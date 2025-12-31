Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Волосы тускнеют и редеют — дело не в шампуне: еда, которая возвращает блеск и густоту

Цельнозерновые крупы защают волосы от выпадения
Моя семья » Красота и стиль

Состояние волос напрямую отражает то, как мы питаемся каждый день. Даже самый дорогой уход не заменит дефицит белка, витаминов и микроэлементов в рационе. Именно поэтому питание считается одним из ключевых факторов здоровья и внешнего вида волос. Об этом сообщает Гастрономъ.

Волосы
Фото: unsplash.com by Scotty Turner is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Почему питание так важно для волос

Волосы — это структура, чувствительная к любым сбоям в организме. При нехватке белка, железа или витаминов они становятся тусклыми, ломкими и теряют объем. Сбалансированный рацион поддерживает волосяные луковицы, улучшает кровообращение кожи головы и способствует росту новых волос. Особенно важны продукты, богатые аминокислотами, жирными кислотами и витаминами группы B.

Рыба и морепродукты

Жирная морская рыба, креветки, кальмары и моллюски — один из лучших источников легкоусвояемого белка. В них содержатся Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые поддерживают увлажненность кожи головы. Фосфор придает волосам эластичность, а сочетание цинка и йода помогает снизить риск ранней седины.

Птица и яйца

Курица и индейка обеспечивают организм белком, без которого волосы теряют блеск и плотность. Дополнительно в мясе птицы присутствует железо, необходимое для профилактики выпадения. Яйца ценятся за витамины группы B, которые ускоряют рост волос, укрепляют их структуру и регулируют работу сальных желез.

Бобовые, орехи и зерновые

Бобовые культуры могут частично заменить мясо в рационе. Они богаты растительным белком, железом, цинком и биотином, который отвечает за прочность волос. Орехи и семечки снабжают организм витамином E, жирными кислотами и селеном, защищающими волосы от внешних воздействий. Крупы и цельнозерновые продукты являются источником витаминов группы B и меди, замедляющей возрастные изменения волос.

Овощи, зелень и растительные масла

Листовая зелень, шпинат, укроп и салаты содержат магний, кальций и железо, а также витамины A и C. Они улучшают кровообращение и помогают усвоению микроэлементов. Овощи ярких цветов, такие как морковь и болгарский перец, поддерживают структуру сухих и ломких волос. Растительные масла, особенно оливковое и льняное, снабжают организм витаминами A, E и D и полезными жирами.

Сравнение: животные и растительные источники для волос

Животные продукты дают полный набор аминокислот и легкоусвояемый белок, необходимый для плотности волос. Растительные источники обеспечивают витамины, антиоксиданты и жирные кислоты, поддерживающие кожу головы. Наилучший эффект достигается при сочетании обеих групп в рационе.

Как питаться для красивых волос

Чтобы питание действительно работало, важно соблюдать простые правила.

  1. Включать источники белка в каждый прием пищи.
  2. Регулярно есть рыбу, овощи и зелень.
  3. Отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам.
  4. Использовать растительные масла для заправки салатов.

Популярные вопросы о продуктах для волос

Какие продукты самые важные для роста волос?

Белковые продукты, рыба, яйца и овощи с витаминами A и B.

Можно ли улучшить волосы только питанием?

Питание играет ключевую роль, но иногда требуется дополнительная диагностика и уход.

Что лучше — мясо или растительные источники?

Оптимально сочетать оба варианта, чтобы избежать дефицита питательных веществ.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота здоровье
Новости Все >
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Черенки денежного дерева дают корни за 4 недели — Mein Schöner Garten
Аренда жилья в Тюмени выросла: предложение увеличилось на 40% в 2025 году
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Цельнозерновые крупы защают волосы от выпадения
Экстракты имбиря уменьшают мышечную и менструальную боль — C.B. Radar
Аренда жилья в Тюмени выросла: предложение увеличилось на 40% в 2025 году
Нежный торт с ванильным кремом и крошкой собирают без выпечки
Анализ скорлупы подтвердил кожистый тип яиц у древних динозавров — IFLscience
Упражнения с гантелями уменьшают дряблость рук
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.