Светлана Нерадовская

Новый год — новый оттенок: джинсы цвета капучино вытесняют синий деним

Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Зимние образы успели надоесть задолго до окончания сезона, и всё больше взглядов уже устремлены в будущее. Весна 2026 года обещает мягкие цвета, спокойные силуэты и свежий взгляд на базовые вещи. Один из новых акцентов — джинсы в неожиданном, но универсальном оттенке. Об этом сообщает редакция модного раздела немецкого издания InStyle.

Светлые джинсы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Светлые джинсы

Какой цвет станет ключевым весной 2026 года

Одним из самых заметных оттенков нового сезона становится цвет капучино. Это тёплый, мягкий коричневый тон с кремовым подтоном, в котором сочетаются светло-коричневые и бежевые ноты. Он напоминает свежий кофе с молоком — сбалансированный, ненавязчивый и визуально комфортный.

Цвет капучино воспринимается как элегантная альтернатива привычному чёрному или серому. В одежде он выглядит дорого и сдержанно, не перегружая образ. Благодаря своей теплоте оттенок хорошо сочетается с разными типами внешности и создаёт спокойное, гармоничное впечатление.

Почему этот оттенок появился в джинсах

Ранее подобные тона чаще использовались в пальто, костюмах, трикотаже или кожаных изделиях. Весной 2026 года дизайнеры переносят их в более повседневный гардероб. Джинсы цвета капучино становятся компромиссом между классикой и обновлением: они выглядят мягче традиционного денима и при этом остаются универсальными.

Такой вариант подходит тем, кто хочет освежить базовый гардероб, не уходя в слишком яркие или сложные цвета. Светло-коричневые джинсы легко вписываются в повседневные образы и выглядят актуально без лишнего акцента.

Как носить джинсы цвета капучино весной 2026 года

На первый взгляд может показаться, что светло-коричневый деним сложен в сочетаниях. Он теплее привычных синих джинсов и требует чуть большего внимания к деталям. Однако в этом и заключается его преимущество — он делает даже самые простые образы более интересными.

Главный приём сезона — сочетание с базовыми оттенками. Белый и чёрный подчёркивают глубину цвета капучино и создают чистый, современный контраст. Такие комбинации выглядят спокойно, но при этом модно и собранно.

Сравнение джинсов цвета капучино и классического денима

Синие джинсы остаются универсальной основой, но часто выглядят предсказуемо. Оттенок капучино добавляет образу мягкости и визуального тепла. Он менее формален, чем тёмный деним, и при этом выглядит аккуратнее, чем светло-голубые варианты. Это делает его удачным выбором для весеннего гардероба.

Плюсы и минусы джинсов светло-коричневого оттенка

Перед покупкой стоит оценить особенности такого цвета.

Преимущества:

  • выглядит свежо и актуально;
  • легко сочетается с базовыми цветами;
  • подходит для разных оттенков кожи;
  • делает образ мягче и спокойнее.

Недостатки:

  • менее практичен в дождливую погоду;
  • требует аккуратного подбора обуви и верха;
  • может быстро надоесть при однотипных сочетаниях.

Советы по созданию образов с джинсами цвета капучино

Начните с простых комбинаций: белая рубашка, чёрный топ или нейтральный трикотаж. Добавляйте аксессуары спокойных оттенков — бежевые сумки, коричневые ремни, обувь в тёплой гамме. Такой подход позволит использовать джинсы как базовую вещь, а не как единичный тренд.

Популярные вопросы о джинсах цвета капучино

Подходят ли такие джинсы для повседневной носки?
Да, они легко вписываются в базовый гардероб и подходят для ежедневных образов.

С какими цветами лучше сочетать?
Белый, чёрный, молочный, бежевый и приглушённые пастельные оттенки.

Что лучше: капучино или классический синий деним?
Капучино подойдёт для обновления гардероба, синий — для универсальной базы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
