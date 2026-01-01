Один акцент — и образ готов: новогодний макияж 2026 собирают по новым законам сияния и простоты

Кремовые текстуры вытесняют плотные тоны в макияже 2026 года — визажист Аксенова

Новый год — редкий повод позволить себе чуть больше сияния и смелости, чем обычно. В 2026-м праздничный макияж вдохновлён символом года — Огненной Лошадью, а значит, в моде энергия, тепло и живые акценты. Тренды предлагают баланс между ухоженной кожей и выразительными деталями, которые не перегружают образ.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новогодний образ

Главный принцип макияжа на Новый год 2026

Праздничный образ строится вокруг идеи "сияющая кожа + один акцент". Такой подход делает макияж свежим, современным и устойчивым к долгой ночи. В центре внимания — текстуры: кремовые румяна, жидкий хайлайтер, сатиновый тон.

Натуральная база экономит время и позволяет экспериментировать с глазами или губами без риска перегруженности — именно так сегодня формируются праздничные образы, где естественность сочетается с выразительными деталями.

Glow skin: эффект ухоженной кожи

Тренд glow skin делает ставку на впечатление "кожа как после отдыха". Плотные матовые тональные средства уходят на второй план, уступая место ВВ- и СС-кремам с лёгким сиянием.

Перед макияжем важно уделить внимание уходу: мягкое очищение, тоник для восстановления pH, сыворотка с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом и увлажняющий крем.

"Техника glow skin лучше всего работает на хорошо увлажнённой коже. В Т-зоне можно использовать матирующий праймер", — говорит визажист Арина Аксенова.

"Огненная аура": тепло и энергия

Этот вариант — прямая отсылка к символу года. В палитре преобладают терракотовые, медные, золотистые и красно-оранжевые оттенки.

Акцент делают на глазах: матовая база в складке века, металлическое сияние по центру и мягкая растушёвка. Губы можно оставить нейтральными или поддержать образ тёплой матовой помадой.

"Космический шик": холодное сияние

Альтернатива огненным оттенкам — холодный, почти футуристичный макияж. Серебро, хром, розовый неон и голографические переливы создают эффект "звёздной ночи".

Ровная кожа с сатиновым финишем становится фоном для графичных стрелок, глиттера и металлических теней. Такой макияж выглядит как перформанс, но остаётся актуальным для вечеринки — особенно если использовать графичные стрелки, которые подчёркивают форму глаз и добавляют образу выразительности. Об этом сообщает Halva Media.

Clean grunge: осознанная небрежность

Тренд сочетает ухоженную кожу и нарочито "дымчатые" глаза. Используются приглушённые оттенки: графит, тёмно-зелёный, болотный.

Глаза выглядят слегка растушёванными, губы — матовые и глубокие по цвету. Образ кажется расслабленным, но при этом продуманным.

Популярные образы для Нового года 2026

Glow skin подойдёт тем, кто ценит естественность и комфорт. Он универсален и легко адаптируется под любой формат праздника. "Огненная аура" — выбор для любителей яркости и тёплых оттенков, которые подчёркивают мимику и эмоции. "Космический шик" рассчитан на смелые выходы и вечерние мероприятия с акцентом на эффектность. Clean grunge подойдёт тем, кто предпочитает сложные, небанальные решения без излишнего блеска.

Плюсы и минусы праздничного макияжа 2026

Современные тренды делают макияж более носибельным и удобным. При этом у каждого подхода есть свои особенности.

Плюсы:

акцент на здоровье и уход за кожей;

минимум сложных техник;

стойкость и комфорт в течение вечера.

Минусы:

сияющие текстуры требуют хорошей подготовки кожи;

яркие акценты могут быть непривычны в повседневности;

глиттер и металлик нуждаются в аккуратной фиксации.

Лёгкий макияж за 10 минут

Нанесите увлажняющий крем и лёгкий ВВ-крем пальцами. Точечно используйте консилер. Добавьте хайлайтер на скулы и внутренние уголки глаз. Нарисуйте тонкие металлические стрелки. Нанесите тушь и блеск или тинт для губ.

Популярные вопросы о макияже на Новый год 2026

Как выбрать акцент для праздничного макияжа?

Ориентируйтесь на формат мероприятия и наряд: либо выразительные глаза, либо яркие губы.

Сколько стоит базовый новогодний макияж?

Можно обойтись минимальным набором средств: тон, хайлайтер, тушь и один акцентный продукт.

Что лучше: матовый или сияющий финиш?

В 2026 году актуальнее выглядит сияние, но его можно комбинировать с матовыми элементами.