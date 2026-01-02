Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пальто, которое вытягивает даже скучный образ: в 2026 без этого акцента не обойтись никому

Серое и леопардовое пальто формируют тренды верхней одежды — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Верхняя одежда — первое, что формирует впечатление, и именно она задаёт настроение всему образу. В 2026 году акцент смещается на пальто, которое объединяет эстетику простоты и выразительности, оставаясь универсальной частью продуманного гардероба. Эта вещь легко отражает характер и работает даже в сочетании с базовыми элементами, сообщает издание Elle.

Зимний образ с меховой манишкой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимний образ с меховой манишкой

Пальто как главный элемент современной стилистики

В 2026 году пальто остаётся одним из самых востребованных предметов гардероба благодаря вне-временному крою и возможностям для интерпретаций. Оно задаёт структуру, придаёт образу глубину и помогает создать нужный ритм вне зависимости от того, что надето под ним. Особое внимание уделяется лаконичным моделям, способным подстроиться под разные стилистические направления. Пример Хейли Бибер показывает: выразительное пальто, базовая палитра и минимум аксессуаров формируют стиль, который работает каждый сезон.

Современные коллекции предлагают разнообразные варианты — от графичных моделей до мягких фактур. Важную роль играет и способ стилизации: контраст, монохром, акцентный принт или баланс спортивных и классических элементов.

Леопардовое пальто и нейтральная база

Леопардовый принт редко остаётся в тени, особенно в верхней одежде. Он требует аккуратного подхода, чтобы не перегрузить образ. Хейли Бибер выбирает меховое пальто с мягким рисунком и сочетает его с коричневыми брюками, создавая гармонию между акцентом и нейтральной основой. Такой приём позволяет сместить фокус на фактуру и рисунок, сохранив сдержанность. Лоферы и лаконичная сумка завершают образ без лишних декоративных элементов.

Этот пример показывает, что даже смелый принт можно сделать частью повседневного стиля — достаточно подобрать спокойные тона и минималистичную обувь. Контраст принта и базовой палитры превращает пальто в главный элемент комплекта.

Белое пальто как центральный акцент

Зимой многие выбирают тёмную верхнюю одежду, но белое пальто меняет привычный сценарий. Оно добавляет чистоту силуэта и освежает образ. Вариант, который демонстрирует Хейли Бибер, основан на контрасте: белое пальто дополняет чёрный тотал-лук, создавая чёткие линии и визуальную лёгкость. Это решение работает как способ выйти за пределы стандартной зимней палитры.

Аккуратные аксессуары — чёрный шарф, прямоугольные очки и простая обувь — помогают удержать акцент на пальто. Такой образ подходит как для делового дня, так и для прогулки в холодную погоду.

Пальто-смокинг и спортивные элементы

Сочетание пальто в стиле смокинга со спортивными брюками кажется смелым, но именно контраст делает образ современным. Хейли Бибер комбинирует вечерний крой верхней одежды с флисовыми брюками и мягким джемпером. Результат — актуальный, комфортный комплект, построенный на смешении настроений. Важную роль играют фактуры: плотное пальто и мягкая спортивная ткань подчёркивают друг друга.

Дополнением становятся удобные зимние варианты обуви: угги или мунбуты. Они создают нужный баланс между практичностью и актуальной эстетикой. При этом тенденции зимней верхней одежды уже смещаются к силуэтам, которые подчеркивают фигуру.

Советы по выбору пальто в 2026 году

  • Определите роль пальто: акцент, база или смешение стилей.
  • Выбирайте качественные ткани — они держат форму и продлевают срок службы.
  • Сочетайте выразительные модели с нейтральными вещами для баланса.
  • Экспериментируйте с длиной: миди и макси визуально вытягивают силуэт.

Популярные вопросы

Какие пальто актуальны в 2026 году

Модели с акцентными принтами, белые варианты и пальто с формальным кроем в сочетании со спортивными элементами.

Как носить леопардовое пальто, чтобы оно не выглядело слишком ярко

Комбинировать его с нейтральной палитрой и минимальными аксессуарами.

Подойдёт ли белое пальто для повседневных образов

Да, при правильном сочетании оно работает как универсальный акцент и освежает комплект.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима стиль весна одежда советы красота гардероб
Новости Все >
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Ночной шум в квартире является нарушением закона о тишине — Мельников
Подснежники зацветают при минусовой температуре — Ciceksel
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Ошибки эксплуатации дизельного двигателя сокращают ресурс мотора — Car and motor
Потепление в Арктике активирует изменения ДНК белых медведей — исследование учёных
ФИФА введёт обязательные водные паузы в каждом тайме на ЧМ-2026
Сейчас читают
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Недвижимость
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Морбилливирус выявлен у арктических китов — BMC Veterinary Research
Подснежники зацветают при минусовой температуре — Ciceksel
Пальмы высадили в Ницце ради зимнего туризма знати
Подводные лавовые разломы накапливают углерод — Nature Geoscience
Начало года усиливает везение у нескольких знаков зодиака
Январский посев ускоряет урожай земляники и зелени
Мыть волосы перед домашней завивкой нужно заранее
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Ошибки эксплуатации дизельного двигателя сокращают ресурс мотора — Car and motor
Тертый желток используют для оформления фаршированных яиц "Мимоза"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.