Три женщины одного возраста попросили у парикмахера одно и то же: свежую, короткую стрижку. Однако результат преобразил каждую по-разному: одна засияла, вторая стала выглядеть резче, а третья — неожиданно постарела на десять лет. Виной тому был не возраст, а конкретная, геометрически четкая модель, которая входит в список самых неудачных вариантов для зрелых женщин. Профессионалы в один голос советуют от нее отказаться.
Речь идет не о смелом "пикси" и не о седых волосах. Проблемной моделью парикмахеры называют жесткий, очень короткий боб, который заканчивается идеально прямой, густой линией точно на уровне челюсти, часто дополненный такой же густой и прямой челкой. В интернете ее могут называть "французский боб".
"Она говорила не о седых волосах… а о очень специфической короткой стрижке… которая тайно старит вас больше, чем ваши морщины", — отмечает эксперт, которого цитирует Aliceadabridal.
Такая стрижка создает вокруг лица жесткую, графичную рамку без движения и мягкости. Она визуально обрезает голову, привлекая все внимание к линии подбородка и шеи, подчеркивая малейшую дряблость кожи.
С возрастом овал лица естественным образом меняется: щеки теряют объем, а нижняя часть может становиться тяжелее. Горизонтальная линия стрижки на уровне челюсти лишь усиливает этот эффект, создавая "визуальную полку", на которой останавливается взгляд.
Геометрия против лица: прямые, тупые углы и линии конфликтуют с мягкими, зрелыми чертами, делая их более резкими и уставшими.
Практическая ловушка: для поддержания безупречного вида такой стрижки нужна ежедневная тщательная укладка феном и стайлинг, что редко кому удается в ритме жизни после 50. Без укладки она быстро теряет форму.
Ошибка с челкой: густая прямая челка, разрезающая лоб пополам, визуально утяжеляет верхнюю часть лица, заставляя взгляд снова опускаться к области подбородка.
Отказаться стоит не от короткой длины в принципе, а от жестких, "блочных" форм. Секрет успеха — в мягкости, воздушности и движении.
Ключевые принципы:
Избегайте длины "точно на челюсти". Оптимальная длина — либо чуть выше, открывая шею, либо чуть ниже, до ключиц.
Добавьте слои. Легкая, почти незаметная многослойность в области скул и висков разбивает монолитность массы волос, добавляет объем у лица и направляет взгляд вверх.
Смягчите челку. Вместо прямой густой челки выберите вариант "шторка", боковую или легкую рваную челку. Она должна обрамлять, а не "резать" лицо.
Думайте об объеме на макушке. Приподнятые у корней волосы создают эффект лифтинга для всего лица.
Учитывайте свою рутину. Выбирайте стрижку, которая будет хорошо выглядеть при минимальной укладке — просто после высыхания феном или даже естественным образом.
Преимущества: Легкость в уходе, ощущение свежести, возможность подчеркнуть глаза и скулы, визуальная коррекция овала лица при правильном выборе модели.
Недостатки/риски: Неправильно подобранная геометрия (как в описанном бобе) может добавить возраста и строгости. Требует более частых визитов к парикмахеру для поддержания формы. Не всем подходит кардинальная смена имиджа.
Чтобы избежать неудачного эксперимента, обсудите со стилистом следующие пункты:
"Я не хочу резкой, прямой линии на уровне челюсти".
"Мне нужна мягкость и движение, пожалуйста, добавьте легкие слои".
"Давайте рассмотрим длину чуть выше или ниже линии подбородка".
"Мне важна стрижка, которая будет хорошо выглядеть при простой укладке".
Попросите парикмахера в процессе стрижки показывать вам, как разные длины и текстуры работают с вашим профилем и анфас.
Обязательно ли делать короткую стрижку после 50?
Нет, это не правило. Короткая стрижка — один из многих вариантов. Главный критерий — чтобы прическа гармонировала с вашим сегодняшним лицом, образом жизни и была вам комфортна.
Какие короткие модели считаются наиболее выигрышными?
Хорошо работают мягкое каре до ключиц, многослойный "пикси" с объемом на макушке, асимметричные стрижки и боб с удлиненными передними прядями. Все они так или иначе создают движение и уводят взгляд от тяжелой линии челюсти вверх.
Можно ли носить челку?
Да, но к ее выбору нужно подойти внимательно. Идеальны будут: длинная челка "шторка", боковая челка, рваная текстурированная челка или легкие, "воздушные" пряди на лбу. Они смягчают черты, а не утяжеляют их.
Как цвет волос влияет на восприятие стрижки?
Слишком однородный, темный и матовый цвет может усилить эффект "жесткости" в геометрической стрижке. Мягкое мелирование, колорирование или тонирование седины добавят волосам объема, света и динамики.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.