Без каблуков, но ультрамодно: эти модели обуви стремительно выходят на первое место в трендах 2026

Новый сезон приносит долгожданный акцент на комфорт, и обувь без каблука выходит на первый план. Дизайнеры сделали ставку на модели, которые позволяют выглядеть стильно без ущерба для удобства, а тренды весны-лета 2026 доказывают: плоский ход может быть не менее выразительным, чем шпильки.
Лоферы остаются одной из самых универсальных пар без каблука. Их популярность поддерживает эстетика преппи, а модные дома предлагают как лаконичные однотонные модели, так и варианты в винтажной коже. В тренде также яркие оттенки — благодаря им легко добавить цветовые акценты в повседневный комплект. Лоферы хорошо работают с офисными образами, денимом и одеждой оверсайз, выдерживая баланс строгости и расслабленного стиля.
На подиумах Fendi и Prada заметен сильный крен в сторону минималистичных кроссовок slim fit. Они отличаются облегчённым дизайном и почти невесомой посадкой. Такие модели идеально подходят для городского ритма, заменяя привычные балетки или топсайдеры. Минимум спортивных деталей делает их актуальными в офисных комплектах: кроссовки легко вписываются в рабочую капсулу и подчёркивают современный характер образа.
Оксфорды — беспроигрышный вариант для тех, кто предпочитает ровные линии и мужской стиль. Изящная шнуровка формирует аккуратный верх, а нейтральная палитра помогает сохранять целостность образа. Эта пара особенно хороша в сочетании с прямыми брюками, костюмами или юбками миди: строгая форма делает комплект более структурированным. В 2026 году оксфорды остаются в числе ключевых моделей для офиса и повседневной городской моды.
Невозможно представить тренды без балеток — их популярность удерживается уже несколько сезонов. Дизайнеры предлагают два направления: модели с квадратным мысом, поддерживающие тренд на геометрию, и романтичные пары, украшенные объёмными цветами. Балетки хорошо подходят для образов в стиле quiet luxury и универсальны для любого времени суток. Они удачно заменяют обувь на каблуке в тех случаях, когда важны лёгкость и движение.
Слингбэки — это не только туфли на шпильке. В коллекциях Miu Miu и Louis Vuitton появились модели на плоском ходу, сохраняющие характерный ремешок на пятке. Передняя часть таких пар может напоминать ботинки, лоферы или даже мягкие тапочки. Благодаря разнообразию форм слингбэки становятся стильной альтернативой привычным летним туфлям и легко вписываются как в романтичные, так и в строгие образы.
Лоферы предлагают сочетание классики и аутентичного мужского стиля. Кроссовки slim fit делают образ современным и динамичным. Оксфорды добавляют структуру, балетки — женственность, а слингбэки без каблука — универсальность. Такое разнообразие позволяет подобрать пару под любой стиль, не отказываясь от комфорта.
При выборе пары ориентируйтесь на посадку и материал: кожа или качественные современные ткани обеспечат комфорт. Лоферы и оксфорды подойдут для строгих ансамблей, кроссовки slim fit — для активного ритма, балетки и слингбэки — для женственных образов. Также важно учитывать оттенок: нейтральные цвета универсальнее, а яркие хорошо работают как акцент, сообщает the Symbol.
Лоферы остаются наиболее гибким вариантом и подходят под большинство комплектов.
Да, их минималистичный дизайн делает их уместными в рабочих капсулах.
Да, но комфортные модели без каблука занимают центральное место в новом сезоне.
