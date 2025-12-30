Стиль, который заменит все прежние тренды: ногти с этим эффектом уже называют символом 2026 года

Эстетика мягких гелевых оттенков пришла из Южной Кореи, где уже много лет является частью культуры ухода за ногтями. Тренд стал набирать скорость и на западных рынках, сочетая в себе элегантность, минимализм и универсальность. Об этом сообщает ND Mais.
Главной причиной популярности такого покрытия стала его воздушная и современная подача. Полупрозрачный слой напоминает цветное стекло или глянцевое желе, создавая эффект аккуратности и естественности, который подходит как к повседневным образам, так и к вечерним выходам.
Стиль гармонирует с тенденцией на чистую эстетику, где важна простота и мягкие переходы. Производители гель-лаков предлагают всё больше оттенков, а мастера адаптируют технику под различные формы ногтей.
Эффект достигается за счёт полупрозрачных гелевых формул, пропускающих свет через несколько нанесённых слоёв. Один слой даёт мягкий, почти натуральный тон, а более плотное нанесение создаёт насыщенный цвет, но при этом сохраняет лёгкость покрытия.
Гель ложится гладко, формируя зеркальный блеск. Эта особенность позволяет комбинировать оттенки и экспериментировать с плотностью, что привлекательно для тех, кто любит разнообразие, но предпочитает деликатный результат.
В Корее такой тип маникюра ассоциируется с молодостью и ухоженностью, а его естественность стала ключевым фактором мировой популярности. С ростом интереса к азиатским бьюти-практикам стиль начал появляться в модных редакциях, блогах и салонах по всему миру.
Западные мастера активно адаптируют корейскую технику, расширяя цветовую палитру и сочетаемость покрытия с различными дизайнерскими решениями.
Техника нанесения схожа с обычным гель-лаком, но требует аккуратности и последовательного нанесения тонких слоёв. Мастера используют специальные полупрозрачные формулы, позволяющие добиться ровной структуры.
Для домашнего варианта подойдёт смешивание плотного лака с прозрачной базой, чтобы получить необходимую степень полупрозрачности. Такой способ позволяет создать эффект самостоятельно, не прибегая к профессиональным наборам, при этом важно учитывать состояние ногтевой пластины.
Преимуществ у покрытия несколько: оно подходит под любой образ, выглядит аккуратно даже при отрастании, отличается долговечностью и позволяет регулировать интенсивность цвета. Также оно визуально выравнивает поверхность ногтя, создавая эффект ухоженности.
Среди ограничений — необходимость качественной базы и аккуратного нанесения, так как любой излишек продукта может повлиять на прозрачность покрытия. Цветовые решения зависят от исходного состояния ногтей, что тоже влияет на результат.
Да, достаточно смешать прозрачную базу с цветным гелем или лаком и наносить тонкими слоями.
Обычно — один для лёгкого эффекта, два-три для более насыщенного оттенка.
Да, полупрозрачное покрытие визуально удлиняет ногтевую пластину и делает форму аккуратнее.
