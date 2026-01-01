Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026

Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Моя семья » Красота и стиль

Короткие пальто переживают новое рождение, и в 2026 году именно бушлат занимает в зимнем гардеробе особое место. Долгое время оставаясь в тени длинных структурированных моделей, он возвращается как стильная и практичная альтернатива. Современные дизайнеры переосмысливают классический силуэт, сохраняя его характерный шарм, сообщает Vogue.

Девушка в пальто
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в пальто

Как классический бушлат стал трендом нового сезона

После нескольких лет, когда доминировали длинные пальто с чёткими плечами, мода вновь обратилась к более компактным формам. Бушлат быстро занял лидирующие позиции: его удобная длина, двубортный крой и плотная шерсть делают модель идеальной для холодной погоды. Новым сезоном он получил обновление — помимо традиционного тёмно-синего, появились варианты в сдержанном сером и глубоких чёрных оттенках, что подчёркивает его универсальность и современное звучание.

Сегодня эта вещь смотрится особенно гармонично в городских образах. Она легко комбинируется с широкими брюками, мини-юбками или джинсами, делая образ одновременно элегантным и расслабленным.

Исторический путь: от моряков до модных домов

Название бушлата восходит к французскому cab, обозначавшему верхнюю одежду кучеров при королевских дворах Англии. Позже этот крой стал частью формы британских морских офицеров. Плотная шерсть, двубортная застёжка и металлические пуговицы обеспечивали защиту от холода и ветра, поэтому модель быстро закрепилась как обязательный элемент морской экипировки.

В XVIII веке бушлат распространился и на французское побережье, превратившись в символ матросского стиля, подобно знаменитой тельняшке. Постепенно функциональная вещь вошла в гражданскую моду. Уже в 1930-е годы дизайнеры высокого класса, включая Жана Пату и Коко Шанель, адаптировали бушлат под женский силуэт. Шанель смягчила линии, предложив более лёгкие ткани и изящные пропорции. В 1960-х годах Ив Сен-Лоран вновь обратился к классической форме, предложив структурированные версии, подходящие городскому стилю.

Современные интерпретации дизайнеров

Сегодняшние модные дома активно используют силуэт бушлата в коллекциях. Под руководством Демны Гвасалии Balenciaga представила модели, где традиционные элементы сочетаются с объёмными формами и чёткой архитектурой. Такой подход делает пальто выразительным и подчёркнуто современным, сохраняя его практичность.

Эти эксперименты с пропорциями показывают, насколько гибким может быть классический фасон. Модные вариации позволяют использовать бушлат как основу образа, сочетая его как с деловыми комплектами, так и с более женственными решениями — например, с юбками миди или узкими брюками.

Классический бушлат и его современные варианты

Классическая модель отличается плотной шерстяной тканью, металлическими пуговицами и чёткой линией плеч. В современных версиях появляются мягкие силуэты, увеличенный объём, облегчённые материалы и разнообразие оттенков. Такое обновление делает вещь более гибкой для стилизации, не нарушая её узнаваемой структуры.

Советы по выбору бушлата

Выбирая эту модель, учитывайте посадку в плечах: для комфортного движения необходим небольшой запас. Длина должна завершаться чуть ниже линии бедра — такой вариант наиболее универсален. Цвет стоит подбирать исходя из гардероба: серый и чёрный хорошо сочетаются с деловыми образами, а глубокий синий подойдёт для более свободного стиля. Также обратите внимание на качество шерсти — плотная фактура сохранит форму и прослужит дольше.

Популярные вопросы

Подходит ли бушлат для морозной погоды

Да, плотная шерсть обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Можно ли сочетать бушлат с платьями

Да, особенно удачны комбинации с прямыми или чуть расклёшенными силуэтами.

Уместен ли бушлат в деловом дресс-коде

В нейтральных оттенках он отлично вписывается в строгие образы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима стиль одежда дизайн красота гардероб
Новости Все >
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
МВД разработало Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года
Владельцы кошек используют цитрусовые запахи для защиты новогодней елки
Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
МВД разработало Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года
Владельцы кошек используют цитрусовые запахи для защиты новогодней елки
Сорта свёклы с плотной мякотью сохраняют вкус до весны
Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году
Традиционное рождественское полено можно приготовить без лактозы
Кремовые текстуры вытесняют плотные тоны в макияже 2026 года — визажист Аксенова
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Скелеты Роопкунда оказались людьми из разных веков и регионов — Nature Communications
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.