach и Valentino.

Сумка актуальной формы

Даже самый модный комплект теряет актуальность, если дополнен устаревшей сумкой. Сегодня дизайнеры делают ставку на вытянутые формы и узкие силуэты. Это хорошо заметно в коллекциях Chanel, Courrèges и Victoria Beckham.

Повязка на голову

Повязки снова стали акцентной деталью, а не просто удобным аксессуаром. Coperni и Louis Vuitton показали, что такая вещь способна задать характер всему образу.

Кожаные перчатки

Зимой 2025/26 именно кожаные перчатки стали новой классикой. Khaite, Gucci и Tom Ford превратили их в полноценный элемент стилизации, особенно в сочетании с украшениями.

Яркая сумка на нейтральном фоне

Цветная сумка работает как выразительный акцент. Особенно актуальны бордовые и насыщенные оттенки, но дизайнеры предлагают экспериментировать и с жёлтым, как в коллекциях Loewe и Dries Van Noten.

Массивные украшения

Крупные серьги и колье мгновенно притягивают взгляд. В весенне-летних коллекциях 2026 Saint Laurent и Valentino дали понять: чем заметнее украшение, тем актуальнее образ.

Кружево в слоях

Кружево и полупрозрачные материалы продолжают оставаться в моде. Их всё чаще используют даже в зимних комплектах, сочетая с плотным трикотажем и верхней одеждой.

Объёмный шарф или палантин

Большие шарфы добавляют образу уюта и элегантности. Tod's и Missoni показали, что этот аксессуар уместен не только с пальто, но и с кардиганами и свитерами.

Плюсы и минусы акцентных аксессуаров

Такие детали легко вписываются в повседневный гардероб и не требуют полной смены образа. Они помогают выглядеть современно и ухоженно без лишних затрат. Однако важно соблюдать баланс, чтобы комплект не выглядел перегруженным.

Советы шаг за шагом по выбору аксессуаров

Начинайте с одного акцента, а не нескольких сразу. Выбирайте аксессуары, которые сочетаются с базовой одеждой. Учитывайте пропорции фигуры и рост. Делайте ставку на качество материалов, а не на количество.

Популярные вопросы о трендовых аксессуарах

Какие аксессуары лучше покупать в первую очередь?

Ремень, сумку актуальной формы и кожаные перчатки — они универсальны.

Можно ли сочетать несколько трендов сразу?

Да, если они не спорят между собой и выдержаны в одной цветовой гамме.

Стоит ли гнаться за брендами?

Нет, важнее форма, качество и актуальность дизайна.