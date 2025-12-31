Помада, которая переведёт макияж на новый уровень: тренды-2026 меняют представление о красивых губах

В 2026 лидируют ярко-розовые, красные и коралловые помады

Новый модный сезон всегда приносит свежие оттенки и неожиданные решения, но тренды помад 2026 года получились особенно выразительными. Визажисты ведущих домов сделали акцент на насыщенных цветах и универсальных нюдовых вариантах, сохранив идею естественности и индивидуальности. Каждый оттенок в этих коллекциях стал полноценной деталью образа, задающей настроение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит помаду

Ярко-розовая помада: эффект губ фламинго

Одним из самых обсуждаемых трендов стали ярко-розовые губы, представленные на показе Chloé. Контрастный оттенок мгновенно стал символом нового сезона. Для удачного макияжа важно учитывать тон кожи и текстуру средства: оттенки розового сильно различаются по насыщенности, поэтому подбор цвета играет решающую роль. Визажисты подчёркивают, что такие губы должны оставаться единственным акцентом: лёгкое оформление бровей и минимальная коррекция кожи поддерживают гармонию образа.

Эта тенденция стала своеобразным ответом на запрос на смелые решения — яркие губы добавляют живости и позволяют экспериментировать без сложного макияжа. Монохромность в сочетании с выразительным оттенком подчёркивает черты лица и делает образ современным.

Глубокий красный: классика без подтона

Показ Fendi представил оттенок красного, который подходит почти всем. Его универсальность объясняется отсутствием ярко выраженного теплого или холодного тона — такой цвет адаптируется к разным типам внешности. Он может стать как повседневным акцентом, так и элементом вечернего образа: в первом случае визажисты советуют ограничиться лишь помадой, а во втором — дополнить её мягкими растушёванными стрелками.

Красный цвет традиционно считается самым выразительным в линейке помад, и в 2026 году он сохраняет статус неизменной классики, но в обновлённом, более спокойном и гибком исполнении.

Коралловый оттенок для естественного макияжа

На показе Louis Vuitton визажисты выбрали мягкий коралловый, который считается универсальным решением для тех, кто предпочитает нежную палитру. Оттенок подходит как для дневного образа, так и для выхода. Лёгкий блеск создаёт эффект увлажнённых губ, а плотная матовая текстура с чётким контуром делает макияж более структурированным.

Коралловые оттенки давно закрепились в категории "натуральных, но заметных", и этот сезон подтверждает их устойчивую популярность. Они освежают лицо и подчёркивают природный румянец, оставаясь при этом сдержанными.

Коричневая помада: возвращение эстетики 90-х

Off-White напомнил о влиянии 90-х годов, представив вариант коричневого оттенка, который считается одним из самых универсальных в этом спектре. Коричневая помада подчёркивает тон кожи и может выглядеть мягко или выразительно в зависимости от подтона. Холодный серо-коричневый делает образ графичным, тёплый шоколадный — мягким и уютным, а бежево-розовые варианты делают макияж нейтральным и современной.

Этот оттенок вновь стал одним из самых востребованных: его адаптивность позволяет использовать помаду в самых разных образах и сочетать с естественным макияжем глаз.

Ваши губы, только лучше: нюд-оттенки

Dolce & Gabbana сделали ставку на идею натуральности. В 2026 году нюдовая помада должна максимально совпадать с собственным тоном губ. Визажисты предлагают избегать сероватых и холодных оттенков, которые могут визуально приглушать естественный цвет. Вместо этого предпочтение отдают мягким розовым и персиковым вариациям.

Такой подход делает нюд по-настоящему универсальным: он подходит для повседневного макияжа, не перегружает образ и подчёркивает естественную форму губ.

Сравнение трендов 2026 года

Палитра нового сезона объединяет два направления: яркие акцентные оттенки и естественные нюдовые решения. Розовый и красный создают выразительный макияж, а коричневые и нюдовые варианты помогают сформировать спокойный, но современный образ. Такое разнообразие оттенков делает тренды гибкими — они подходят как для ярких экспериментаторов, так и для сторонников классики.

Советы по выбору помады

При выборе ярких оттенков ориентируйтесь на подтон кожи и меры контраста в макияже. Для нюдовых вариантов подбирайте цвет, максимально близкий к натуральному тону губ. Также учитывайте текстуру: матовые варианты подчёркивают форму, а бальзамы и кремовые текстуры делают образ мягче, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какая помада самая универсальная

Глубокий нейтральный красный подходит большинству и уместен в любой ситуации.

Как выбрать нюд

Оттенок должен быть близок к естественному цвету губ и не уходить в сероватую гамму.

Можно ли сочетать яркие губы и насыщенный макияж глаз

В тренде 2026 года акцент остаётся только один — предпочтительно губы.