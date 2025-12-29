Эффектные локоны и глубокий пробор: стиль 80-х возвращается так громко, что пропустить невозможно

Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи

Еще недавно казалось, что центральный пробор окончательно закрепился как безальтернативная норма, но мода вновь делает резкий разворот. Зимой 2026 года в тренды уверенно возвращается боковой пробор — эффектный символ гламура и свободы самовыражения, знакомый по образам 80-х. Его уже активно примеряют звезды и инфлюенсеры, задавая тон новому сезону.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Девушка с объемной укладкой

Ретро возвращается: почему боковой пробор снова в центре внимания

Индустрия красоты все чаще обращается к архивам, и 80-е годы снова становятся источником вдохновения. Боковой пробор идеально вписывается в этот тренд: он добавляет объем, визуальную динамику и делает даже простую укладку более выразительной. Если раньше ставка делалась на симметрию и минимализм, то теперь в моде индивидуальность, асимметрия и легкая театральность.

Особенно заметно влияние поколения Z, которое активно переосмысливает эстетику прошлых десятилетий. Для молодых кумиров боковой пробор — это не просто элемент прически, а способ подчеркнуть характер и уйти от шаблонов.

Звезды, которые сделали боковой пробор снова модным

Одной из главных амбассадоров тренда стала британская певица Оливия Дин. В конце 2025 года она не раз появлялась с глубоким боковым пробором и объемными волнами на крупных мероприятиях — от ARIA Awards до эфиров Saturday Night Live. Такой же образ украсил обложку весеннего номера Who What Wear UK и выход певицы на показе Burberry в Лондоне.

Не осталась в стороне и Оливия Родриго. Для гала-вечера Academy Museum она выбрала более сдержанную, но драматичную версию бокового пробора — гладкую, аккуратную, с акцентом на форму лица. Белла Хадид, в свою очередь, представила вариацию этой прически в рекламной кампании Orebella Window2Soul, усилив ассоциации с эстетикой 80-х: мягкие локоны, объем у корней и легкая небрежность.

"Боковой пробор долгое время оставался в тени, но сейчас он возвращается благодаря модным съемкам и рекламным кампаниям с явной отсылкой к 80-м", — отмечает стилист Бенджамин Мохапи.

Почему стилисты делают ставку именно на этот прием

Эксперты объясняют популярность бокового пробора сразу несколькими факторами. Во-первых, он универсален и подходит для разных типов волос — от прямых до волнистых. Во-вторых, такой пробор визуально добавляет объем, что особенно актуально зимой, когда прически часто "теряют форму" под шапками и капюшонами.

Кроме того, боковой пробор легко адаптировать под разные стили — от голливудского глянца до повседневной небрежности. Именно поэтому он все чаще появляется в глянце, рекламных кампаниях и на подиумах. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: боковой пробор и центральный

Центральный пробор создает строгий, симметричный образ и подчеркивает черты лица, но может выглядеть слишком сдержанно. Боковой пробор, напротив, добавляет движения, делает укладку живой и позволяет сместить акценты. Он выигрывает в ситуациях, когда нужен объем, эффектность и ощущение ретро-шика.

Как повторить тренд зимой 2026

Начните с простого эксперимента — смените привычный пробор без стрижки. Добавьте объем у корней с помощью фена или текстурирующего средства. Выберите стиль: мягкие волны для ретро-гламура или гладкую укладку для вечернего выхода. Зафиксируйте результат легким стайлингом, сохраняя естественное движение волос.

Популярные вопросы о боковом проборе

Кому подходит боковой пробор?

Он универсален и подходит большинству форм лица, особенно если подобрать правильную сторону и глубину.

Нужно ли менять стрижку, чтобы быть в тренде?

Нет, достаточно изменить укладку — боковой пробор работает даже с базовыми длинами.

Что лучше для зимы: боковой или центральный пробор?

Боковой практичнее: он добавляет объем и помогает сохранить форму прически под головными уборами.