Этот меховой аксессуар делает образ модным без усилий — и его уже невозможно игнорировать

Меховые горжетки стали ключевым аксессуаром зимы — Marie Claire

Мех снова оказался в центре внимания, но на этот раз модные акценты сместились. Вместо привычных воротников и манишек в образах все чаще появляются горжетки — компактные, выразительные и универсальные. Этот аксессуар уверенно закрепился в гардеробах инфлюенсеров и стал заметной деталью городских и вечерних образов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в вечернем образе с горжеткой

Почему меховые горжетки снова актуальны

Возвращение горжеток напрямую связано с подиумными показами. В новых коллекциях Chloé, Miu Miu, Prada и Fendi дизайнеры использовали мех как самостоятельный стилистический инструмент. Горжетки появлялись в сочетании с пальто, жакетами, платьями и даже повседневной базой, демонстрируя, насколько гибким может быть этот аксессуар.

Такой подход делает горжетку логичным продолжением тренда на выразительные зимние аксессуары, которые не только согревают, но и формируют характер образа. Она не привязана к возрасту или конкретному стилю и легко адаптируется под разные сценарии — от офиса до вечернего выхода.

Как вписать горжетку в повседневный гардероб

Самый простой способ — носить горжетку поверх пальто, тренча или оверсайз-жакета. Мех добавляет объема в зоне плеч и визуально делает силуэт более собранным. В сочетании с сапогами-трубами или ботильонами на каблуке образ приобретает архитектурность и строгость.

Если хочется использовать аксессуар в рамках продуманного гардероба, горжетка отлично вписывается в логику капсульного гардероба. Она работает как сменный акцент, который обновляет привычные комплекты без необходимости покупать новые вещи.

Вечерние образы и эффектные сочетания

Для выхода в свет горжетку подбирают к лаконичным платьям или миди-юбкам прямого кроя. Мех в этом случае заменяет сложные украшения и делает даже минималистичный наряд более выразительным. Особенно эффектно смотрятся модели в тон основного образа.

Любителям экспериментов стоит обратить внимание на сочетание меха и кожи. Горжетка в паре с кожаными перчатками, ремнями или крупными сумками создает контраст фактур и добавляет образу легкий драматизм. Такой прием особенно хорошо работает в темных и насыщенных оттенках. Об этом сообщает Marie Claire.

Горжетка и другие меховые аксессуары

В отличие от шарфов и манишек, горжетка не требует сложной укладки и сразу формирует акцент. Шарфы остаются более функциональными, манишки — более строгими, а горжетка выигрывает за счет универсальности и выразительности. Она одинаково органично смотрится с верхней одеждой и легкими нарядами.

Плюсы и минусы меховых горжеток

Этот аксессуар способен мгновенно преобразить образ и сделать его визуально дороже. Горжетка подходит для разных сезонов и легко сочетается с базовыми вещами. При этом мех требует аккуратного ухода и не всегда практичен в сырую погоду, особенно в светлых оттенках.

Как выбрать горжетку

Оцените, с какой верхней одеждой вы планируете ее носить. Подберите оттенок, который гармонирует с базой гардероба. Обратите внимание на объем и длину, чтобы аксессуар не нарушал пропорции. Решите, что вам ближе — натуральный мех или качественный экомех.

Популярные вопросы о меховых горжетках

Как выбрать горжетку для повседневных образов

Лучше выбирать нейтральные оттенки и средний объем, чтобы аксессуар легко комбинировался с разной одеждой.

С чем носить горжетку зимой

Она хорошо сочетается с пальто, тренчами, жакетами, свитерами и плотными платьями.

Что лучше — горжетка или меховой шарф

Шарф практичнее для защиты от холода, а горжетка выигрывает за счет модного акцента и выразительности.