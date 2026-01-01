В 2026 без него вы просто не в теме: костюм, который сделает вас самым стильным человеком в офисе

Серый костюм снова становится одной из самых надёжных модных инвестиций: этот комплект уверенно переживает смену трендов, подстраивается под формат события и помогает формировать сильный, современный имидж. В условиях пересмотра потребления и сокращения необязательных покупок именно такие вещи становятся основой продуманного гардероба. Об этом сообщает Vogue Runway.
В последние сезоны дизайнеры сделали ставку на универсальность и качество, а серый костюм идеально вписывается в эту философию. Его популярность объясняется сочетанием строгого стиля, мягкой палитры и высокой адаптивности. Такой костюм одинаково уместен в корпоративной среде, в неформальных ситуациях и на вечерних мероприятиях. В коллекциях Stella McCartney, Givenchy и Saint Laurent костюм рассматривается как современный элемент, способный подчеркнуть индивидуальность.
Серый цвет остаётся устойчивым трендом: он не зависит от сезонных палитр и легко сочетается с аксессуарами и любой обувью. Для тех, кто обновляет гардероб, такой костюм становится логичной долгосрочной покупкой.
Первый шаг — выбор силуэта. Дизайнеры предлагают как маскулинные прямые модели, так и более женственные варианты. Прямой крой особенно хорошо работает в формате пауэр-сьют, подходит для деловых встреч и помогает создать уверенный образ. Если хочется подчеркнуть талию, подойдут жакеты в стиле ladylike: они создают мягкий, женственный силуэт и хорошо смотрятся с любыми фасонами брюк.
Материалы также играют роль. Плотная шерсть или смесовые ткани высокого качества сохраняют форму и выдерживают активную носку, что делает покупку ещё более практичной.
Широкие модели-палаццо остаются самым универсальным вариантом: они визуально вытягивают силуэт и хорошо смотрятся отдельно, создавая множество комбинаций. Но выбор не ограничивается только ими. Популярность набирают ретро-клёш, архитектурные брюки-"бочки", классические прямые модели и узкие брюки, вдохновлённые нулевыми. Палитра варьируется от светлого лунного оттенка до глубокого графитового.
Выбирая брюки, важно учитывать цель комплекта: строгие прямые модели подойдут для деловых задач, а кюлоты или клёш помогают привнести в образ динамику.
Если цель — строгий и собранный образ, подойдут чёрные ботильоны, структурированный тоут и лаконичные серьги. Такой вариант усиливает деловой характер костюма. Для более расслабленного настроения используйте кроссовки в винтажном стиле, сумки необычных форм и футболки с графикой. Смена аксессуаров позволяет носить один и тот же костюм в совершенно разных ситуациях, что делает его ещё более выгодной покупкой.
Он универсален, сочетает строгость и мягкость и не выходит из трендов.
В 2026 году популярны и прямые, и приталенные модели — выбор зависит от желаемого силуэта.
Самые универсальные — палаццо и прямые, но клёш и "бочки" также остаются в тренде.
