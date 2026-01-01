Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Один акцент — и образ готов: новогодний макияж 2026 собирают по новым законам сияния и простоты

Кремовые текстуры вытесняют плотные тоны в макияже 2026 года — визажист Аксенова
Новый год — редкий повод позволить себе чуть больше сияния и смелости, чем обычно. В 2026-м праздничный макияж вдохновлён символом года — Огненной Лошадью, а значит, в моде энергия, тепло и живые акценты. Тренды предлагают баланс между ухоженной кожей и выразительными деталями, которые не перегружают образ.

Новогодний образ
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Новогодний образ

Главный принцип макияжа на Новый год 2026

Праздничный образ строится вокруг идеи "сияющая кожа + один акцент". Такой подход делает макияж свежим, современным и устойчивым к долгой ночи. В центре внимания — текстуры: кремовые румяна, жидкий хайлайтер, сатиновый тон.

Натуральная база экономит время и позволяет экспериментировать с глазами или губами без риска перегруженности — именно так сегодня формируются праздничные образы, где естественность сочетается с выразительными деталями.

Glow skin: эффект ухоженной кожи

Тренд glow skin делает ставку на впечатление "кожа как после отдыха". Плотные матовые тональные средства уходят на второй план, уступая место ВВ- и СС-кремам с лёгким сиянием.

Перед макияжем важно уделить внимание уходу: мягкое очищение, тоник для восстановления pH, сыворотка с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом и увлажняющий крем.

"Техника glow skin лучше всего работает на хорошо увлажнённой коже. В Т-зоне можно использовать матирующий праймер", — говорит визажист Арина Аксенова.

"Огненная аура": тепло и энергия

Этот вариант — прямая отсылка к символу года. В палитре преобладают терракотовые, медные, золотистые и красно-оранжевые оттенки.

Акцент делают на глазах: матовая база в складке века, металлическое сияние по центру и мягкая растушёвка. Губы можно оставить нейтральными или поддержать образ тёплой матовой помадой.

"Космический шик": холодное сияние

Альтернатива огненным оттенкам — холодный, почти футуристичный макияж. Серебро, хром, розовый неон и голографические переливы создают эффект "звёздной ночи".

Ровная кожа с сатиновым финишем становится фоном для графичных стрелок, глиттера и металлических теней. Такой макияж выглядит как перформанс, но остаётся актуальным для вечеринки — особенно если использовать графичные стрелки, которые подчёркивают форму глаз и добавляют образу выразительности. Об этом сообщает Halva Media.

Clean grunge: осознанная небрежность

Тренд сочетает ухоженную кожу и нарочито "дымчатые" глаза. Используются приглушённые оттенки: графит, тёмно-зелёный, болотный.

Глаза выглядят слегка растушёванными, губы — матовые и глубокие по цвету. Образ кажется расслабленным, но при этом продуманным.

Популярные образы для Нового года 2026

  1. Glow skin подойдёт тем, кто ценит естественность и комфорт. Он универсален и легко адаптируется под любой формат праздника.
  2. "Огненная аура" — выбор для любителей яркости и тёплых оттенков, которые подчёркивают мимику и эмоции.
  3. "Космический шик" рассчитан на смелые выходы и вечерние мероприятия с акцентом на эффектность.
  4. Clean grunge подойдёт тем, кто предпочитает сложные, небанальные решения без излишнего блеска.

Плюсы и минусы праздничного макияжа 2026

Современные тренды делают макияж более носибельным и удобным. При этом у каждого подхода есть свои особенности.

Плюсы:

  • акцент на здоровье и уход за кожей;
  • минимум сложных техник;
  • стойкость и комфорт в течение вечера.

Минусы:

  • сияющие текстуры требуют хорошей подготовки кожи;
  • яркие акценты могут быть непривычны в повседневности;
  • глиттер и металлик нуждаются в аккуратной фиксации.

Лёгкий макияж за 10 минут

  1. Нанесите увлажняющий крем и лёгкий ВВ-крем пальцами.
  2. Точечно используйте консилер.
  3. Добавьте хайлайтер на скулы и внутренние уголки глаз.
  4. Нарисуйте тонкие металлические стрелки.
  5. Нанесите тушь и блеск или тинт для губ.

Популярные вопросы о макияже на Новый год 2026

Как выбрать акцент для праздничного макияжа?

Ориентируйтесь на формат мероприятия и наряд: либо выразительные глаза, либо яркие губы.

Сколько стоит базовый новогодний макияж?

Можно обойтись минимальным набором средств: тон, хайлайтер, тушь и один акцентный продукт.

Что лучше: матовый или сияющий финиш?

В 2026 году актуальнее выглядит сияние, но его можно комбинировать с матовыми элементами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы лицо макияж красота новый год косметика
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
