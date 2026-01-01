Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026

Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue

Короткие пальто переживают новое рождение, и в 2026 году именно бушлат занимает в зимнем гардеробе особое место. Долгое время оставаясь в тени длинных структурированных моделей, он возвращается как стильная и практичная альтернатива. Современные дизайнеры переосмысливают классический силуэт, сохраняя его характерный шарм, сообщает Vogue.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в пальто

Как классический бушлат стал трендом нового сезона

После нескольких лет, когда доминировали длинные пальто с чёткими плечами, мода вновь обратилась к более компактным формам. Бушлат быстро занял лидирующие позиции: его удобная длина, двубортный крой и плотная шерсть делают модель идеальной для холодной погоды. Новым сезоном он получил обновление — помимо традиционного тёмно-синего, появились варианты в сдержанном сером и глубоких чёрных оттенках, что подчёркивает его универсальность и современное звучание.

Сегодня эта вещь смотрится особенно гармонично в городских образах. Она легко комбинируется с широкими брюками, мини-юбками или джинсами, делая образ одновременно элегантным и расслабленным.

Исторический путь: от моряков до модных домов

Название бушлата восходит к французскому cab, обозначавшему верхнюю одежду кучеров при королевских дворах Англии. Позже этот крой стал частью формы британских морских офицеров. Плотная шерсть, двубортная застёжка и металлические пуговицы обеспечивали защиту от холода и ветра, поэтому модель быстро закрепилась как обязательный элемент морской экипировки.

В XVIII веке бушлат распространился и на французское побережье, превратившись в символ матросского стиля, подобно знаменитой тельняшке. Постепенно функциональная вещь вошла в гражданскую моду. Уже в 1930-е годы дизайнеры высокого класса, включая Жана Пату и Коко Шанель, адаптировали бушлат под женский силуэт. Шанель смягчила линии, предложив более лёгкие ткани и изящные пропорции. В 1960-х годах Ив Сен-Лоран вновь обратился к классической форме, предложив структурированные версии, подходящие городскому стилю.

Современные интерпретации дизайнеров

Сегодняшние модные дома активно используют силуэт бушлата в коллекциях. Под руководством Демны Гвасалии Balenciaga представила модели, где традиционные элементы сочетаются с объёмными формами и чёткой архитектурой. Такой подход делает пальто выразительным и подчёркнуто современным, сохраняя его практичность.

Эти эксперименты с пропорциями показывают, насколько гибким может быть классический фасон. Модные вариации позволяют использовать бушлат как основу образа, сочетая его как с деловыми комплектами, так и с более женственными решениями — например, с юбками миди или узкими брюками.

Классический бушлат и его современные варианты

Классическая модель отличается плотной шерстяной тканью, металлическими пуговицами и чёткой линией плеч. В современных версиях появляются мягкие силуэты, увеличенный объём, облегчённые материалы и разнообразие оттенков. Такое обновление делает вещь более гибкой для стилизации, не нарушая её узнаваемой структуры.

Советы по выбору бушлата

Выбирая эту модель, учитывайте посадку в плечах: для комфортного движения необходим небольшой запас. Длина должна завершаться чуть ниже линии бедра — такой вариант наиболее универсален. Цвет стоит подбирать исходя из гардероба: серый и чёрный хорошо сочетаются с деловыми образами, а глубокий синий подойдёт для более свободного стиля. Также обратите внимание на качество шерсти — плотная фактура сохранит форму и прослужит дольше.

Популярные вопросы

Подходит ли бушлат для морозной погоды

Да, плотная шерсть обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Можно ли сочетать бушлат с платьями

Да, особенно удачны комбинации с прямыми или чуть расклёшенными силуэтами.

Уместен ли бушлат в деловом дресс-коде

В нейтральных оттенках он отлично вписывается в строгие образы.