Один шаг — и станет хуже: ошибки при смывке краски, которые портят волосы и ломают длину

Декапирование растворяет пигмент и раскрывает чешуйки волоса

Неудачное окрашивание может случиться с кем угодно, даже если краску подбирал опытный колорист. В салоне оттенок выглядит идеально, а дома при другом свете внезапно подчеркивает усталость кожи или делает черты лица резче. В такие моменты хочется как можно быстрее вернуть привычный образ.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с неудачным окрашиванием

Нужно ли сразу делать смывку

Первый импульс — срочно убрать цвет. Но смывка краски с волос — это всегда вмешательство в структуру, особенно если локоны уже переживали осветление, частые окрашивания или химическую укладку. Если волосы плотные, эластичные и не страдают от сухости, эксперименты переносятся легче. В остальных случаях стоит подумать, есть ли альтернатива.

Профессионалы называют процедуру смывки декапированием. Это химический процесс, при котором специальные составы раскрывают чешуйки волоса и вымывают искусственный пигмент. Чем глубже краска "въелась", тем агрессивнее должно быть средство и тем выше риск ломкости, о чём нередко говорят специалисты, разбирая риски окрашивания волос.

Важно понимать, что после смывки цвет не всегда возвращается к натуральному. Часто появляется рыжеватый или желтоватый подтон, и волосы все равно приходится красить снова.

Когда лучше закрасить, а не смывать

Если оттенок получился ровным, но слишком светлым, проблему проще решить повторным окрашиванием на 1-2 тона темнее с короткой выдержкой. Такой подход снижает нагрузку на волосы и экономит время.

Гораздо сложнее исправлять неровный цвет, мелирование или колорирование. При сложных техниках каждый участок волос реагирует по-разному, и поверхностное окрашивание может усилить пятна. В таких случаях без смывки или помощи салонного мастера обойтись трудно.

Подобные ситуации часто возникают при частых экспериментах с цветом, и именно поэтому колористы всё чаще советуют заранее учитывать особенности ухода и восстановления, о чём подробно говорят материалы о безопасном окрашивании. Об этом сообщает Халва Медиа.

Какие бывают смывки и как они действуют

Средства для удаления краски различаются по принципу работы и степени воздействия. Выбор зависит от стойкости красителя, состояния волос и желаемого результата.

Щелочные смывки

По сути это осветлители с порошком, активатором и стабилизатором. Они эффективно разрушают темный пигмент, но сильно обезвоживают волосы. Чаще всего используются для выхода из черного цвета.

Осветленные волосы почти всегда уходят в желтизну или рыжину — это связано с природными пигментами. Поэтому после процедуры требуется тонирование или повторное окрашивание.

Кислотные смывки

Составы на фруктовых кислотах действуют мягче и работают только с искусственным пигментом, почти не повреждая структуру. Их можно наносить несколько раз подряд, постепенно осветляя цвет. Такие средства подходят для ярких оттенков и коррекции неудачного окрашивания.

Щелочные и кислотные смывки

Щелочные составы работают быстрее и радикальнее, подходят для плотных и темных оттенков, но сушат волосы и требуют восстановления. Кислотные смывки действуют медленнее, зато позволяют контролировать процесс и подходят для ослабленных волос. Выбор зависит от того, насколько стойкой была краска и как часто вы красились ранее.

Плюсы и минусы смывки краски

Перед процедурой важно взвесить все стороны.

К плюсам относят возможность убрать нежелательный оттенок и подготовить базу для нового цвета. Также смывка помогает скорректировать ошибки без стрижки.

Минусы — это риск сухости, ломкости и необходимость дополнительного ухода. Часто требуется повторное окрашивание, что усиливает нагрузку на волосы.

Шампуни глубокой очистки: зачем они нужны

Шампуни глубокой очистки используют до и после смывки. Они раскрывают чешуйки, вымывают остатки пигмента, силиконы и средства для стайлинга. Это снижает вероятность того, что цвет "вернется" через несколько дней. Применять такие шампуни можно курсом, но обязательно сочетать с масками и кондиционерами.

Советы для безопасной смывки

Оцените состояние волос и подумайте об альтернативе закрашиванию. Выберите тип смывки в зависимости от стойкости краски. Используйте перчатки и хорошо проветривайте помещение. После процедуры обязательно применяйте шампунь глубокой очистки и восстанавливающий уход.

Популярные вопросы о смывке краски с волос

Как выбрать смывку для домашнего использования?

Ориентируйтесь на тип краски и состояние волос. Для ослабленных локонов лучше кислотные составы.

Сколько стоит смывка в салоне?

Цена зависит от длины волос и сложности работы, но обычно выше домашней процедуры из-за профессиональных средств и опыта мастера.

Что лучше: смывка или повторное окрашивание?

Если цвет ровный, но неудачный по тону, безопаснее закрасить. При пятнах и сложных техниках чаще выбирают смывку.