Юбка-карандаш снова выходит на первый план и этой зимой уверенно возвращает себе статус базовой вещи. После эпохи расслабленных силуэтов мода вновь тяготеет к собранности, чёткости линий и продуманным пропорциям. Этот фасон легко адаптируется под разные сценарии — от офиса до вечерних выходов.
Сезон зима-2025/2026 проходит под знаком структурированного силуэта. Юбка-карандаш подчёркивает талию, вытягивает линию бёдер и делает образ визуально собранным. Именно поэтому она так органично вписывается в эстетику сдержанной элегантности и "тихой роскоши".
В холодное время года этот фасон раскрывается особенно удачно за счёт материалов. Плотная шерсть, твид, трикотаж и кожа не только выглядят статусно, но и защищают от холода. В паре с базовым верхом вроде свитера или водолазки юбка становится универсальным элементом гардероба — особенно если ориентироваться на актуальные тренды свитеров 2026 года.
Для универсального гардероба лучше всего подойдут юбки из костюмной ткани или твида. Сдержанные оттенки — серый, чёрный, тёмно-синий, молочный — легко комбинируются с жакетами и трикотажем и подходят для делового дресс-кода.
Для вечерних и акцентных образов стоит присмотреться к кожаным или атласным вариантам. Они добавляют динамики и поддерживают тренд на выразительную, но не агрессивную женственность. Разрез сбоку или спереди делает силуэт легче и удобнее в движении.
В повседневных образах особенно хорошо работают трикотажные и вязаные юбки-карандаш. Они комфортны, мягко облегают фигуру и отлично сочетаются с объёмным верхом, включая свитеры крупной вязки, которые задают баланс между строгостью и уютом.
Несмотря на универсальность фасона, именно обувь задаёт финальное настроение образа.
Есть несколько сочетаний, которые стабильно работают в зимнем гардеробе.
Юбка-карандаш формирует чёткую вертикаль и подчёркивает фигуру, делая образ более строгим. Миди А-силуэта добавляет движения и расслабленности. Зимой первый вариант смотрится более актуально и практично, особенно в деловых и городских образах.
Этот фасон требует внимания к деталям, но обладает очевидными преимуществами.
Плюсы:
Минусы:
Обратите внимание на плотность ткани, подкладку и наличие разреза.
Да, особенно трикотажные модели в сочетании с удобной обувью.
Юбка-карандаш выигрывает за счёт элегантности и вариативности стилизации.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.