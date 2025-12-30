Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, что носили прабабушки, стало сексуальным хитом 2026: аксессуар, меняющий настроение за секунду

Пояс для чулок назван главным модным аксессуаром 2026 года — Vogue
Индустрия возвращает культовые элементы прошлого, и один из них стремительно набирает популярность. Пояса для чулок, долгие годы считавшиеся нишевым аксессуаром, теперь появляются в коллекциях ведущих домов моды и становятся символом дерзкой, выразительной эстетики нового сезона. Об этом сообщает Vogue.

Модный образ с поясом для чулок
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Модный образ с поясом для чулок

Почему пояс для чулок стал трендом года

В 2026 году аксессуар вновь оказался в центре внимания благодаря сочетанию ностальгии, сексуальности и модного возвращения к силуэтам середины XX века. Дома Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Agent Provocateur уже представили собственные интерпретации, интегрируя пояса в стритстайл-образы и вечерние комплекты.

Важно и влияние знаменитостей: модели Белла Хадид и Алессандра Амбросио продемонстрировали аксессуар в публичных выходах, что ускорило его популяризацию. Пояс стал частью смелых образов, подчёркивающих индивидуальность, и быстро перекочевал в коллекции масс-маркет брендов, где аксессуары всё чаще становятся стилистическим центром образа.

История аксессуара и его возвращение

Изначально пояс для чулок был создан в 1876 году мастером-корсетчиком Фереолем Дедье. Он служил медицинской цели: поддерживал чулки без лишнего давления. Со временем он стал элементом женского гардероба, а позже — объектом дизайнерских экспериментов.

Сегодня его воспринимают как аксессуар, объединяющий эстетику ретро и современные формы. Дизайнеры используют кожу, кружево, металлизированные детали, делая образ более выразительным и адаптируя пояс к городской моде.

Как аксессуар вошёл в современную моду

В новом сезоне пояса для чулок дополняют не только бельевые комплекты, но и образы с жакетами, мини-юбками, полупрозрачными платьями. В сочетании с трендовыми ботфортами и корсетами они формируют эстетичную вертикаль силуэта и добавляют динамику образу.

Популярность объясняется и развитием культуры стритстайла, где ценят многослойность, контраст фактур и возможность самовыражения. При этом гармоничный силуэт всё чаще начинается именно с нижнего слоя одежды.

Плюсы и минусы аксессуара

У пояса есть несколько преимуществ. Он подчёркивает фигуру, добавляет образу глубину, легко сочетается как с классическими силуэтами, так и с авангардными решениями. Его удобно интегрировать в многослойные луки, а разнообразие материалов позволяет подобрать изделие под любой стиль.

Есть и нюансы. Такой аксессуар требует продуманного сочетания и не всегда подходит к строгому дресс-коду. Кроме того, для комфортной посадки важно выбрать правильный размер и материал, чтобы пояс гармонично дополнял образ.

Советы по выбору пояса для чулок

Чтобы аксессуар стал частью стильного образа, стоит учитывать несколько рекомендаций. Лучше выбирать модели из плотных материалов для повседневных комплектов и кружевные — для вечерних. Цвет играет важную роль: универсальны чёрные и нюдовые, а яркие оттенки подойдут для акцентов.

Важно обращать внимание на качество фурнитуры и регулировку длины — это влияет на удобство. Стоит заранее продумать, с чем носить пояс: юбки, шорты, удлинённые рубашки и прозрачные ткани подчёркивают аксессуар наиболее выгодно.

Популярные вопросы

Почему пояс для чулок снова стал модным

Бренды вернули аксессуар в коллекции, а знаменитости поддержали тренд, сделав его символом эстетики 2026 года.

Можно ли носить пояс для чулок в повседневных образах

Да, современные стилисты предлагают сочетать его с юбками, платьями и оверсайз-пиджаками.

Какие материалы считаются наиболее универсальными

Кожа, плотная микрофибра и классическое кружево подходят для большинства стилей и сценариев.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода одежда советы красота гардероб
