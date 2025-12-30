Стиль, который заменит все прежние тренды: ногти с этим эффектом уже называют символом 2026 года

Маникюр с эффектом желе назван одним из главных трендов 2026 года — ND Mais

Эстетика мягких гелевых оттенков пришла из Южной Кореи, где уже много лет является частью культуры ухода за ногтями. Тренд стал набирать скорость и на западных рынках, сочетая в себе элегантность, минимализм и универсальность. Об этом сообщает ND Mais.

Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg Мастер делает маникюр

Почему маникюр желе стал главным трендом года

Главной причиной популярности такого покрытия стала его воздушная и современная подача. Полупрозрачный слой напоминает цветное стекло или глянцевое желе, создавая эффект аккуратности и естественности, который подходит как к повседневным образам, так и к вечерним выходам.

Стиль гармонирует с тенденцией на чистую эстетику, где важна простота и мягкие переходы. Производители гель-лаков предлагают всё больше оттенков, а мастера адаптируют технику под различные формы ногтей.

Что представляет собой желейное покрытие

Эффект достигается за счёт полупрозрачных гелевых формул, пропускающих свет через несколько нанесённых слоёв. Один слой даёт мягкий, почти натуральный тон, а более плотное нанесение создаёт насыщенный цвет, но при этом сохраняет лёгкость покрытия.

Гель ложится гладко, формируя зеркальный блеск. Эта особенность позволяет комбинировать оттенки и экспериментировать с плотностью, что привлекательно для тех, кто любит разнообразие, но предпочитает деликатный результат.

Как сформировался и распространился тренд

В Корее такой тип маникюра ассоциируется с молодостью и ухоженностью, а его естественность стала ключевым фактором мировой популярности. С ростом интереса к азиатским бьюти-практикам стиль начал появляться в модных редакциях, блогах и салонах по всему миру.

Западные мастера активно адаптируют корейскую технику, расширяя цветовую палитру и сочетаемость покрытия с различными дизайнерскими решениями.

Как выполняется маникюр с эффектом желе

Техника нанесения схожа с обычным гель-лаком, но требует аккуратности и последовательного нанесения тонких слоёв. Мастера используют специальные полупрозрачные формулы, позволяющие добиться ровной структуры.

Для домашнего варианта подойдёт смешивание плотного лака с прозрачной базой, чтобы получить необходимую степень полупрозрачности. Такой способ позволяет создать эффект самостоятельно, не прибегая к профессиональным наборам, при этом важно учитывать состояние ногтевой пластины.

Плюсы и минусы маникюра желе

Преимуществ у покрытия несколько: оно подходит под любой образ, выглядит аккуратно даже при отрастании, отличается долговечностью и позволяет регулировать интенсивность цвета. Также оно визуально выравнивает поверхность ногтя, создавая эффект ухоженности.

Среди ограничений — необходимость качественной базы и аккуратного нанесения, так как любой излишек продукта может повлиять на прозрачность покрытия. Цветовые решения зависят от исходного состояния ногтей, что тоже влияет на результат.

Популярные вопросы

Можно ли сделать желейное покрытие дома

Да, достаточно смешать прозрачную базу с цветным гелем или лаком и наносить тонкими слоями.

Сколько слоёв нужно наносить

Обычно — один для лёгкого эффекта, два-три для более насыщенного оттенка.

Подходит ли такой маникюр для коротких ногтей

Да, полупрозрачное покрытие визуально удлиняет ногтевую пластину и делает форму аккуратнее.