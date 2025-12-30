Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро

Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году

Аксессуар, который раньше служил только для коррекции зрения, в 2026 году стал важной частью модного образа. Очки перестали быть узко функциональными и превратились в выразительный элемент внешности. Современные тенденции предлагают не только разнообразные формы, но и подходы к их сочетанию с одеждой, что делает выбор интересным и творческим.

Девушка в овальных очках

Классические и мягкие формы

К такому направлению относятся овальные очки и авиаторы, которые остаются устойчивыми трендами вне зависимости от сезонных колебаний. Овальные оправы создают мягкость и интеллигентность, гармонируя с деловыми образами, повседневной одеждой и лёгкими трикотажными комплектами. В этом году такие модели особенно востребованы в вариантах из лёгкого ацетата или тонкого металла — они одновременно современны и универсальны.

Авиаторы, признанные вечной классикой, продолжают занимать важное место в гардеробе. Их можно встретить как в лаконичных деловых образах, так и в повседневных луках. Металлические модели гармоничные и минималистичные, а более крупные пластиковые оправы способны выступать акцентом образа. Благодаря такой вариативности авиаторы остаются универсальными, подходящими к любому стилю.

Смелые ретро и выразительные решения

Следующее направление в трендах — это крупные и более выразительные очки, вдохновлённые эстетикой прошлых десятилетий. Квадратные модели с насыщенными оттенками карамели, бордо или шоколада переносят нас в атмосферу 70-х годов. Такой акцент особенно органично смотрится с ретро-элементами гардероба, например, приталенными жакетами или джинсами клёш.

Не менее выразительным решением остаётся "кошачий глаз" — форма, подчёркивающая женственность и создающая эффект лёгкого лифтинга взгляда. Эти модели добавляют образу остроты и элегантности, особенно в сочетании с деловыми или романтичными нарядами. Они становятся выбором для тех, кто ищет баланс между классикой и индивидуальностью.

Современность: минимализм и цветовые акценты

Третье направление объединяет прямоугольные формы и цветные оправы. Прямоугольные очки придают лицу чёткость, а современная обработка материалов делает их лёгкими и удобными для ежедневной носки. Такие модели прекрасно вписываются как в офисные, так и в расслабленные повседневные образы. Благодаря универсальности этой формы можно экспериментировать с пропорциями и материалами.

Цветные оправы становятся стильным акцентом, способным поддержать другие детали образа — сумку, обувь или верхний слой одежды. Яркие оттенки могут добавить игривости и индивидуальности, а пастельные тона подойдут тем, кто предпочитает более спокойную эстетику. В 2026 году такие решения позволяют играть с цветом, не опасаясь перегрузить образ, ведь главное — гармония с остальными элементами гардероба.

Как выбрать очки, которые действительно украшают

Чтобы очки работали не только как функциональный аксессуар, но и как часть стилистической истории, важно учитывать не только модные тенденции, но и общую эстетику. При выборе ориентируйтесь на основные линии вашего гардероба: структурированные жакеты лучше сочетаются с чёткими формами, а мягкие трикотажные комплекты — с округлыми или минималистичными оправами.

Не менее важно учитывать пропорции лица. Крупные и средние оправы на массивных чертах смотрятся гармонично, а тонкие модели лучше подчёркивают изящные линии. Иногда интересные комбинации рождаются от смелых экспериментов, когда принятое правило нарушается ради создания индивидуального образа, сообщает "Лиза".

Популярные вопросы

Какие очки будут самыми универсальными

Универсальными остаются классические формы — авиаторы и овалы — они гармонично вписываются в широкий спектр образов.

Как выбрать цвет оправы

Цвет выбирается в соответствии с общей цветовой палитрой вашего гардероба. Яркие оттенки работают как акцент, а пастельные — как мягкое дополнение.

Стоит ли экспериментировать с непривычными формами

Да, неожиданные формы помогают создать оригинальный образ. Главное — примерить и убедиться, что они гармонируют с вашими пропорциями и стилем.