Светлана Нерадовская

Бронзер подводит, румяна кричат: зимой работает совсем другой формат

Кремовые румяна придают коже зимой мягкое тепло — InStyle
Зима редко щадит кожу — за месяцы без солнца лицо теряет свежесть и выглядит уставшим. Мороз на улице и сухой воздух в помещениях только усиливают ощущение тусклого оттенка.

В попытке вернуть сияние многие тянутся к бронзеру и румянам, но результат часто оказывается далёким от желаемого. Об этом сообщает рубрика полезных бьюти-советов немецкого издания InStyle.

Почему зимой макияж подчёркивает усталость кожи

В холодный сезон кожа становится светлее и суше, а её естественный тон — более неровным. Обычные бронзеры могут выглядеть слишком тёмными или холодными, а румяна — чрезмерно яркими. В итоге вместо свежего румянца появляется резкий контраст, который визуально утяжеляет макияж.

Проблема не только в оттенке, но и в текстуре. Плотные сухие продукты подчёркивают шелушения и делают лицо ещё более матовым, что особенно заметно при искусственном освещении.

Универсальное решение для тусклой зимней кожи

В холодное время года лучше работают средства, которые находятся между бронзером и румянами. Обычно это кремовые продукты с тёплым терракотовым или персиково-коричневым подтоном. Они не создают чётких границ, а мягко "подогревают" цвет лица, имитируя естественное сияние кожи после прогулки на солнце.

Такие оттенки выглядят деликатно, подходят разным тонам кожи и не дают эффекта перегруженного макияжа. Главное преимущество — отсутствие резкого контраста и максимально натуральный результат.

Почему кремовая текстура выигрывает зимой

Кремовые формулы лучше адаптируются к состоянию кожи в холодный сезон. Они буквально сливаются с поверхностью лица, создавая эффект "кожа, но лучше". За счёт увлажняющих компонентов такие средства помогают смягчить ощущение сухости и стянутости.

Дополнительный плюс — возможность наслаивания. Вы можете начать с лёгкого полупрозрачного слоя для естественного эффекта или добавить интенсивности, не рискуя получить неаккуратный макияж.

Сравнение: кремовые средства и классические бронзеры с румянами

Классические сухие продукты дают более выраженный цвет, но зимой часто выглядят чужеродно. Кремовые средства, наоборот, создают мягкий переход и подчёркивают естественный тон кожи. Они менее заметны на лице и лучше подходят для дневного макияжа в холодный сезон.

Плюсы и минусы кремовых оттенков для зимнего макияжа

Перед выбором стоит учитывать особенности такого формата.

Преимущества:

  • выглядят естественно и мягко;
  • не подчёркивают сухость кожи;
  • легко растушёвываются;
  • подходят для разных оттенков лица.

Недостатки:

  • требуют аккуратного нанесения;
  • могут быстрее стираться без фиксации;
  • не всегда подходят для очень жирной кожи.

Советы по нанесению для естественного сияния

Для лёгкого эффекта наносите средство кончиками пальцев или влажным спонжем похлопывающими движениями. Растушёвывайте от яблочек щёк к вискам, не заходя слишком низко. Если хочется более выраженного оттенка, добавляйте продукт слоями, давая каждому слегка "сесть" на коже.

Важно помнить о балансе: зимой лучше недобрать цвет, чем переборщить. Завершить образ поможет лёгкий кремовый хайлайтер или увлажняющий блеск.

Дополнительные рекомендации по уходу зимой

Даже самый удачный макияж не будет выглядеть хорошо без базового ухода. Используйте увлажняющую сыворотку и питательный крем перед макияжем. Это поможет продуктам ложиться ровнее и продлит их стойкость. Также не забывайте про мягкий пилинг, чтобы убрать шелушения.

Популярные вопросы о макияже для зимней кожи

Подойдут ли такие средства светлой коже?
Да, тёплые кремовые оттенки адаптируются к цвету лица и выглядят мягко.

Можно ли использовать их без тонального крема?
Да, они хорошо смотрятся и на чистой коже с базовым уходом.

Подходят ли такие оттенки для губ?
Многие кремовые продукты можно наносить и на губы для гармоничного образа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
