Один акцент — и образ готов: новогодний макияж 2026 собирают по новым законам сияния и простоты

Новый год — редкий повод позволить себе чуть больше сияния и смелости, чем обычно. В 2026-м праздничный макияж вдохновлён символом года — Огненной Лошадью, а значит, в моде энергия, тепло и живые акценты. Тренды предлагают баланс между ухоженной кожей и выразительными деталями, которые не перегружают образ.
Праздничный образ строится вокруг идеи "сияющая кожа + один акцент". Такой подход делает макияж свежим, современным и устойчивым к долгой ночи. В центре внимания — текстуры: кремовые румяна, жидкий хайлайтер, сатиновый тон.
Натуральная база экономит время и позволяет экспериментировать с глазами или губами без риска перегруженности — именно так сегодня формируются праздничные образы, где естественность сочетается с выразительными деталями.
Тренд glow skin делает ставку на впечатление "кожа как после отдыха". Плотные матовые тональные средства уходят на второй план, уступая место ВВ- и СС-кремам с лёгким сиянием.
Перед макияжем важно уделить внимание уходу: мягкое очищение, тоник для восстановления pH, сыворотка с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом и увлажняющий крем.
"Техника glow skin лучше всего работает на хорошо увлажнённой коже. В Т-зоне можно использовать матирующий праймер", — говорит визажист Арина Аксенова.
Этот вариант — прямая отсылка к символу года. В палитре преобладают терракотовые, медные, золотистые и красно-оранжевые оттенки.
Акцент делают на глазах: матовая база в складке века, металлическое сияние по центру и мягкая растушёвка. Губы можно оставить нейтральными или поддержать образ тёплой матовой помадой.
Альтернатива огненным оттенкам — холодный, почти футуристичный макияж. Серебро, хром, розовый неон и голографические переливы создают эффект "звёздной ночи".
Ровная кожа с сатиновым финишем становится фоном для графичных стрелок, глиттера и металлических теней. Такой макияж выглядит как перформанс, но остаётся актуальным для вечеринки — особенно если использовать графичные стрелки, которые подчёркивают форму глаз и добавляют образу выразительности.
Тренд сочетает ухоженную кожу и нарочито "дымчатые" глаза. Используются приглушённые оттенки: графит, тёмно-зелёный, болотный.
Глаза выглядят слегка растушёванными, губы — матовые и глубокие по цвету. Образ кажется расслабленным, но при этом продуманным.
Современные тренды делают макияж более носибельным и удобным. При этом у каждого подхода есть свои особенности.
Ориентируйтесь на формат мероприятия и наряд: либо выразительные глаза, либо яркие губы.
Можно обойтись минимальным набором средств: тон, хайлайтер, тушь и один акцентный продукт.
В 2026 году актуальнее выглядит сияние, но его можно комбинировать с матовыми элементами.
