Анна Маляева

Оделись как обычно — а выглядит как тренд: сочетания с джинсами, которые снова стали модными

Кардиган с джинсами стал базой повседневных образов
Кардиган и джинсы неожиданно превратились из базового дуэта в полноценный модный приём. Это сочетание легко адаптируется под разные стили — от расслабленного городского до вечернего. Именно за универсальность и простоту его снова выбирают инфлюенсеры и знаменитости.

Девушка в кардигане и джинсах
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в кардигане и джинсах

Почему кардиган и джинсы снова в центре внимания

Возвращение этого дуэта началось с одного случайного выхода, который моментально стал вирусным. Контраст между уютным трикотажем и денимом оказался настолько удачным, что образ начали повторять по всему миру. Сегодня кардиган перестал быть "вещью на прохладный вечер" и уверенно заменяет жакет, худи и даже лёгкое пальто. Джинсы же выступают универсальной основой, с которой легко экспериментировать с пропорциями, фактурами и обувью.

Кардиганы особенно ценят за вариативность: их носят на голое тело, поверх топов, футболок и водолазок. Такой подход позволяет создавать актуальные образы без сложных стилистических приёмов и лишних слоёв, а внимание к деталям выводит привычные комплекты на новый уровень.

Мешковатые джинсы и приталенный кардиган

Свободные джинсы остаются одним из самых востребованных силуэтов последних сезонов. Чтобы образ не выглядел слишком объёмным, стилисты советуют уравновешивать их аккуратным приталенным кардиганом. Несколько расстёгнутых пуговиц добавляют непринуждённости, а при желании можно подчеркнуть талию или линию живота.

В качестве базы подойдут однотонные футболки или лонгсливы без принтов. Обувь — от кроссовок до ботильонов — зависит от настроения и повода, а цвет кардигана легко поддержать аксессуарами.

Укороченный кардиган и джинсы с необработанным краем

Короткий кардиган яркого оттенка — простой способ добавить образу энергии. В паре с джинсами с необработанным краем он создаёт эффект лёгкой небрежности, которая хорошо работает в повседневных и вечерних комплектах. Такой приём особенно актуален на фоне интереса к дениму с акцентами, включая джинсы с пайетками, которые всё чаще появляются в зимних образах.

Днём такой комплект легко дополнить балетками или лоферами, а вечером — обувью на каблуке. Главное — сохранить баланс между яркостью и лаконичностью.

Трикотажная "двойка" и джинсы с высокой талией

Комплекты из кардигана и топа давно вышли за рамки домашнего гардероба. В сочетании с джинсами с высокой посадкой они выглядят современно и собранно. Чтобы образ выглядел цельным, аксессуары часто подбирают в тон трикотажу — сумка, ремень или обувь поддерживают цветовую гамму.

Такой вариант подойдёт тем, кто любит аккуратный, но не скучный стиль, и ценит возможность быстро собрать продуманный образ без лишних усилий. Об этом сообщает Voice.

Монохром и удлинённые силуэты

Чёрный тотал-лук остаётся беспроигрышным решением. Свободный кардиган и чёрные джинсы создают вытянутый силуэт, а игра с фактурами делает образ выразительным. Аналогичный эффект работает и с серой палитрой, которая сегодня воспринимается как самостоятельная модная база — это хорошо видно на примере зимних образов с серым цветом.

Чтобы комплект не выглядел плоско, добавляют контрастные детали — светлую сумку, платок или ремень. Обувь на каблуке усиливает эффект и делает образ более элегантным.

Кардиган как альтернатива жакету

В холодное время года кардиган всё чаще используют как верхний слой. Его надевают поверх водолазки, сочетая с укороченными джинсами и обувью на массивной подошве. Модели крупной вязки с декоративными пуговицами добавляют образу акцент и выглядят уместно даже в офисных комплектах без строгого дресс-кода.

Укороченный и удлинённый кардиган с джинсами

Укороченные модели подчёркивают талию и хорошо смотрятся с джинсами с высокой посадкой. Они создают динамичный и более молодёжный образ. Удлинённые кардиганы вытягивают силуэт и подходят для многослойных комплектов, особенно в прохладную погоду. Выбор зависит от роста, типа фигуры и желаемого эффекта.

Плюсы и минусы сочетания кардигана с джинсами

Этот дуэт ценят за практичность и адаптивность. Он легко подстраивается под сезон и настроение.

Плюсы:

  • универсальность,
  • комфорт,
  • простота стилизации,
  • сочетаемость с разной обувью.

Минусы:

  • при неверных пропорциях образ может выглядеть слишком домашним или перегруженным.

Советы по созданию образа

  1. Выберите джинсы, которые хорошо сидят по талии и длине.
  2. Определите роль кардигана — акцент или нейтральный фон.
  3. Добавьте базовый слой: топ, футболку или водолазку.
  4. Завершите образ аксессуарами и подходящей обувью.

Популярные вопросы о сочетании кардигана и джинсов

Как выбрать кардиган под джинсы?

Ориентируйтесь на пропорции и сезон: короткие модели — для акцента, длинные — для многослойности.

Можно ли носить кардиган вместо жакета?

Да, особенно модели плотной вязки или с выразительной фурнитурой.

Что лучше: яркий или нейтральный кардиган?

Яркий подойдёт для акцента, нейтральный — для базового гардероба.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
