Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Шарф и шапка объединяются против причёски: невидимый щит, который удержит форму

Масла для волос снижают электризацию зимой
Моя семья » Красота и стиль

Масла для волос часто вызывают сомнения — одни считают их обязательной частью ухода, другие боятся утяжеления и "жирного эффекта". Однако на практике именно масла нередко спасают волосы в холодное время года и при активных укладках. Вопрос лишь в том, как и зачем их использовать. Об этом сообщает дзен-канал "Юлия Парфенова".

Масло для ухода за волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Масло для ухода за волосами

Зачем вообще нужны масла для волос

Долгое время масла казались необязательными, особенно если волосы от природы прямые, плотные и не склонны к пушению. Но зимой ситуация часто меняется. Шапки, капоры, шарфы и свитера создают постоянное трение, из-за которого волосы начинают электризоваться, терять влагу и выглядеть менее ухоженными.

Масла работают как защитный слой. Они уменьшают статическое электричество, снижают влияние холода и ветра и помогают удерживать влагу внутри волоса. По сути, это финальный этап ухода, который "запечатывает" всё, что было нанесено ранее, — принцип, знакомый тем, кто разбирается в базовом уходе за волосами.

Почему масла особенно важны зимой

В холодное время года волосы сталкиваются сразу с несколькими стресс-факторами: сухой воздух в помещениях, перепады температур, механическое трение от одежды. Всё это усиливает ломкость и пушение. Масло создаёт невидимый барьер, который снижает повреждения и делает полотно волос более гладким и послушным.

Именно поэтому многие замечают резкую разницу "до" и "после" добавления масла в уход. Оно не лечит волосы, но заметно улучшает их внешний вид и защищает длину.

Состав: на что обращать внимание

Современные масла редко состоят из одного компонента. Чаще это смеси, где каждый ингредиент выполняет свою функцию.

  1. Макадамия питает и повышает эластичность.
  2. Кокосовое масло помогает снизить повреждения структуры.
  3. Аргановое уменьшает сухость кончиков и придаёт блеск.
  4. Касторовое масло традиционно связывают с укреплением и плотностью волос.

Важно понимать, что такие компоненты работают в основном на поверхности, улучшая внешний вид и тактильные ощущения, а не "восстанавливая" волосы изнутри — это логично, если помнить о строении волоса и здоровье кожи головы.

Сухие масла и укладка

Отдельного внимания заслуживают сухие масла. Их преимущество — лёгкая текстура, которая подходит даже для тонких и ослабленных волос. Такие средства часто используют как несмываемый уход и как защиту при сушке феном или использовании утюжка.

Они не склеивают пряди и не лишают объёма, что делает их удобными для ежедневного применения, особенно при частых окрашиваниях и термическом воздействии.

Как правильно наносить масло

Главный секрет эффективности — способ нанесения. Масло не распределяют от корней, чтобы не перегружать кожу головы. Достаточно пары капель, растёртых в ладонях, которые аккуратно наносят на длину и кончики.

Его можно использовать как на влажные, так и на сухие волосы. В холодный сезон масло часто выполняет роль дополнительной защиты, снижая негативное влияние окружающей среды и помогая сохранить аккуратный вид причёски в течение дня.

Сравнение ухода с маслами и без них

Без масел волосы быстрее теряют влагу, сильнее электризуются и хуже переносят механическое воздействие. С маслами длина выглядит более гладкой и защищённой, легче расчёсывается и меньше пушится. Разница особенно заметна зимой и при регулярных укладках.

Советы по использованию масел

  1. Выбирайте масло с лёгкой текстурой.
  2. Используйте минимальное количество.
  3. Наносите только на длину и кончики.
  4. Используйте как финальный этап ухода.

Популярные вопросы о маслах для волос

Подойдут ли масла тем, у кого жирные волосы?

Да, если наносить их только на длину, избегая корней.

Можно ли использовать масло каждый день?

Можно, при условии умеренного количества и подходящей текстуры.

Заменяют ли масла маски и кондиционеры?

Нет, они дополняют уход, но не заменяют его полностью.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зима волосы красота
Новости Все >
Комфорт спальни и качество сна зависят от матраса, света и интерьера — 20 Minutes
В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro
Оценена стоимость и сроки восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2010-х
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Последние материалы
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Открытый душ улучшает освещённость ванной комнаты — ouest-france
Бордер-колли из Британии распознаёт названия 221 игрушки — Daily Mail
Январь 2026 проходит под влиянием Огненной Лошади
Свиная рулька обеспечивает застывание холодца без желатина
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
BMW 3 серии E46 в России подорожала почти вдвое
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.