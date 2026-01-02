Ушли времена минимализма: новая обувь вытесняет белые кроссовки и меняет моду на улицах мира

В 2026 году классические белые кроссовки уступают место обуви, которая меняет представление о минимализме и обновляет привычные образы. На смену нейтральным моделям приходит блеск и визуальная выразительность — новая эстетика уверенно занимает подиумы и городские улицы. Об этом сообщает издание ND Mais.
Долгое время белая обувь считалась универсальной базой, но потребители и бренды стремятся к более индивидуальным решениям. Нынешний тренд движется в сторону моделей с акцентом на блеск: в коллекциях появляются лёгкие, элегантные силуэты с металлическими деталями. Дизайнеры отказываются от тяжёлых массивных кроссовок, которые доминировали последние годы, и делают ставку на выразительный, но изящный дизайн. Такие модели становятся частью общей тенденции — сочетания футуристичности и простоты, вдохновлённой эстетикой 80-х.
Новые фавориты — кроссовки с металлическим блеском, прежде всего серебристым. Они появились в показах Dior, Rabanne и других брендов, обозначив направление, которое быстро закрепилось в уличной моде. Лёгкий перелив металла визуально делает обувь интереснее, сохраняя при этом универсальность. Благодаря нейтральности серебристого оттенка такие модели легко вписываются в повседневный гардероб.
В отличие от белых кроссовок, которые быстро теряют свежесть, металлические варианты лучше скрывают следы износа. Это делает их более практичным выбором для активного ритма жизни.
Металлик перестал быть акцентом и превращается в самостоятельный базовый цвет. По данным Paris Select, серебристые оттенки легко сочетаются как с минималистичными комплектами, так и с яркими деталями. Такой оттенок создаёт эффект "сияющего акцента", добавляя динамики образу. Металлизированные материалы привлекают внимание, но не перегружают комплект, что делает их удобным инструментом для тех, кто хочет разнообразить привычный стиль.
Выразительная обувь требует продуманного сочетания. Эксперты рекомендуют рассматривать металлизированные модели как особый аксессуар — они работают по принципу украшения, завершая образ. Контраст с классическими элементами — одно из самых удачных решений: строгие брюки, жакеты и нейтральные платья становятся современнее благодаря блестящим деталям обуви. Вечером такие кроссовки могут заменить каблуки, сохраняя комфорт и добавляя яркости.
Серебристый оттенок легко сочетать с любой палитрой и подходит для повседневных и вечерних образов.
Скорее станут популярной альтернативой: белые остаются базой, но металлик доминирует среди трендовых моделей.
Если дресс-код нестрогий, можно. Лучше выбирать приглушённые оттенки и сочетать их с сдержанными вещами.
