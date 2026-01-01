Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете

Цветастые лонгсливы, бриджи и балахоны утяжеляют образ
Красота и стиль

Стиль способен менять первое впечатление о человеке, усиливать уверенность и помогать создавать нужный образ. Но отдельные элементы гардероба могут давать обратный эффект: визуально утяжелять силуэт, прибавлять возраст и формировать неверные ассоциации. Эти вещи попали в перечень модных ловушек, о которых стоит помнить.

Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке
Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке

Почему некоторые вещи старят образ

Неподходящие фасоны, устаревшие силуэты и неудачные акценты способны исказить пропорции и утратить современность образа. Наиболее частая ошибка — попытка скрыть фигуру чрезмерно объёмной одеждой или деталями, которые перестали быть актуальными. Современные стилисты подчёркивают, что любые вещи должны работать на гармонию, а не на маскировку. Пример звёздных выходов показывает: актуальность создаётся сочетанием лаконичных форм, качественных материалов и продуманного силуэта. Именно такие решения позволяют выглядеть современно.

Аляпистые туники-балахоны

Многоцветные балахоны с бессмысленными надписями и блестящими элементами часто кажутся удобным способом скрыть объёмы, однако на практике делают силуэт бесформенным. У подобных вещей отсутствует актуальный крой, а визуальный шум отвлекает от человека. Вместо уменьшения объёма туника добавляет тяжесть и прибавляет возраст. Подобные фасоны давно ушли из модной повестки, и заменить их можно куда более выигрышными вариантами.

Современным решением станут однотонные платья прямого или расширенного книзу кроя, которые подчёркивают пропорции, не утяжеляют образ и смотрятся уместно как в повседневной, так и в деловой среде. Минималистичный силуэт помогает создать ощущение лёгкости и собранности.

Цветастые лонгсливы

Ещё один устаревший элемент — синтетические лонгсливы с насыщенными принтами. Такие вещи редко сочетаются с современными предметами гардероба, а плотные рисунки визуально дробят фигуру. Часто ткань оказывается некомфортной, что дополнительно снижает привлекательность образа. В повседневной моде сегодня преобладает лаконичность, а базовые модели выигрывают своей универсальностью.

Актуальной заменой могут быть хлопковые рубашки оверсайз, которые корректируют силуэт и добавляют свежести. В холодный сезон хорошо работают однотонные водолазки: они создают вертикаль в образе и гармонируют с любыми брюками и джинсами.

Бриджи

Укороченные брюки длиной ниже колена вернулись на подиумы, но остаются сложным предметом гардероба. Они визуально "разрезают" фигуру, укорачивают ноги и редко подчеркивают достоинства. Носить их можно лишь при продуманном сочетании, иначе образ теряет актуальность и пропорции. Стилисты советуют выбирать более универсальные модели.

Идеальной альтернативой станут прямые или широкие брюки, создающие вытянутый силуэт. Для тех, кто предпочитает длину миди, подойдут кюлоты: они сохраняют комфорт, но выглядят более современно и структурно.

Тонкие шарфики

Узкие шарфы из тонкой синтетики уже давно вышли из моды. Они не формируют акцент и часто выглядят декоративной деталью из прошлого десятилетия. Такие аксессуары не добавляют образу выразительности и могут визуально утончать верхнюю часть силуэта в ущерб пропорциям.

Заменить их помогут актуальные квадратные платки из шелка или плотного атласа, которые создают благородный акцент. В холодное время года оптимален объёмный шарф: он придаёт фактуру и современность и сочетается с пальто, пуховиками и куртками.

Натуральные шубы старого типа

Длинные меховые изделия из натурального меха, которые считались символом достатка в прошлом, сейчас выглядят устаревшими. Мировые бренды отказались от меха, а современные потребители предпочитают лёгкие, технологичные материалы. Исключения составляют винтажные изделия с идеальным состоянием, но такие случаи редки.

Практичной и современной альтернативой выступают экошубы, пуховики и пальто с современными утеплителями. Современные синтетические материалы обеспечивают тепло, подстраиваются под погодные условия и выглядят значительно легче классических меховых изделий, сообщает Marie Claire.

Советы по обновлению гардероба

  • Начните с базовых вещей нейтральных оттенков — они составят основу образов.
  • Выбирайте материалы, которые держат форму и обеспечивают комфорт в течение дня.
  • Примеряйте новые силуэты, даже если они кажутся непривычными: визуальное восприятие может меняться.
  • Добавляйте современные аксессуары — они обновляют образ даже при минимальных изменениях.

Популярные вопросы

Почему туники-балахоны считаются устаревшими

Они скрывают фигуру и создают бесформенный контур, что делает образ тяжёлым.

Какие аксессуары помогают выглядеть современно

Объёмные шарфы, геометричные сумки, лаконичные платки.

Какие брюки лучше выбирать вместо бриджей

Модели с прямой или широкой штаниной: они вытягивают силуэт и выглядят актуально.

