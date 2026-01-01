Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Один шаг — и станет хуже: ошибки при смывке краски, которые портят волосы и ломают длину

Декапирование растворяет пигмент и раскрывает чешуйки волоса
Моя семья » Красота и стиль

Неудачное окрашивание может случиться с кем угодно, даже если краску подбирал опытный колорист. В салоне оттенок выглядит идеально, а дома при другом свете внезапно подчеркивает усталость кожи или делает черты лица резче. В такие моменты хочется как можно быстрее вернуть привычный образ.

Девушка с неудачным окрашиванием
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с неудачным окрашиванием

Нужно ли сразу делать смывку

Первый импульс — срочно убрать цвет. Но смывка краски с волос — это всегда вмешательство в структуру, особенно если локоны уже переживали осветление, частые окрашивания или химическую укладку. Если волосы плотные, эластичные и не страдают от сухости, эксперименты переносятся легче. В остальных случаях стоит подумать, есть ли альтернатива.

Профессионалы называют процедуру смывки декапированием. Это химический процесс, при котором специальные составы раскрывают чешуйки волоса и вымывают искусственный пигмент. Чем глубже краска "въелась", тем агрессивнее должно быть средство и тем выше риск ломкости, о чём нередко говорят специалисты, разбирая риски окрашивания волос.

Важно понимать, что после смывки цвет не всегда возвращается к натуральному. Часто появляется рыжеватый или желтоватый подтон, и волосы все равно приходится красить снова.

Когда лучше закрасить, а не смывать

Если оттенок получился ровным, но слишком светлым, проблему проще решить повторным окрашиванием на 1-2 тона темнее с короткой выдержкой. Такой подход снижает нагрузку на волосы и экономит время.

Гораздо сложнее исправлять неровный цвет, мелирование или колорирование. При сложных техниках каждый участок волос реагирует по-разному, и поверхностное окрашивание может усилить пятна. В таких случаях без смывки или помощи салонного мастера обойтись трудно.

Подобные ситуации часто возникают при частых экспериментах с цветом, и именно поэтому колористы всё чаще советуют заранее учитывать особенности ухода и восстановления, о чём подробно говорят материалы о безопасном окрашивании. Об этом сообщает Халва Медиа.

Какие бывают смывки и как они действуют

Средства для удаления краски различаются по принципу работы и степени воздействия. Выбор зависит от стойкости красителя, состояния волос и желаемого результата.

Щелочные смывки

По сути это осветлители с порошком, активатором и стабилизатором. Они эффективно разрушают темный пигмент, но сильно обезвоживают волосы. Чаще всего используются для выхода из черного цвета.

Осветленные волосы почти всегда уходят в желтизну или рыжину — это связано с природными пигментами. Поэтому после процедуры требуется тонирование или повторное окрашивание.

Кислотные смывки

Составы на фруктовых кислотах действуют мягче и работают только с искусственным пигментом, почти не повреждая структуру. Их можно наносить несколько раз подряд, постепенно осветляя цвет. Такие средства подходят для ярких оттенков и коррекции неудачного окрашивания.

Щелочные и кислотные смывки

Щелочные составы работают быстрее и радикальнее, подходят для плотных и темных оттенков, но сушат волосы и требуют восстановления. Кислотные смывки действуют медленнее, зато позволяют контролировать процесс и подходят для ослабленных волос. Выбор зависит от того, насколько стойкой была краска и как часто вы красились ранее.

Плюсы и минусы смывки краски

Перед процедурой важно взвесить все стороны.
К плюсам относят возможность убрать нежелательный оттенок и подготовить базу для нового цвета. Также смывка помогает скорректировать ошибки без стрижки.
Минусы — это риск сухости, ломкости и необходимость дополнительного ухода. Часто требуется повторное окрашивание, что усиливает нагрузку на волосы.

Шампуни глубокой очистки: зачем они нужны

Шампуни глубокой очистки используют до и после смывки. Они раскрывают чешуйки, вымывают остатки пигмента, силиконы и средства для стайлинга. Это снижает вероятность того, что цвет "вернется" через несколько дней. Применять такие шампуни можно курсом, но обязательно сочетать с масками и кондиционерами.

Советы для безопасной смывки

  1. Оцените состояние волос и подумайте об альтернативе закрашиванию.
  2. Выберите тип смывки в зависимости от стойкости краски.
  3. Используйте перчатки и хорошо проветривайте помещение.
  4. После процедуры обязательно применяйте шампунь глубокой очистки и восстанавливающий уход.

Популярные вопросы о смывке краски с волос

Как выбрать смывку для домашнего использования?

Ориентируйтесь на тип краски и состояние волос. Для ослабленных локонов лучше кислотные составы.

Сколько стоит смывка в салоне?

Цена зависит от длины волос и сложности работы, но обычно выше домашней процедуры из-за профессиональных средств и опыта мастера.

Что лучше: смывка или повторное окрашивание?

Если цвет ровный, но неудачный по тону, безопаснее закрасить. При пятнах и сложных техниках чаще выбирают смывку.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
Учёные зафиксировали температуру ионов выше 60 млн кельвинов при вспышках — Earth
Пищевые волокна усиливают чувство сытости в рационе — специалисты по питанию
Градиент baby boomer в молочно-персиковых тонах стал трендом зимы 2026 — Bazaar
Прочистка слива на кухне и в ванной белым уксусом снижает запах — iefimerida
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Ежедневные 7500 шагов снижают риск болезней цивилизации — Prozeny
Декапирование растворяет пигмент и раскрывает чешуйки волоса
Фета формирует сырный слой в овощном террине
Натуральные ели разлагаются медленно в компосте
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.