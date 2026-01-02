Помада на зубах и тушь под глазами: новогодние бьюти-катастрофы и быстрые способы их скрыть

Скотчем можно убрать лишние блестки с лица во время вечеринки

Праздничный макияж на новогодней вечеринке может подвести в самый неподходящий момент. Размазанная тушь, блестки не на своих местах или внезапно потерявшая объем прическа способны испортить настроение.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка на новогодней вечеринке

Но большинство таких бьюти-неприятностей решаются за считаные секунды — без паники и сложных манипуляций. Об этом рассказывают бьюти-блогеры и визажисты, делясь проверенными экспресс-приемами.

Помада на зубах: как избежать неловких фото

Одна из самых распространенных и коварных ошибок праздничного макияжа — следы помады на зубах. Особенно часто это происходит, когда макияж приходится обновлять несколько раз за вечер. Чтобы этого избежать, достаточно простого приема. После нанесения помады аккуратно поместите чистый палец в рот, сомкните губы и медленно вытяните его. Лишний пигмент останется на пальце, а не на зубах.

Если под рукой есть салфетка или бумажное полотенце, можно слегка протереть зубы, затем обновить помаду и промокнуть губы бумагой. Такой прием снижает риск повторения проблемы, пишет Prozeny.

Блестки там, где их не ждут

Праздничный макияж без глиттера сложно представить, но рассыпавшиеся блестки способны превратить аккуратный образ в хаос. Если с собой только клатч, выручит обычный скотч. Достаточно аккуратно приложить его к коже и снять — лишние блестки останутся на ленте.

Когда есть доступ к косметичке, пригодятся кисть и фиксирующий спрей. Слегка сбрызните кисть и мягкими движениями уберите лишний глиттер, не смазывая макияж.

Жирные волосы после танцев

Даже самая продуманная прическа может пострадать из-за жары, шапки или активных танцев. Лучшее экспресс-решение — мини-версия сухого шампуня. Он впитывает излишки кожного сала и возвращает объем.

Если сухого шампуня нет, подойдет детская присыпка. Ее удобно пересыпать в маленькую дорожную баночку и носить с собой. Наносить средство стоит аккуратно, уделяя внимание корням.

Размазанная тушь под глазами

Темные следы под глазами могут появиться в самый разгар веселья. Водостойкая тушь снижает риск, но не гарантирует идеальный результат. Для экстренной коррекции достаточно ватной палочки и небольшого количества увлажняющего крема.

Нанесите крем на палочку, аккуратно удалите следы туши и слегка растушуйте пальцем. Этот прием освежает взгляд и не требует полного обновления макияжа.

"Поплывший" макияж из-за жары на танцполе

Жара на танцполе часто приводит к тому, что тон и румяна начинают "плыть". Перед выходом макияж лучше закрепить пудрой и фиксирующим спреем или мистом. Если этого оказалось недостаточно, помогут матирующие салфетки.

Их нужно аккуратно приложить к коже, не растирая. Они уберут лишний блеск, а макияж визуально станет аккуратнее. Компактный формат позволяет носить их даже в кармане.

Сравнение: что взять с собой на вечеринку

Минимальный набор для экстренной коррекции включает матирующие салфетки, ватные палочки и салфетку. Расширенный вариант — сухой шампунь, фиксирующий спрей, кисть и компактную пудру. Выбор зависит от формата вечеринки и размера сумки.

Плюсы и минусы экспресс-коррекции макияжа

Экстренные приемы позволяют быстро привести себя в порядок без полного обновления образа. Они экономят время и не требуют профессиональных навыков. При этом такие методы не заменяют полноценный макияж и работают скорее как временное решение.

Советы по спасению праздничного макияжа шаг за шагом

Перед выходом закрепите макияж пудрой и спреем. Возьмите с собой минимум средств для коррекции. При первых признаках "катастрофы" действуйте точечно, не пытаясь перекрыть все лицо заново. Это сохранит свежий вид и нервы.

Популярные вопросы о праздничном макияже

Как предотвратить размазывание туши?

Используйте водостойкую формулу и не наносите крем под глаза прямо перед макияжем.

Что лучше взять с собой на новогоднюю вечеринку?

Матирующие салфетки, ватные палочки и помаду — этого набора чаще всего достаточно.

Можно ли заменить сухой шампунь подручными средствами?

Да, детская присыпка работает по тому же принципу и подходит для экстренных случаев.