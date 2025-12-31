Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Новая чувственность без брони: кружево вытесняет агрессивную моду и меняет правила стиля в 2026 году

Heuritech подтверждает доминирование кружева и атласа в сезоне 2026
Моя семья » Красота и стиль

Кружево снова выходит из тени и в 2026 году становится главным символом обновлённой чувственности. Этот материал уверенно заменяет мех и кожу, предлагая более тонкий и личный способ самовыражения. От подиумов до повседневных образов — будуарная эстетика перестаёт быть нишевой.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кружево как новый язык моды

В ближайшем сезоне кружево окончательно закрепляется в статусе универсального модного кода. Аналитики Pinterest фиксируют резкий рост интереса к кружевным деталям — от аксессуаров до бьюти-экспериментов, что подтверждает смещение фокуса с грубой фактуры на визуальную лёгкость. Материал всё чаще появляется не только в одежде, но и в макияже, маникюре и аксессуарах, формируя цельную эстетику и перекликаясь с тем, как сегодня переосмысливаются тренды маникюра 2026 года.

От бельевого стиля к уличной моде

Отчёты Heuritech (платформа, которая использует искусственный интеллект для прогнозирования модных трендов и оптимизации коллекций брендов одежды) показывают: летом кружево и атлас будут звучать особенно громко. Дизайнеры продолжают развивать бельевой стиль — полупрозрачные ткани, тонкие бретели, текучие силуэты. Эта мода балансирует между цифровым флиртом и реальной телесностью, делая образ более живым и эмоциональным.

Рококо без музейной пыли

Эстетика coquette core, вдохновлённая образом Марии-Антуанетты, получает новое прочтение. Коллекции Dior, Vaquera и Julie Kegels используют корсеты, подъюбники и декоративные элементы XVIII века, но подают их с иронией. Контрасты становятся ключевым приёмом: кружево сочетают с грубой обувью, а наивные банты — с куртками в стиле гранж, чтобы убрать излишний пафос.

Будуар, бал и готические нотки

На показах Lanvin и Dolce&Gabbana будуарная тема раскрывается через атласные юбки, платья-комбинации и топы-бра с отсылками к 1920-м. Simone Rocha, в свою очередь, смягчает чувственность инфантильными аксессуарами. Параллельно кружево укрепляет позиции в бьюти-сфере: популярны "желейные" ногти, макияж с кружевными узорами и тёмная романтическая эстетика с акцентом на смоки-айс и чёрные губы.

Кружево как философия

Сегодня кружево — это не просто декоративный элемент. Оно символизирует "мягкую силу", открытость и отказ от жёсткой защиты в пользу прозрачности и нюансов. Лёгкость ткани становится способом говорить о себе без громких заявлений, а образ всё чаще собирается из деталей, где важную роль играют аксессуары — так же, как это происходит с тем, как носят часы зимой в 2026 году.

Кружево и кожа в образах 2026

Кожа долго ассоциировалась с силой и защитой, но в новом сезоне уступает место кружеву. Если кожа задаёт жёсткий контур, то кружево работает с эмоциями и телесностью. Оно легче адаптируется к дневным и вечерним образам, проще комбинируется с денимом, жакетами и аксессуарами. При этом кружево позволяет создавать контрастные сочетания без перегруженности, сообщает Marie Claire.

Как носить кружево

  1. Начните с акцентов: кружевной топ или платок в паре с базовыми вещами.
  2. Добавляйте контраст — грубая обувь или строгий жакет уравновешивают образ.
  3. Используйте многослойность: кружево хорошо работает поверх денима или под прозрачными тканями.

Популярные вопросы о тренде на будуарное кружево

Как выбрать кружевную вещь для повседневного образа?

Обращайте внимание на плотность ткани и лаконичный крой — так вещь легче вписать в базовый гардероб.

Подходит ли кружево для офиса?

Да, если сочетать его со строгими жакетами, юбками миди и закрытой обувью.

Что лучше в 2026 году: кружево или атлас?

Эти материалы работают сильнее вместе, создавая баланс между мягкостью и блеском.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
мода стиль одежда красота
