Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием

Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE

В новом сезоне кожаная куртка неожиданно выходит за рамки привычных ролей. Если раньше она ассоциировалась с концертами, прогулками и неформальными образами, то 2026 год приносит новый силуэт, который уверенно вписывается даже в офисный дресс-код. Благодаря обновлённой форме такая куртка становится универсальной деталью гардероба. Об этом сообщает издание ELLE.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в темно-коричневой кожаной куртке

Новый силуэт: почему именно он стал главным в 2026 году

Трендовая модель отличается округлым воротником, однобортной застёжкой и свободным кроем. Такой дизайн делает куртку не просто стильной, но и функциональной: она легко сочетается с шерстяными брюками с высокой талией, прямыми джинсами, юбками миди и костюмными килтами. За счёт мягких линий вещь работает как нейтральная основа для строгих и повседневных образов.

Сегмент масс-маркета уже подхватил тенденцию: бренды представили модели из искусственной кожи, сохраняя актуальный силуэт. Минималистичные варианты без лишнего декора предлагают решения для тех, кто предпочитает сдержанную эстетику.

Почему эта куртка универсальна

Форма нового силуэта лишена характерной жёсткости байкерских моделей. Она напоминает чистый лист, который можно стилизовать под разные задачи — от офисного образа до прогулочного комплекта. С ней легко создать впечатление строгой собранности, дополнив аутфит сигаретными брюками и туфлями с острым носом. А в сочетании со свитером и джинсами куртка превращается в базовую верхнюю деталь, которой иногда не хватает в начале года.

Отдельный плюс — совместимость с верхней одеждой. Свободный крой позволяет надевать её под тренч, пальто или даже лёгкий пуховик, не нарушая посадку.

Лучшие модели сезона: что предлагают бренды

Бренды разных ценовых сегментов поддержали новый тренд. Одни делают ставку на лаконичность и искусственную кожу, другие предлагают натуральные материалы и более сложные формы. Приятный поношенный эффект кожи наппа и укороченные силуэты стали популярными решениями. Модели длиной до бедра легко вписываются в многослойные комплекты и остаются актуальными при любой погоде.

Весной такая куртка становится полноценной альтернативой лёгким пальто, а в межсезонье помогает создать завершённый образ методом нескольких простых комбинаций.

Сравнение: классическая байкерская куртка и силуэт 2026 года

Классическая косуха отличается жёсткой геометрией, металлической фурнитурой и акцентом на выразительности. Она идеально подходит для неформальных образов, но плохо сочетается с офисными комплектами. Новый силуэт, напротив, более мягкий и минималистичный. Он повышает вариативность гардероба, остаётся универсальным и смотрится актуально в любой стилистике.

При этом оба варианта способны прослужить долго, но тенденции 2026 года подчёркивают большую практичность и адаптивность обновлённой модели.

Советы по выбору кожаной куртки на 2026 год

Ориентируйтесь на крой — он должен быть свободным, но не громоздким.

Выбирайте универсальные оттенки: чёрный, тёмно-коричневый, графитовый или кремовый.

Проверяйте посадку под верхнюю одежду, если планируете многослойные образы.

Для офиса подбирайте модели без яркой фурнитуры и излишних деталей.

Популярные вопросы

Подходит ли новый силуэт под строгий дресс-код

Да, нейтральная форма и минимализм делают его уместным даже в формальных комплектах.

Можно ли носить такую куртку зимой под пальто

Свободный крой позволяет использовать её как средний слой, особенно с тренчами и пальто оверсайз.

Будет ли модель актуальна весной 2026

Да, она уже считается ключевым элементом межсезонного гардероба и легко вписывается в зимний гардероб, переходящий в весенние сочетания.