Мария Круглова

В 2026 без него вы просто не в теме: костюм, который сделает вас самым стильным человеком в офисе

Серый брючный костюм признан самой универсальной вещью 2026 года — Vogue Runway
Серый костюм снова становится одной из самых надёжных модных инвестиций: этот комплект уверенно переживает смену трендов, подстраивается под формат события и помогает формировать сильный, современный имидж. В условиях пересмотра потребления и сокращения необязательных покупок именно такие вещи становятся основой продуманного гардероба. Об этом сообщает Vogue Runway.

Девушка в костюме и галстуке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в костюме и галстуке

Почему в 2026 году стоит инвестировать в серый костюм

В последние сезоны дизайнеры сделали ставку на универсальность и качество, а серый костюм идеально вписывается в эту философию. Его популярность объясняется сочетанием строгого стиля, мягкой палитры и высокой адаптивности. Такой костюм одинаково уместен в корпоративной среде, в неформальных ситуациях и на вечерних мероприятиях. В коллекциях Stella McCartney, Givenchy и Saint Laurent костюм рассматривается как современный элемент, способный подчеркнуть индивидуальность.

Серый цвет остаётся устойчивым трендом: он не зависит от сезонных палитр и легко сочетается с аксессуарами и любой обувью. Для тех, кто обновляет гардероб, такой костюм становится логичной долгосрочной покупкой.

Как выбрать идеальный пиджак

Первый шаг — выбор силуэта. Дизайнеры предлагают как маскулинные прямые модели, так и более женственные варианты. Прямой крой особенно хорошо работает в формате пауэр-сьют, подходит для деловых встреч и помогает создать уверенный образ. Если хочется подчеркнуть талию, подойдут жакеты в стиле ladylike: они создают мягкий, женственный силуэт и хорошо смотрятся с любыми фасонами брюк.

Материалы также играют роль. Плотная шерсть или смесовые ткани высокого качества сохраняют форму и выдерживают активную носку, что делает покупку ещё более практичной.

Какие брюки выбрать к серому костюму

Широкие модели-палаццо остаются самым универсальным вариантом: они визуально вытягивают силуэт и хорошо смотрятся отдельно, создавая множество комбинаций. Но выбор не ограничивается только ими. Популярность набирают ретро-клёш, архитектурные брюки-"бочки", классические прямые модели и узкие брюки, вдохновлённые нулевыми. Палитра варьируется от светлого лунного оттенка до глубокого графитового.

Выбирая брюки, важно учитывать цель комплекта: строгие прямые модели подойдут для деловых задач, а кюлоты или клёш помогают привнести в образ динамику.

Как стилизовать серый костюм в 2026 году

Если цель — строгий и собранный образ, подойдут чёрные ботильоны, структурированный тоут и лаконичные серьги. Такой вариант усиливает деловой характер костюма. Для более расслабленного настроения используйте кроссовки в винтажном стиле, сумки необычных форм и футболки с графикой. Смена аксессуаров позволяет носить один и тот же костюм в совершенно разных ситуациях, что делает его ещё более выгодной покупкой.

Советы по выбору костюма в 2026 году

  • Выбирайте плотные ткани, сохраняющие форму — это делает образ аккуратным.
  • Обратите внимание на посадку плеч: правильная линия визуально укрепляет силуэт.
  • Примеряйте костюм с разной обувью, чтобы оценить его многофункциональность.
  • Не бойтесь экспериментировать с оттенками серого — каждый работает по-своему.

Популярные вопросы

Почему именно серый

Он универсален, сочетает строгость и мягкость и не выходит из трендов.

Какой крой пиджака самый актуальный

В 2026 году популярны и прямые, и приталенные модели — выбор зависит от желаемого силуэта.

Какие брюки подходят лучше всего

Самые универсальные — палаццо и прямые, но клёш и "бочки" также остаются в тренде.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
