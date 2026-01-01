Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Без каблуков, но ультрамодно: эти модели обуви стремительно выходят на первое место в трендах 2026

Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Новый сезон приносит долгожданный акцент на комфорт, и обувь без каблука выходит на первый план. Дизайнеры сделали ставку на модели, которые позволяют выглядеть стильно без ущерба для удобства, а тренды весны-лета 2026 доказывают: плоский ход может быть не менее выразительным, чем шпильки.

Бургундские туфли с ремешком
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Бургундские туфли с ремешком

Лоферы: элегантность в мужском стиле

Лоферы остаются одной из самых универсальных пар без каблука. Их популярность поддерживает эстетика преппи, а модные дома предлагают как лаконичные однотонные модели, так и варианты в винтажной коже. В тренде также яркие оттенки — благодаря им легко добавить цветовые акценты в повседневный комплект. Лоферы хорошо работают с офисными образами, денимом и одеждой оверсайз, выдерживая баланс строгости и расслабленного стиля.

Кроссовки slim fit: лёгкость и минимализм

На подиумах Fendi и Prada заметен сильный крен в сторону минималистичных кроссовок slim fit. Они отличаются облегчённым дизайном и почти невесомой посадкой. Такие модели идеально подходят для городского ритма, заменяя привычные балетки или топсайдеры. Минимум спортивных деталей делает их актуальными в офисных комплектах: кроссовки легко вписываются в рабочую капсулу и подчёркивают современный характер образа.

Оксфорды: классика для строгих комплектов

Оксфорды — беспроигрышный вариант для тех, кто предпочитает ровные линии и мужской стиль. Изящная шнуровка формирует аккуратный верх, а нейтральная палитра помогает сохранять целостность образа. Эта пара особенно хороша в сочетании с прямыми брюками, костюмами или юбками миди: строгая форма делает комплект более структурированным. В 2026 году оксфорды остаются в числе ключевых моделей для офиса и повседневной городской моды.

Балетки: женственность и комфорт

Невозможно представить тренды без балеток — их популярность удерживается уже несколько сезонов. Дизайнеры предлагают два направления: модели с квадратным мысом, поддерживающие тренд на геометрию, и романтичные пары, украшенные объёмными цветами. Балетки хорошо подходят для образов в стиле quiet luxury и универсальны для любого времени суток. Они удачно заменяют обувь на каблуке в тех случаях, когда важны лёгкость и движение.

Слингбэки без каблука: новое прочтение классики

Слингбэки — это не только туфли на шпильке. В коллекциях Miu Miu и Louis Vuitton появились модели на плоском ходу, сохраняющие характерный ремешок на пятке. Передняя часть таких пар может напоминать ботинки, лоферы или даже мягкие тапочки. Благодаря разнообразию форм слингбэки становятся стильной альтернативой привычным летним туфлям и легко вписываются как в романтичные, так и в строгие образы.

Сравнение пяти главных моделей 2026 года

Лоферы предлагают сочетание классики и аутентичного мужского стиля. Кроссовки slim fit делают образ современным и динамичным. Оксфорды добавляют структуру, балетки — женственность, а слингбэки без каблука — универсальность. Такое разнообразие позволяет подобрать пару под любой стиль, не отказываясь от комфорта.

Советы по выбору обуви без каблука

При выборе пары ориентируйтесь на посадку и материал: кожа или качественные современные ткани обеспечат комфорт. Лоферы и оксфорды подойдут для строгих ансамблей, кроссовки slim fit — для активного ритма, балетки и слингбэки — для женственных образов. Также важно учитывать оттенок: нейтральные цвета универсальнее, а яркие хорошо работают как акцент, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какая модель самая универсальная

Лоферы остаются наиболее гибким вариантом и подходят под большинство комплектов.

Можно ли носить кроссовки slim fit в офис

Да, их минималистичный дизайн делает их уместными в рабочих капсулах.

Вернутся ли шпильки

Да, но комфортные модели без каблука занимают центральное место в новом сезоне.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль обувь весна красота гардероб
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
Сейчас читают
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
Точка зрения
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.