Забудьте про дорогие патчи и кремы: корень проблемы с отеками лежит не в коже, а в жевательных мышцах и положении во сне

Отеки под глазами можно убрать гимнастикой и массажем — косметолог Елисавецкая

Появление отеков и мешков в области нижних век многие автоматически списывают на возраст и неизбежное "опущение" тканей. Однако эксперты утверждают, что в большинстве случаев проблема носит функциональный характер и поддается коррекции без радикальных мер. Об этом рассказала косметолог-остеотерапевт Людмила Елисавецкая в интервью для "Доктора Питера".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка делает массаж лица кубиками льда

Истинные причины отечности: не жир, а дисфункция

Согласно позиции специалиста, лишь в 30% случаев виной всему являются жировые грыжи, требующие хирургического вмешательства. В остальных 70% корень проблемы лежит в нарушении работы систем организма, что приводит к застою жидкости и ослаблению поддерживающих структур.

"Около 70% случаев поддаются коррекции без хирургического вмешательства", — подчеркивает Людмила Елисавецкая.

Ключевыми факторами, провоцирующими отеки, являются застой лимфы, смещение костных структур скул, хроническое напряжение жевательных мышц, ослабление круговой мышцы глаза и общие нарушения в работе внутренних органов (часто почек и печени).

Практические техники самокоррекции

Эксперт предлагает комплексный подход, нацеленный на устранение основных причин. Работа ведется по нескольким направлениям одновременно.

1. Лимфодренажный массаж.

Это базовая ежедневная процедура для улучшения оттока жидкости. Кончиками пальцев нужно выполнять очень легкие надавливающие движения по костному краю глазницы, двигаясь от переносицы к вискам и далее вниз к лимфоузлам. Утром это помогает быстрее снять ночную отечность, вечером — подготовить ткани к отдыху. Достаточно 2-3 минут дважды в день.

2. Коррекция положения скул.

Для этого используется специальная техника: большие пальцы рук помещаются под скуловые кости. На вдохе нужно мягко надавить пальцами вверх и к вискам, представляя, как кости занимают правильное положение. На выдохе — расслабиться. Упражнение повторяется 3-5 раз с глубоким дыханием и фокусом на расслаблении.

Комплекс упражнений на день

Для закрепления результата необходима регулярная гимнастика, распределенная в течение дня.

Утро: Контрастное умывание (теплой и прохладной водой) для тонуса сосудов, затем легкий массаж век.

День: Каждый час выполняйте артикуляционную разминку: медленно и с напряжением произносите гласные звуки "А", "О", "У", "Ы", "Э". Это снимает гипертонус с жевательных мышц.

Вечер: Выделите 10 минут на завершающий комплекс. После упражнений и массажа глазниц выполните мягкое поглаживание области печени (правое подреберье) для улучшения ее детоксикационной функции.

"Ежедневный десятиминутный уход превосходит по эффективности разовые салонные манипуляции — главное условие заключается в постоянстве и разностороннем подходе", — отмечает косметолог.

Для стойкого эффекта рекомендуется придерживаться этого комплекса минимум три недели.

Профилактические меры и образ жизни

Техники будут более эффективны, если скорректировать некоторые привычки:

Поза для сна: Предпочтительнее спать на спине. Сон на боку или животе может провоцировать утренние отеки лица из-за нарушения лимфотока.

Водный баланс: Пейте достаточное количество чистой воды из расчета 30 мл на 1 кг веса тела, но старайтесь ограничить прием жидкости за 2-3 часа до сна.

Осанка и напряжение: Следите за положением головы при работе за компьютером и старайтесь не сжимать челюсти в течение дня — это снизит нагрузку на мимические и жевательные мышцы.

Плюсы и минусы консервативного подхода

Преимущества: Безопасность, отсутствие инвазивного вмешательства и побочных эффектов, общеоздоровительное действие на организм, экономичность.

Недостатки/Ограничения: Требует регулярности и дисциплины, результат проявляется постепенно (не мгновенно), не поможет при истинных грыжах жировой ткани (птозе), требует комплексного подхода.

Сравнение подходов к устранению отеков под глазами

Консервативный (гимнастика, массаж, коррекция образа жизни): Нацелен на устранение причины (лимфостаз, мышечные зажимы). Плюсы: безопасность, оздоровление. Минусы: требует времени и систематичности.

Косметологический (инъекции, аппаратные методики): Чаще борется со следствием. Может дать быстрый, но временный результат. Требует финансовых вложений и повторения процедур.

Хирургический (блефаропластика): Радикальное решение для случаев с избытком кожи и жировой грыжей. Эффект длительный, но сопряжен с рисками операции и реабилитацией.

Советы для лучшего результата

Последовательность: Начните с легкого лимфодренажного массажа, освоив его, добавьте упражнения для скул. Регулярность: Выделите постоянное время в ежедневном ритуале ухода (например, утром после умывания и вечером перед сном). Комплексность: Сочетайте техники с достаточным потреблением воды, снижением потребления соли и полноценным сном. Осторожность: Все движения должны быть легкими, без нажима и растягивания нежной кожи. Используйте крем или масло для лучшего скольжения пальцев.

Популярные вопросы об отеках под глазами

Как отличить возрастные жировые грыжи от отеков?

Возрастные грыжи (птоз) — это плотные, не меняющие форму в течение дня "мешки", часто с наследственной предрасположенностью. Отеки — более мягкие, водянистые припухлости, которые заметно уменьшаются к вечеру или после массажа, и их выраженность зависит от питания, сна и выпитой жидкости.

Как скоро можно увидеть эффект от гимнастики?

Первые улучшения в виде уменьшения утренней отечности могут быть заметны уже через 1-2 недели регулярных занятий. Для более устойчивого результата, коррекции мышечного тонуса и положения скул потребуется от 3 до 6 недель ежедневной практики.

Можно ли делать массаж при куперозе (сосудистой сеточке)?

Да, но с особой осторожностью. Движения должны быть еще более легкими, поглаживающими. Лучше предварительно проконсультироваться с дерматологом или косметологом. Контрастное умывание при куперозе противопоказано.