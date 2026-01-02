Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Тепло, женственно и без лишних усилий: трикотажные платья вытесняют джинсы и спасают зимнюю рутину

Трикотажные платья вытеснили джинсы из зимних образов
Трикотажное платье этой зимой уверенно выходит на первый план и вытесняет привычные джинсы из повседневных образов. Оно сохраняет тепло, не сковывает движения и при этом выглядит заметно элегантнее любой пары денима. Именно поэтому многие пересматривают базовый гардероб и делают ставку на один-два удачно выбранных силуэта.

Девушка в трикотажном платье
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в трикотажном платье

Почему трикотажное платье стало альтернативой джинсам

Джинсы давно считаются универсальной формулой на холодный сезон, но со временем они начинают утяжелять образ и лишать его мягкости. Трикотажное платье решает сразу несколько задач: выглядит собранно, подходит для разных сценариев и легко адаптируется под погоду. Современные модели больше не ассоциируются с чем-то возрастным или исключительно практичным — сегодня это полноценная городская база, которая способна заменить сразу несколько вещей.

Не случайно стилисты всё чаще делают ставку на модели, которые по уровню тепла сопоставимы с верхней одеждой: платье-свитер для зимы стало одним из ключевых фасонов сезона и уверенно закрепилось в капсулах на каждый день.

Какие модели действительно "работают" зимой

В сезоне зима-2026 лучше всего проявляют себя вытянутые силуэты и длина миди или макси. Мини уместно оставить для вечеринок и тёплого времени года, а в городской реальности выигрышнее смотрятся варианты, которые легко комбинировать с пальто, пуховиками и дублёнками.

Платья-свитеры прямого или слегка приталенного кроя создают эффект уюта и не лишают фигуру формы. Платья-лапша с вертикальным рубчиком визуально вытягивают силуэт и одинаково хорошо вписываются и в офисный гардероб, и в повседневные образы с грубой обувью.

Отдельного внимания заслуживают модели, рассчитанные на многослойность. Они позволяют экспериментировать с пропорциями и стилизацией — особенно если использовать свитер поверх платья, превращая базовый комплект в модный приём.

Фактура и цвет: что выглядит дорого

В трикотаже решающую роль играет плотность. Лучший выбор — модели, которые держат форму и не обтягивают тело слишком активно. Слишком рыхлый или ворсистый материал быстро теряет вид, добавляет объёма и делает образ неаккуратным уже после нескольких выходов.

Цветовая палитра зимы строится вокруг сложных нейтральных оттенков. Какао, молочный, графит, серый меланж и тёмный оливковый делают трикотаж визуально дороже и легко сочетаются между собой. Для акцента лучше выбирать глубокие винные или тёмно-фиолетовые тона — они добавляют выразительности, не перегружая образ. Об этом сообщает Marie Claire.

Чем заменить джинсы в повседневных образах

Самый простой сценарий — сменить формулу "джинсы + свитер" на "трикотажное платье + пальто или пуховик". Для будней подойдёт миди-платье с высоким воротом, плотные колготки, грубые ботинки и объёмная куртка. Комфорт остаётся тем же, а визуально образ выглядит более собранным и продуманным.

Для офиса лучше выбирать платье-футляр или А-силуэт. Добавьте ремень, структурированный жакет и сапоги до колена — дресс-код соблюдён, а трикотаж перестаёт считываться как слишком простой. Вечером достаточно сменить обувь и добавить украшения, чтобы то же платье легко перешло в категорию "на выход".

Плюсы и минусы трикотажных платьев зимой

Трикотаж удобен, тёпл и универсален. Он экономит время на сборы и заменяет сразу несколько предметов гардероба. При этом важно следить за балансом объёмов: слишком свободное платье в паре с массивным верхом может сделать силуэт бесформенным.

Советы

  1. Выбирайте длину миди или макси для повседневных образов.
  2. Обращайте внимание на плотность и качество трикотажа.
  3. Соблюдайте баланс между объёмным платьем и более собранной верхней одеждой.
  4. Используйте вертикальные линии — разрезы или застёжки — для визуальной стройности.

Популярные вопросы о трикотажных платьях

Что лучше на каждый день — платье-лапша или платье-свитер?

Платье-лапша подойдёт для более собранных образов, платье-свитер — для расслабленных и уютных.

Можно ли носить трикотаж в офисе?

Да, если выбрать сдержанный крой и дополнить образ жакетом и сапогами.

Чем заменить джинсы зимой без потери комфорта?

Трикотажное платье даёт тот же уровень удобства, но выглядит заметно элегантнее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
