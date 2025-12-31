Помада, которая переведёт макияж на новый уровень: тренды-2026 меняют представление о красивых губах

Новый модный сезон всегда приносит свежие оттенки и неожиданные решения, но тренды помад 2026 года получились особенно выразительными. Визажисты ведущих домов сделали акцент на насыщенных цветах и универсальных нюдовых вариантах, сохранив идею естественности и индивидуальности. Каждый оттенок в этих коллекциях стал полноценной деталью образа, задающей настроение.
Одним из самых обсуждаемых трендов стали ярко-розовые губы, представленные на показе Chloé. Контрастный оттенок мгновенно стал символом нового сезона. Для удачного макияжа важно учитывать тон кожи и текстуру средства: оттенки розового сильно различаются по насыщенности, поэтому подбор цвета играет решающую роль. Визажисты подчёркивают, что такие губы должны оставаться единственным акцентом: лёгкое оформление бровей и минимальная коррекция кожи поддерживают гармонию образа.
Эта тенденция стала своеобразным ответом на запрос на смелые решения — яркие губы добавляют живости и позволяют экспериментировать без сложного макияжа. Монохромность в сочетании с выразительным оттенком подчёркивает черты лица и делает образ современным.
Показ Fendi представил оттенок красного, который подходит почти всем. Его универсальность объясняется отсутствием ярко выраженного теплого или холодного тона — такой цвет адаптируется к разным типам внешности. Он может стать как повседневным акцентом, так и элементом вечернего образа: в первом случае визажисты советуют ограничиться лишь помадой, а во втором — дополнить её мягкими растушёванными стрелками.
Красный цвет традиционно считается самым выразительным в линейке помад, и в 2026 году он сохраняет статус неизменной классики, но в обновлённом, более спокойном и гибком исполнении.
На показе Louis Vuitton визажисты выбрали мягкий коралловый, который считается универсальным решением для тех, кто предпочитает нежную палитру. Оттенок подходит как для дневного образа, так и для выхода. Лёгкий блеск создаёт эффект увлажнённых губ, а плотная матовая текстура с чётким контуром делает макияж более структурированным.
Коралловые оттенки давно закрепились в категории "натуральных, но заметных", и этот сезон подтверждает их устойчивую популярность. Они освежают лицо и подчёркивают природный румянец, оставаясь при этом сдержанными.
Off-White напомнил о влиянии 90-х годов, представив вариант коричневого оттенка, который считается одним из самых универсальных в этом спектре. Коричневая помада подчёркивает тон кожи и может выглядеть мягко или выразительно в зависимости от подтона. Холодный серо-коричневый делает образ графичным, тёплый шоколадный — мягким и уютным, а бежево-розовые варианты делают макияж нейтральным и современной.
Этот оттенок вновь стал одним из самых востребованных: его адаптивность позволяет использовать помаду в самых разных образах и сочетать с естественным макияжем глаз.
Dolce & Gabbana сделали ставку на идею натуральности. В 2026 году нюдовая помада должна максимально совпадать с собственным тоном губ. Визажисты предлагают избегать сероватых и холодных оттенков, которые могут визуально приглушать естественный цвет. Вместо этого предпочтение отдают мягким розовым и персиковым вариациям.
Такой подход делает нюд по-настоящему универсальным: он подходит для повседневного макияжа, не перегружает образ и подчёркивает естественную форму губ.
Палитра нового сезона объединяет два направления: яркие акцентные оттенки и естественные нюдовые решения. Розовый и красный создают выразительный макияж, а коричневые и нюдовые варианты помогают сформировать спокойный, но современный образ. Такое разнообразие оттенков делает тренды гибкими — они подходят как для ярких экспериментаторов, так и для сторонников классики.
При выборе ярких оттенков ориентируйтесь на подтон кожи и меры контраста в макияже. Для нюдовых вариантов подбирайте цвет, максимально близкий к натуральному тону губ. Также учитывайте текстуру: матовые варианты подчёркивают форму, а бальзамы и кремовые текстуры делают образ мягче, сообщает the Symbol.
Глубокий нейтральный красный подходит большинству и уместен в любой ситуации.
Оттенок должен быть близок к естественному цвету губ и не уходить в сероватую гамму.
В тренде 2026 года акцент остаётся только один — предпочтительно губы.
