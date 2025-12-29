Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Эффектные локоны и глубокий пробор: стиль 80-х возвращается так громко, что пропустить невозможно

Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Моя семья » Красота и стиль

Еще недавно казалось, что центральный пробор окончательно закрепился как безальтернативная норма, но мода вновь делает резкий разворот. Зимой 2026 года в тренды уверенно возвращается боковой пробор — эффектный символ гламура и свободы самовыражения, знакомый по образам 80-х. Его уже активно примеряют звезды и инфлюенсеры, задавая тон новому сезону. 

Девушка с объемной укладкой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушка с объемной укладкой

Ретро возвращается: почему боковой пробор снова в центре внимания

Индустрия красоты все чаще обращается к архивам, и 80-е годы снова становятся источником вдохновения. Боковой пробор идеально вписывается в этот тренд: он добавляет объем, визуальную динамику и делает даже простую укладку более выразительной. Если раньше ставка делалась на симметрию и минимализм, то теперь в моде индивидуальность, асимметрия и легкая театральность.

Особенно заметно влияние поколения Z, которое активно переосмысливает эстетику прошлых десятилетий. Для молодых кумиров боковой пробор — это не просто элемент прически, а способ подчеркнуть характер и уйти от шаблонов.

Звезды, которые сделали боковой пробор снова модным

Одной из главных амбассадоров тренда стала британская певица Оливия Дин. В конце 2025 года она не раз появлялась с глубоким боковым пробором и объемными волнами на крупных мероприятиях — от ARIA Awards до эфиров Saturday Night Live. Такой же образ украсил обложку весеннего номера Who What Wear UK и выход певицы на показе Burberry в Лондоне.

Не осталась в стороне и Оливия Родриго. Для гала-вечера Academy Museum она выбрала более сдержанную, но драматичную версию бокового пробора — гладкую, аккуратную, с акцентом на форму лица. Белла Хадид, в свою очередь, представила вариацию этой прически в рекламной кампании Orebella Window2Soul, усилив ассоциации с эстетикой 80-х: мягкие локоны, объем у корней и легкая небрежность.

"Боковой пробор долгое время оставался в тени, но сейчас он возвращается благодаря модным съемкам и рекламным кампаниям с явной отсылкой к 80-м", — отмечает стилист Бенджамин Мохапи.

Почему стилисты делают ставку именно на этот прием

Эксперты объясняют популярность бокового пробора сразу несколькими факторами. Во-первых, он универсален и подходит для разных типов волос — от прямых до волнистых. Во-вторых, такой пробор визуально добавляет объем, что особенно актуально зимой, когда прически часто "теряют форму" под шапками и капюшонами.

Кроме того, боковой пробор легко адаптировать под разные стили — от голливудского глянца до повседневной небрежности. Именно поэтому он все чаще появляется в глянце, рекламных кампаниях и на подиумах. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: боковой пробор и центральный

Центральный пробор создает строгий, симметричный образ и подчеркивает черты лица, но может выглядеть слишком сдержанно. Боковой пробор, напротив, добавляет движения, делает укладку живой и позволяет сместить акценты. Он выигрывает в ситуациях, когда нужен объем, эффектность и ощущение ретро-шика.

Как повторить тренд зимой 2026

  1. Начните с простого эксперимента — смените привычный пробор без стрижки.

  2. Добавьте объем у корней с помощью фена или текстурирующего средства.

  3. Выберите стиль: мягкие волны для ретро-гламура или гладкую укладку для вечернего выхода.

  4. Зафиксируйте результат легким стайлингом, сохраняя естественное движение волос.

Популярные вопросы о боковом проборе

Кому подходит боковой пробор?
Он универсален и подходит большинству форм лица, особенно если подобрать правильную сторону и глубину.

Нужно ли менять стрижку, чтобы быть в тренде?
Нет, достаточно изменить укладку — боковой пробор работает даже с базовыми длинами.

Что лучше для зимы: боковой или центральный пробор?
Боковой практичнее: он добавляет объем и помогает сохранить форму прически под головными уборами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль красота уход за волосами
Новости Все >
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace
Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Сейчас читают
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Розмарин снижает отёчность ног за счёт противовоспалительного действия
Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.