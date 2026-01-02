Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кожа стирает годы слоями: пилинги, после которых лицо выглядит моложе

Ретиноевый пилинг выравнивает рельеф кожи и сужает поры
Пилинг давно перестал быть процедурой "только для возраста" и сегодня воспринимается как универсальный способ обновления кожи. Он помогает выровнять рельеф, осветлить пигментацию и запустить процессы омоложения. Особенно актуальны такие процедуры в период умеренной солнечной активности. Об этом сообщает Гастрономъ.

Пилинг лица
Фото: www.pexels.com by Arina Krasnikova is licensed under Бесплатное использование
Пилинг лица

Что такое пилинг и как он работает

Пилинг — это контролируемое воздействие на кожу, при котором удаляются отмершие клетки и стимулируется обновление тканей. В ответ на микроповреждение кожа активнее вырабатывает коллаген и эластин, за счёт чего становится более плотной и гладкой. Процедуру применяют не только для лица, но и для шеи, зоны декольте и рук.

По глубине воздействия пилинги делят на поверхностные, срединные и глубокие. Также они различаются по методу воздействия: химические, механические и лазерные. Выбор зависит от возраста, состояния кожи и задач, которые нужно решить.

Химические пилинги

Химические пилинги основаны на действии кислот и считаются одними из самых популярных.

АНА-пилинг относится к поверхностным методам. В нём используют гликолевую, молочную, яблочную или миндальную кислоты. Процедура помогает освежить цвет лица, уменьшить пигментацию и следы постакне. Чаще всего её выбирают в возрасте 25-35 лет. Курс обычно состоит из нескольких сеансов с интервалом около недели, а восстановление проходит относительно быстро.

ТСА-пилинг считается срединным и действует глубже. Он применяется при выраженной пигментации, морщинах и неровном рельефе. Процедура требует длительной реабилитации и строгого соблюдения рекомендаций по защите от солнца. Итоговый эффект становится заметен спустя несколько недель.

Ретиноевый, или "жёлтый", пилинг сочетает высокую эффективность и сравнительно короткий восстановительный период. Он выравнивает текстуру кожи, сужает поры и улучшает тонус. Его часто выбирают после 35 лет, но важно учитывать противопоказания и нагрузку на организм.

Механические пилинги

Механические методы работают за счёт физического воздействия на кожу.

Броссаж относится к поверхностным процедурам. Кожу предварительно распаривают, затем обрабатывают специальными щётками. Рельеф выравнивается, лицо выглядит более свежим, а эффект заметен уже после первого сеанса.

Дермабразия — глубокая и травматичная процедура. Она применяется при рубцах, шрамах и выраженных возрастных изменениях. Восстановление может занять несколько месяцев, но результатом становится заметное омоложение и более чёткий овал лица. Такой метод требует серьёзной подготовки и строгого соблюдения рекомендаций после процедуры.

Лазерный пилинг

Лазерный пилинг отличается высокой точностью. Аппарат позволяет контролировать глубину воздействия, что снижает риск осложнений. Процедура помогает справиться с морщинами, пигментацией и признаками усталости кожи, а также стимулирует выработку коллагена.

Чаще всего достаточно одного сеанса, а эффект может сохраняться несколько лет. В период восстановления кожа выглядит розовой и чувствительной, поэтому особенно важен грамотный уход и защита от ультрафиолета — как и при зимнем уходе за кожей.

Сравнение: химический, механический и лазерный пилинг

Химические пилинги подходят для постепенного обновления и коррекции тона кожи. Механические дают более выраженный эффект, но требуют осторожности и длительного восстановления. Лазерные методики обеспечивают точное и глубокое воздействие с длительным результатом, однако относятся к более серьёзным вмешательствам. Выбор всегда зависит от состояния кожи и рекомендаций специалиста.

Плюсы и минусы пилингов

Перед процедурой важно трезво оценить её особенности.

Плюсы:

  • заметное обновление кожи;
  • уменьшение морщин и пигментации;
  • стимуляция выработки коллагена.

Минусы:

  • риск побочных эффектов;
  • необходимость реабилитации;
  • строгие ограничения после процедуры.

Как подготовиться к пилингу

Чтобы снизить риски и получить хороший результат, стоит придерживаться базовых правил.

  1. Пройти допилинговую подготовку с рекомендованной косметикой.
  2. Планировать процедуру вне периода активного солнца.
  3. После пилинга использовать увлажняющие и солнцезащитные средства.
  4. Избегать декоративной косметики и агрессивного ухода в период восстановления.

Популярные вопросы о пилингах

В каком возрасте можно начинать делать пилинг?

Поверхностные пилинги допустимы уже после 20-25 лет, при наличии показаний.

Сколько держится эффект?

Всё зависит от вида процедуры: от нескольких месяцев до нескольких лет, особенно при сочетании с регулярным уходом и балансом питания для кожи.

Можно ли делать пилинг дома?

Домашние средства дают мягкий эффект и не заменяют профессиональные процедуры, особенно срединные и глубокие.

