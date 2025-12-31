Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Классика нанесла ответный удар: юбка-карандаш вернулась и выглядит актуальнее, чем раньше

Юбка-карандаш вернулась на подиумы зимних коллекций — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Юбка-карандаш снова выходит на первый план и этой зимой уверенно возвращает себе статус базовой вещи. После эпохи расслабленных силуэтов мода вновь тяготеет к собранности, чёткости линий и продуманным пропорциям. Этот фасон легко адаптируется под разные сценарии — от офиса до вечерних выходов.

Девушка в деловом образе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в деловом образе

Почему юбка-карандаш снова в центре внимания

Сезон зима-2025/2026 проходит под знаком структурированного силуэта. Юбка-карандаш подчёркивает талию, вытягивает линию бёдер и делает образ визуально собранным. Именно поэтому она так органично вписывается в эстетику сдержанной элегантности и "тихой роскоши".

В холодное время года этот фасон раскрывается особенно удачно за счёт материалов. Плотная шерсть, твид, трикотаж и кожа не только выглядят статусно, но и защищают от холода. В паре с базовым верхом вроде свитера или водолазки юбка становится универсальным элементом гардероба — особенно если ориентироваться на актуальные тренды свитеров 2026 года.

Где искать идеальную модель зимой

Для универсального гардероба лучше всего подойдут юбки из костюмной ткани или твида. Сдержанные оттенки — серый, чёрный, тёмно-синий, молочный — легко комбинируются с жакетами и трикотажем и подходят для делового дресс-кода.

Для вечерних и акцентных образов стоит присмотреться к кожаным или атласным вариантам. Они добавляют динамики и поддерживают тренд на выразительную, но не агрессивную женственность. Разрез сбоку или спереди делает силуэт легче и удобнее в движении.

В повседневных образах особенно хорошо работают трикотажные и вязаные юбки-карандаш. Они комфортны, мягко облегают фигуру и отлично сочетаются с объёмным верхом, включая свитеры крупной вязки, которые задают баланс между строгостью и уютом.

С какой обувью носить юбку-карандаш зимой

Несмотря на универсальность фасона, именно обувь задаёт финальное настроение образа.

Есть несколько сочетаний, которые стабильно работают в зимнем гардеробе.

  • Лаконичные лодочки и слингбэки остаются беспроигрышным вариантом. Они визуально вытягивают силуэт и хорошо смотрятся с плотными колготками и длинным пальто.
  • Высокие сапоги и ботфорты — идеальный выбор для холодов. Важно, чтобы обувь была выше подола юбки: так линия ноги не "режется", а образ выглядит цельным и аккуратным.
  • Балетки и мэри-джейн смягчают строгость юбки-карандаш. Они добавляют образу лёгкости и подходят для тех случаев, когда хочется элегантности без каблуков.
  • Обувь на грубой подошве создаёт эффектный контраст. Массивные лоферы или ботинки уравновешивают облегающий крой и делают образ современным, особенно в монохромных комплектах. Об этом сообщает Marie Claire.

Юбка-карандаш и миди А-силуэта

Юбка-карандаш формирует чёткую вертикаль и подчёркивает фигуру, делая образ более строгим. Миди А-силуэта добавляет движения и расслабленности. Зимой первый вариант смотрится более актуально и практично, особенно в деловых и городских образах.

Плюсы и минусы юбки-карандаш зимой

Этот фасон требует внимания к деталям, но обладает очевидными преимуществами.

Плюсы:

  • визуально стройнит,
  • универсален,
  • легко сочетается с верхней одеждой и обувью.

Минусы:

  • без разреза может ограничивать шаг,
  • требует точной посадки по фигуре.

Как носить юбку-карандаш шаг за шагом

  1. Выбирайте плотные ткани с хорошей посадкой.
  2. Балансируйте силуэт объёмным верхом или контрастной обувью.
  3. Следите за длиной — оптимальна миди или чуть ниже колена.

Популярные вопросы о юбке-карандаш

Как выбрать юбку-карандаш на зиму?

Обратите внимание на плотность ткани, подкладку и наличие разреза.

Подходит ли юбка-карандаш для повседневных образов?

Да, особенно трикотажные модели в сочетании с удобной обувью.

Что лучше зимой — юбка-карандаш или брюки?

Юбка-карандаш выигрывает за счёт элегантности и вариативности стилизации.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь одежда красота гардероб
Новости Все >
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Короткие поездки ускоряют износ двигателя автомобиля — Jalopnik
Перелёты вызывают у детей стресс из-за давления и шума — семейные психологи
В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Телескоп Джеймс Уэбб фиксирует самые далекие галактики Вселенной
Юбка-карандаш вернулась на подиумы зимних коллекций — Marie Claire
Хроническая бессонница повышает риск депрессии и диабета — Idnes
"Картофельный шницель" запекают 50 минут до румяной корочки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.