Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро

Аксессуар, который раньше служил только для коррекции зрения, в 2026 году стал важной частью модного образа. Очки перестали быть узко функциональными и превратились в выразительный элемент внешности. Современные тенденции предлагают не только разнообразные формы, но и подходы к их сочетанию с одеждой, что делает выбор интересным и творческим.
К такому направлению относятся овальные очки и авиаторы, которые остаются устойчивыми трендами вне зависимости от сезонных колебаний. Овальные оправы создают мягкость и интеллигентность, гармонируя с деловыми образами, повседневной одеждой и лёгкими трикотажными комплектами. В этом году такие модели особенно востребованы в вариантах из лёгкого ацетата или тонкого металла — они одновременно современны и универсальны.
Авиаторы, признанные вечной классикой, продолжают занимать важное место в гардеробе. Их можно встретить как в лаконичных деловых образах, так и в повседневных луках. Металлические модели гармоничные и минималистичные, а более крупные пластиковые оправы способны выступать акцентом образа. Благодаря такой вариативности авиаторы остаются универсальными, подходящими к любому стилю.
Следующее направление в трендах — это крупные и более выразительные очки, вдохновлённые эстетикой прошлых десятилетий. Квадратные модели с насыщенными оттенками карамели, бордо или шоколада переносят нас в атмосферу 70-х годов. Такой акцент особенно органично смотрится с ретро-элементами гардероба, например, приталенными жакетами или джинсами клёш.
Не менее выразительным решением остаётся "кошачий глаз" — форма, подчёркивающая женственность и создающая эффект лёгкого лифтинга взгляда. Эти модели добавляют образу остроты и элегантности, особенно в сочетании с деловыми или романтичными нарядами. Они становятся выбором для тех, кто ищет баланс между классикой и индивидуальностью.
Третье направление объединяет прямоугольные формы и цветные оправы. Прямоугольные очки придают лицу чёткость, а современная обработка материалов делает их лёгкими и удобными для ежедневной носки. Такие модели прекрасно вписываются как в офисные, так и в расслабленные повседневные образы. Благодаря универсальности этой формы можно экспериментировать с пропорциями и материалами.
Цветные оправы становятся стильным акцентом, способным поддержать другие детали образа — сумку, обувь или верхний слой одежды. Яркие оттенки могут добавить игривости и индивидуальности, а пастельные тона подойдут тем, кто предпочитает более спокойную эстетику. В 2026 году такие решения позволяют играть с цветом, не опасаясь перегрузить образ, ведь главное — гармония с остальными элементами гардероба.
Чтобы очки работали не только как функциональный аксессуар, но и как часть стилистической истории, важно учитывать не только модные тенденции, но и общую эстетику. При выборе ориентируйтесь на основные линии вашего гардероба: структурированные жакеты лучше сочетаются с чёткими формами, а мягкие трикотажные комплекты — с округлыми или минималистичными оправами.
Не менее важно учитывать пропорции лица. Крупные и средние оправы на массивных чертах смотрятся гармонично, а тонкие модели лучше подчёркивают изящные линии. Иногда интересные комбинации рождаются от смелых экспериментов, когда принятое правило нарушается ради создания индивидуального образа, сообщает "Лиза".
Универсальными остаются классические формы — авиаторы и овалы — они гармонично вписываются в широкий спектр образов.
Цвет выбирается в соответствии с общей цветовой палитрой вашего гардероба. Яркие оттенки работают как акцент, а пастельные — как мягкое дополнение.
Да, неожиданные формы помогают создать оригинальный образ. Главное — примерить и убедиться, что они гармонируют с вашими пропорциями и стилем.
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?