Мария Круглова

Охота за цветом началась: январский маникюр покоряет оттенками, которые выбивают френч из моды

Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Начало года часто хочется отметить небольшими обновлениями, и маникюр становится одним из самых простых способов попробовать что-то новое. В январской палитре собрались спокойные и эффектные оттенки, которые подойдут как для офиса, так и для праздников. Каждый из них раскрывается по-разному в зависимости от финиша и дизайна.

Тёмно-фиолетовый маникюр
Красный, бордовый и тёплая оранжевая гамма

Январь открывает сезон ярких и выразительных оттенков. Красный уверенно удерживает позиции: от огненного poppy red до глубокого chili oil — все версии смотрятся современно и подходят для коротких и длинных ногтей. Отдельного внимания заслуживает техника "кошачий глаз", создающая эффект шелковой ткани, а также минималистичный френч на нейтральной базе.

Бордовая гамма удачна с матовым и глянцевым топом, а дизайн с дымкой визуально удлиняет ногтевую пластину. Оранжевая палитра варьируется от огненно-апельсинового до мягкого оттенка мускусной дыни, который может заменить нюд. Такие цвета хорошо работают в паре с тонкими рисунками или графичными узорами.

Шоколадные, зелёные и акцентные жёлто-зелёные тона

Шоколадная гамма остаётся универсальной: теплый мокко, густой hot chocolate и bronze brown гармонично смотрятся в повседневных образах. На таких оттенках выразительно выглядит лёгкий акварельный дизайн, напоминающий кофейные разводы.

Зелёная палитра колеблется от драгоценных изумрудных переливов до природных оливковых и хвойных тонов. Однотонные покрытия особенно хороши в матовом исполнении, а техника "кошачий глаз" делает цвет глубже.

Акациевый и lemon grass стали "открытием" сезона — это золотисто-зелёные оттенки, которые выглядят свежо как в однотоне, так и в полупрозрачных градиентах. Тем, кто не готов к полному покрытию, подойдёт френч.

Холодная палитра: голубой, синий, лиловый, пыльная роза и фиолетовый

Голубая гамма — традиционный зимний выбор: baby blue и темно-голубой оттеняют кожу и сочетаются с белыми акварельными разводами или облачными узорами. Более насыщенные синие выглядят самодостаточно с блестящим топом.

Лиловый в пыльно-сиреневом варианте делает маникюр утончённым, а сочетание с объёмным декором — трендом 2026 года. Пыльная роза и чайная роза остаются классикой, которая подчёркивает естественный оттенок кожи. Эти цвета особенно выигрышно смотрятся во френче или мраморном дизайне

Фиолетовая гамма — амарант, насыщенный damson и холодный rhodonite — придаёт образу глубину, а бархатный эффект делает покрытие визуально плотнее.

Советы по выбору оттенка

При выборе цвета ориентируйтесь на оттенок кожи: тёплые декабрьские палитры гармоничнее смотрятся на смуглой коже, а холодные — на светлой. Учитывайте длину ногтей: насыщённые тёмные тона зрительно укорачивают пластину, а светлые — удлиняют. Если не уверены, начните с нюдовых интерпретаций трендовых оттенков или используйте их в качестве акцентного френча, сообщает Grazia.

Популярные вопросы

Какие цвета лучше всего подходят для коротких ногтей

Светлые голубые, пыльная роза и лиловые тона визуально удлиняют форму и выглядят аккуратно.

Что выбрать для праздничного образа

Красный, изумрудный, глубокий синий или фиолетовый хорошо смотрятся с глянцевым покрытием и металлическими акцентами.

Какие оттенки универсальны для офиса

Шоколадный мокко, персиково-бежевый и пыльная роза подходят к любому дресс-коду и не отвлекают внимание.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
