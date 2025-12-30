Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Бежевый уходит в тень: пять цветов, которые в 2026 году полностью меняют правила гардероба

Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Моя семья » Красота и стиль

Модная палитра 2026 года окончательно расстается с осторожностью и нейтральностью. После ключевых показов в Париже и Милане стало ясно: дизайнеры делают ставку на эмоции, характер и личную свободу через цвет. Яркие оттенки больше не считаются вызовом — они становятся нормой повседневного гардероба.

Девушки в платье
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушки в платье

Фиолетовый как знак интеллектуальной выразительности

Фиолетовый уверенно возвращает себе статус сложного и многослойного цвета. В 2026 году он варьируется от холодной лаванды до глубокого баклажанного и ассоциируется не с эпатажем, а с продуманной эстетикой. Этот оттенок легко адаптируется под разные фактуры — кашемир, шелк, шерсть, кожа — и одинаково уместен в повседневных и вечерних образах.

Дизайнеры трактуют фиолетовый по-разному: мягко и приглушенно в женственных силуэтах или графично и контрастно в архитектурных формах. Цвет работает как самостоятельный акцент и не требует сложных стилистических решений, особенно если учитывать актуальные цветовые сочетания зимы.

Оранжевый как источник энергии

Оранжевый в новом сезоне лишается избыточной экспрессии и становится более утонченным. В тренде оттенки янтаря, меда и апельсиновой кожуры, которые создают эффект внутреннего света. Такой цвет хорошо смотрится в шерстяных пальто, кожаных аксессуарах и трикотажных изделиях.

Он подходит для капсульного гардероба: достаточно одной детали, чтобы образ стал динамичнее. При этом оранжевый легко комбинируется с молочным, графитовым и шоколадным.

Ярко-зеленый и эффект обновления

Сочный зеленый становится визуальным эквивалентом свежести. В 2026 году актуальны насыщенные лаймовые и травяные оттенки без ухода в пастель. Они подчёркивают современный крой и хорошо работают в минималистичных комплектах.

Зеленый используют как цвет-акцент в аксессуарах или как основу образа. Он гармонирует с серым, белым, розовым и даже фиолетовым, добавляя образу собранности и актуальности.

Красный как язык характера

Красный сохраняет лидирующие позиции, но меняет смысловую нагрузку. Теперь это не столько про провокацию, сколько про уверенность и зрелость. В моде алый, винный, ягодный и коралловый — каждый из них решает разные стилистические задачи.

Цвет легко адаптируется под офис, вечерний выход или повседневный гардероб, особенно в сочетании с нейтральными оттенками и лаконичными аксессуарами, сообщает Marie Claire.

Оливковый как новая база

Оливковый становится альтернативой привычному бежевому. Он сдержанный, но не скучный, и отлично балансирует яркую сезонную палитру. В 2026 году его используют в шерсти, коже, трикотаже и дениме.

Цвет универсален: сочетается с белым, серым, терракотовым, оранжевым и фиолетовым, а также подходит для многослойных образов. Такой подход особенно актуален на фоне дискуссий о том, какие вещи незаметно старят и почему гардероб может работать против образа.

Популярные вопросы о модных цветах 2026 года

Как выбрать цвет под повседневный гардероб?

Ориентируйтесь на универсальные оттенки — оливковый или приглушенный фиолетовый, которые легко комбинируются.

Что лучше: один яркий образ или акценты?

Для начала подойдут акценты. Total-look уместен, если оттенок вам комфортен.

Сколько стоит обновление гардероба в трендовых цветах?

Всё зависит от подхода: аксессуары обойдутся дешевле, чем верхняя одежда или костюм.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота гардероб
Новости Все >
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков
Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина
Домашняя чистка унитаза помогает убрать мочевой камень содой и уксусом — Obchod
Сейчас читают
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
Нептун усиливает у Рыб финансовую рассеянность
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков
Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.