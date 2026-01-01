Без каблуков, но ультрамодно: эти модели обуви стремительно выходят на первое место в трендах 2026

Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года

Новый сезон приносит долгожданный акцент на комфорт, и обувь без каблука выходит на первый план. Дизайнеры сделали ставку на модели, которые позволяют выглядеть стильно без ущерба для удобства, а тренды весны-лета 2026 доказывают: плоский ход может быть не менее выразительным, чем шпильки.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Бургундские туфли с ремешком

Лоферы: элегантность в мужском стиле

Лоферы остаются одной из самых универсальных пар без каблука. Их популярность поддерживает эстетика преппи, а модные дома предлагают как лаконичные однотонные модели, так и варианты в винтажной коже. В тренде также яркие оттенки — благодаря им легко добавить цветовые акценты в повседневный комплект. Лоферы хорошо работают с офисными образами, денимом и одеждой оверсайз, выдерживая баланс строгости и расслабленного стиля.

Кроссовки slim fit: лёгкость и минимализм

На подиумах Fendi и Prada заметен сильный крен в сторону минималистичных кроссовок slim fit. Они отличаются облегчённым дизайном и почти невесомой посадкой. Такие модели идеально подходят для городского ритма, заменяя привычные балетки или топсайдеры. Минимум спортивных деталей делает их актуальными в офисных комплектах: кроссовки легко вписываются в рабочую капсулу и подчёркивают современный характер образа.

Оксфорды: классика для строгих комплектов

Оксфорды — беспроигрышный вариант для тех, кто предпочитает ровные линии и мужской стиль. Изящная шнуровка формирует аккуратный верх, а нейтральная палитра помогает сохранять целостность образа. Эта пара особенно хороша в сочетании с прямыми брюками, костюмами или юбками миди: строгая форма делает комплект более структурированным. В 2026 году оксфорды остаются в числе ключевых моделей для офиса и повседневной городской моды.

Балетки: женственность и комфорт

Невозможно представить тренды без балеток — их популярность удерживается уже несколько сезонов. Дизайнеры предлагают два направления: модели с квадратным мысом, поддерживающие тренд на геометрию, и романтичные пары, украшенные объёмными цветами. Балетки хорошо подходят для образов в стиле quiet luxury и универсальны для любого времени суток. Они удачно заменяют обувь на каблуке в тех случаях, когда важны лёгкость и движение.

Слингбэки без каблука: новое прочтение классики

Слингбэки — это не только туфли на шпильке. В коллекциях Miu Miu и Louis Vuitton появились модели на плоском ходу, сохраняющие характерный ремешок на пятке. Передняя часть таких пар может напоминать ботинки, лоферы или даже мягкие тапочки. Благодаря разнообразию форм слингбэки становятся стильной альтернативой привычным летним туфлям и легко вписываются как в романтичные, так и в строгие образы.

Сравнение пяти главных моделей 2026 года

Лоферы предлагают сочетание классики и аутентичного мужского стиля. Кроссовки slim fit делают образ современным и динамичным. Оксфорды добавляют структуру, балетки — женственность, а слингбэки без каблука — универсальность. Такое разнообразие позволяет подобрать пару под любой стиль, не отказываясь от комфорта.

Советы по выбору обуви без каблука

При выборе пары ориентируйтесь на посадку и материал: кожа или качественные современные ткани обеспечат комфорт. Лоферы и оксфорды подойдут для строгих ансамблей, кроссовки slim fit — для активного ритма, балетки и слингбэки — для женственных образов. Также важно учитывать оттенок: нейтральные цвета универсальнее, а яркие хорошо работают как акцент, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какая модель самая универсальная

Лоферы остаются наиболее гибким вариантом и подходят под большинство комплектов.

Можно ли носить кроссовки slim fit в офис

Да, их минималистичный дизайн делает их уместными в рабочих капсулах.

Вернутся ли шпильки

Да, но комфортные модели без каблука занимают центральное место в новом сезоне.