Мария Круглова

Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Подбирать обувь на каблуке к новому сезону — задача, в которой стиль тесно переплетается с комфортом. Правильная пара должна сочетаться и с повседневными образами, и с офисными, а сама форма каблука — соответствовать трендам. Коллекции весна-лето 2026 уже позволяют увидеть, какие модели окажутся в центре внимания.

Туфли с острым носком
Туфли с острым носком

Шпилька: классика, которая не теряет актуальности

Элегантная шпилька остаётся вне сезонных колебаний и подходит для множества образов. Чтобы носить такую обувь целый день без дискомфорта, важно учитывать несколько характеристик. Оптимальная высота — 5-7 см: она позволяет сохранить естественное положение стопы. Каблук должен находиться строго под пяткой, чтобы вес распределялся правильно. А клиновидная форма, постепенно сужающаяся к полу, делает модели устойчивее — это удачный выбор для лодочек, мюлей и популярных слингбэков.

Танкетка: возвращение тренда 2000-х

Танкетка снова в моде — её поддержали многие бренды, несмотря на спад популярности эстетики нулевых. Вариантов множество: туфли с заострённым мыском, клоги в стиле бохо, а также ковбойские сапоги с винтажной отделкой. Такая обувь визуально вытягивает силуэт и обеспечивает удобство даже при внушительной высоте.

Блочный каблук: устойчивость на каждый день

Блочные модели уверенно занимают лидир positions среди городских вариантов на каблуке. Геометричная форма — квадратная или прямоугольная — увеличивает площадь опоры и делает шаг устойчивым. Это отличный выбор для повседневных сетов: туфель, ботильонов и босоножек, которые не утомляют даже при длительном ношении.

Kitten heel: мини-каблук, который носят все

Миниатюрная шпилька kitten heel стала одним из главных хитов последних лет. Небольшая высота, едва приподнимающая стопу, позволяет создавать изящный силуэт без нагрузки на ноги. Эту форму каблука предпочитают знаменитости и модные инфлюенсеры, поскольку она идеально подходит и для офисных будней, и для вечерних образов.

Деформированный каблук: эксперимент, который вошёл в тренд

Тем, кто ищет необычные решения, стоит обратить внимание на модели с деформированным каблуком. Это может быть лёгкий наклон, асимметрия, излом или скульптурная форма. Такие варианты встречаются в коллекциях известных брендов и становятся ярким акцентом в образе, сохраняя при этом функциональность, сообщает the Symbol.

Советы по выбору обуви на каблуке

  • Подбирайте высоту каблука с учётом ритма жизни.
  • Проверяйте устойчивость пары — каблук должен стоять ровно.
  • Оценивайте материалы стельки и колодку: от них зависит комфорт.
  • Для универсальности выбирайте базовые оттенки: чёрный, нюд, бежевый, молочный.

Популярные вопросы

Какая форма каблука будет самой универсальной

Блочный каблук — он подходит и для работы, и для повседневных образов.

Можно ли сочетать kitten heel с деловым стилем

Да, такая обувь отлично смотрится с брюками, юбками и лаконичными костюмами.

Какую модель выбрать для долгих прогулок

Танкетка и блочный каблук обеспечат максимальный комфорт при длительном ношении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
