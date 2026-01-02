Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каток стал полигоном зимних соблазнов: эти образы работают сильнее, чем свидание в ресторане

Утеплённые леггинсы помогают сохранить пропорции образа
Катание на льду стало одной из самых ожидаемых зимних традиций, а вместе с ним растёт интерес к продуманным и тёплым образам. Правильно подобранная одежда помогает не только сохранить комфорт, но и выглядеть современно в любой ситуации — от неспешной прогулки до активного катания. Зимний сезон-2025/26 предлагает множество решений, и среди них уже можно выделить самые удачные.

Девушка на катке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка на катке

Куртка и шерстяные брюки: тепло и удобство

Для катка важны свобода движений и защита от холода. Шерстяные брюки становятся одним из самых комфортных вариантов: они сохраняют тепло и хорошо работают в сочетании с термобельём или плотными колготками. Куртка остаётся универсальной верхней одеждой — лёгкая, тёплая и практичная. Благодаря современным утеплителям даже модели средней толщины отлично справляются с морозом. Завершит образ меховая шапка — главный аксессуар текущего сезона, который добавляет стиль и обеспечивает дополнительную защиту от ветра.

Такая формула подходит для длительных прогулок и активного отдыха, предлагая сбалансированный вариант между функциональностью и эстетикой.

Укороченная шуба и трикотажные брюки

Если хочется выглядеть элегантно, подойдёт сочетание укороченной шубы и трикотажных брюк. При выборе последнего элемента важен состав — модели, в которых не менее 60% шерсти или кашемира, обеспечат тепло и комфорт на льду. Джемпер в тон создаёт цельный образ, а варежки и меховая шапка завершат ансамбль. Такая комбинация подходит тем, кто хочет сохранить женственность и мягкие линии даже на катке, не жертвуя теплом.

Укороченная шуба легко вписывается в повседневный гардероб и остаётся трендом сезона, сочетаясь как с базовыми, так и с акцентными элементами.

Флисовый костюм и шуба или дублёнка

Для тех, кто много времени проводит на улице или занимается спортом, флисовый костюм становится идеальной базой. Его мягкая фактура и способность удерживать тепло делают комплект особенно удобным. Брюки лучше выбрать широкие, чтобы не ограничивать движения. Сверху подойдут укороченная шуба или дублёнка под овчину — они сохраняют трендовую эстетику и добавляют контраст фактур.

Такой образ отражает направление зимней моды: сочетание спортивного комфорта и современной элегантности остаётся одним из ключевых решений сезона.

Пуховик и утеплённые леггинсы

Пуховики остаются фаворитами инфлюенсеров: лёгкие, тёплые и очень удобные. Укороченная модель помогает сохранить баланс пропорций, особенно если сочетать её с утеплёнными леггинсами. Последние создают аккуратную линию силуэта и не стесняют движений на катке. В качестве слоя под куртку подойдут худи или тёплый джемпер — минималистичные, уютные и универсальные.

Этот вариант подойдёт для активного катания и долгих прогулок, а также для тех, кто предпочитает спортивный стиль, сообщает the Symbol.

Утеплённый бомбер и джинсы

Когда после катка прогулка продолжается, можно выбрать образ на каждый день. Прямые или широкие джинсы — практичный вариант, который подходит большинству фигур и не мешает движениям. Утеплённый бомбер завершает образ, делая его современным и динамичным. Он добавляет структуру комплекту и служит тёплой альтернативой классическим курткам. Такой ансамбль отлично смотрится на фотографиях и подойдёт для городских выходных.

Советы по выбору образа для катка

  • Определите активность: для динамичного катания выбирайте лёгкие и тёплые комплекты.
  • Состав ткани имеет значение — отдавайте предпочтение шерсти, флису и современным утеплителям.
  • Следите за пропорциями: короткая верхняя одежда хорошо работает с леггинсами и широкими брюками.
  • Обязательно надевайте термобельё - оно повышает комфорт и сохраняет тепло.

Популярные вопросы

Какая обувь лучше всего подходит для прогулки после катка

Тёплые зимние ботинки с нескользящей подошвой или угги, если используется дополнительная подкладка.

Можно ли надеть джинсы для катка

Да, если они свободные или прямые, не ограничивающие движений и позволяющие надеть термослой.

Какой головной убор выбрать

Лучше всего меховая или шерстяная шапка: она сохраняет тепло и сочетает практичность с эстетикой.

