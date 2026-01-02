Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ушли времена минимализма: новая обувь вытесняет белые кроссовки и меняет моду на улицах мира

Металлизированные кроссовки сменят белые в моде 2026 года — ND Mais
В 2026 году классические белые кроссовки уступают место обуви, которая меняет представление о минимализме и обновляет привычные образы. На смену нейтральным моделям приходит блеск и визуальная выразительность — новая эстетика уверенно занимает подиумы и городские улицы. Об этом сообщает издание ND Mais.

Девушка в уличном кафе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в уличном кафе

Почему белые кроссовки теряют позиции

Долгое время белая обувь считалась универсальной базой, но потребители и бренды стремятся к более индивидуальным решениям. Нынешний тренд движется в сторону моделей с акцентом на блеск: в коллекциях появляются лёгкие, элегантные силуэты с металлическими деталями. Дизайнеры отказываются от тяжёлых массивных кроссовок, которые доминировали последние годы, и делают ставку на выразительный, но изящный дизайн. Такие модели становятся частью общей тенденции — сочетания футуристичности и простоты, вдохновлённой эстетикой 80-х.

Какие кроссовки заменят белые в 2026 году

Новые фавориты — кроссовки с металлическим блеском, прежде всего серебристым. Они появились в показах Dior, Rabanne и других брендов, обозначив направление, которое быстро закрепилось в уличной моде. Лёгкий перелив металла визуально делает обувь интереснее, сохраняя при этом универсальность. Благодаря нейтральности серебристого оттенка такие модели легко вписываются в повседневный гардероб.

В отличие от белых кроссовок, которые быстро теряют свежесть, металлические варианты лучше скрывают следы износа. Это делает их более практичным выбором для активного ритма жизни.

Почему металлизированные кроссовки становятся новым нейтралом

Металлик перестал быть акцентом и превращается в самостоятельный базовый цвет. По данным Paris Select, серебристые оттенки легко сочетаются как с минималистичными комплектами, так и с яркими деталями. Такой оттенок создаёт эффект "сияющего акцента", добавляя динамики образу. Металлизированные материалы привлекают внимание, но не перегружают комплект, что делает их удобным инструментом для тех, кто хочет разнообразить привычный стиль.

Как носить кроссовки с металлическим блеском

Выразительная обувь требует продуманного сочетания. Эксперты рекомендуют рассматривать металлизированные модели как особый аксессуар — они работают по принципу украшения, завершая образ. Контраст с классическими элементами — одно из самых удачных решений: строгие брюки, жакеты и нейтральные платья становятся современнее благодаря блестящим деталям обуви. Вечером такие кроссовки могут заменить каблуки, сохраняя комфорт и добавляя яркости.

Советы по выбору обуви в 2026 году

  • Начните с мягких металлических оттенков — серебро универсальнее золота.
  • Сочетайте блеск с минималистичными вещами, чтобы сохранить баланс.
  • Примеряйте обувь с разной посадкой брюк: металлик хорошо работает с укороченными моделями и прямыми силуэтами.
  • Рассматривайте такие кроссовки как акцент — они лучше всего проявляют себя в простых образах.

Популярные вопросы

Почему металлические кроссовки считаются универсальными

Серебристый оттенок легко сочетать с любой палитрой и подходит для повседневных и вечерних образов.

Заменят ли они белые кроссовки полностью

Скорее станут популярной альтернативой: белые остаются базой, но металлик доминирует среди трендовых моделей.

Можно ли носить металлизированные кроссовки в офис

Если дресс-код нестрогий, можно. Лучше выбирать приглушённые оттенки и сочетать их с сдержанными вещами.

