Классика нанесла ответный удар: юбка-карандаш вернулась и выглядит актуальнее, чем раньше

Юбка-карандаш вернулась на подиумы зимних коллекций — Marie Claire

Юбка-карандаш снова выходит на первый план и этой зимой уверенно возвращает себе статус базовой вещи. После эпохи расслабленных силуэтов мода вновь тяготеет к собранности, чёткости линий и продуманным пропорциям. Этот фасон легко адаптируется под разные сценарии — от офиса до вечерних выходов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в деловом образе

Почему юбка-карандаш снова в центре внимания

Сезон зима-2025/2026 проходит под знаком структурированного силуэта. Юбка-карандаш подчёркивает талию, вытягивает линию бёдер и делает образ визуально собранным. Именно поэтому она так органично вписывается в эстетику сдержанной элегантности и "тихой роскоши".

В холодное время года этот фасон раскрывается особенно удачно за счёт материалов. Плотная шерсть, твид, трикотаж и кожа не только выглядят статусно, но и защищают от холода. В паре с базовым верхом вроде свитера или водолазки юбка становится универсальным элементом гардероба — особенно если ориентироваться на актуальные тренды свитеров 2026 года.

Где искать идеальную модель зимой

Для универсального гардероба лучше всего подойдут юбки из костюмной ткани или твида. Сдержанные оттенки — серый, чёрный, тёмно-синий, молочный — легко комбинируются с жакетами и трикотажем и подходят для делового дресс-кода.

Для вечерних и акцентных образов стоит присмотреться к кожаным или атласным вариантам. Они добавляют динамики и поддерживают тренд на выразительную, но не агрессивную женственность. Разрез сбоку или спереди делает силуэт легче и удобнее в движении.

В повседневных образах особенно хорошо работают трикотажные и вязаные юбки-карандаш. Они комфортны, мягко облегают фигуру и отлично сочетаются с объёмным верхом, включая свитеры крупной вязки, которые задают баланс между строгостью и уютом.

С какой обувью носить юбку-карандаш зимой

Несмотря на универсальность фасона, именно обувь задаёт финальное настроение образа.

Есть несколько сочетаний, которые стабильно работают в зимнем гардеробе.

Лаконичные лодочки и слингбэки остаются беспроигрышным вариантом. Они визуально вытягивают силуэт и хорошо смотрятся с плотными колготками и длинным пальто.

Высокие сапоги и ботфорты — идеальный выбор для холодов. Важно, чтобы обувь была выше подола юбки: так линия ноги не "режется", а образ выглядит цельным и аккуратным.

Балетки и мэри-джейн смягчают строгость юбки-карандаш. Они добавляют образу лёгкости и подходят для тех случаев, когда хочется элегантности без каблуков.

Обувь на грубой подошве создаёт эффектный контраст. Массивные лоферы или ботинки уравновешивают облегающий крой и делают образ современным, особенно в монохромных комплектах. Об этом сообщает Marie Claire.

Юбка-карандаш и миди А-силуэта

Юбка-карандаш формирует чёткую вертикаль и подчёркивает фигуру, делая образ более строгим. Миди А-силуэта добавляет движения и расслабленности. Зимой первый вариант смотрится более актуально и практично, особенно в деловых и городских образах.

Плюсы и минусы юбки-карандаш зимой

Этот фасон требует внимания к деталям, но обладает очевидными преимуществами.

Плюсы:

визуально стройнит,

универсален,

легко сочетается с верхней одеждой и обувью.

Минусы:

без разреза может ограничивать шаг,

требует точной посадки по фигуре.

Как носить юбку-карандаш шаг за шагом

Выбирайте плотные ткани с хорошей посадкой. Балансируйте силуэт объёмным верхом или контрастной обувью. Следите за длиной — оптимальна миди или чуть ниже колена.

Популярные вопросы о юбке-карандаш

Как выбрать юбку-карандаш на зиму?

Обратите внимание на плотность ткани, подкладку и наличие разреза.

Подходит ли юбка-карандаш для повседневных образов?

Да, особенно трикотажные модели в сочетании с удобной обувью.

Что лучше зимой — юбка-карандаш или брюки?

Юбка-карандаш выигрывает за счёт элегантности и вариативности стилизации.